От Одессы до Харькова: партизанское движение действует в ожидании русских

01:08 24.06.2024

О СХЕМЕ ГОВОРЯТ КООРДИНАТОРЫ



Партизаны на Украине действуют все активнее. Под угрозой украинские военные составы от Харькова до Одессы. Операции разрабатывают в ожидании русских, о чем открыто говорят координаторы подполья.



Партизаны на Украине все с большим нетерпением ждут русскую армию, сообщают координаторы. Освободительное движение в последний месяц особенно активно - по Незалежной прокатилась волна атак на железные дороги.



Партизаны пользуются той же тактикой, что подсказали СБУ западные партнеры, - жгут релейные шкафы вдоль железных дорог. Только в отличие от диверсий на территории России, практически полностью неудачных, партизаны своего добиваются. Еще бы: в России шкафы жгут личности асоциальные, которым агенты СБУ по телефону обещают денег, да странные студенты, которые не могут распознать, что делают на самом деле. Потому у нас такие диверсии обычно заканчиваются едва опаленными дверцами, а на Украине - сломанными напрочь релейными подстанциями.



Поясним: каждый такой шкаф, стоящий по обыкновению в глуши, управляет переключением стрелок на железной дороге. Партизаны действуют умно - не туда уходят составы, в основном, с военными грузами. И пускать под откос ничего не надо - даже если не случится аварии, железнодорожная логистика застывает на часы.



СБУ практически не сообщает о поимке прорусских партизан, хотя облавы на них устраивают то в Одессе, то в Харькове, то в самом Киеве регулярно. Найти сложно - вся Украина и так говорит по-русски, а большинство - еще и ничего против русских не имеют. Тут хоть всех арестовывай.



В том же Харькове, говорят в подполье, уехало из города перед началом русского наступления на севере примерно треть населения. Уехали "западенцы". Остались те, кто хочет уже в Россию. ВСУ и иностранные наемники сидят в Харькове как на пороховой бочке. Враг надеется прикрываться мирным населением, если русские вдруг подойдут к городу. Однако, во-первых, население не мирное - оно ждет русских и готовится. Во-вторых, партизаны не дремлют и уже имеют кучу планов по спасению гражданских и нанесению урона ВСУ десятками разных способов.



Неприятный сюрприз для ВСУ в Харькове



Члены подполья рассказали о неприятном сюрпризе, который ждет украинскую армию в Харькове. Авторы канала "Донецкая пехота" заявили, что город на данный момент покинула треть населения - по большей части это те, кто оказывал какую-либо поддержку ВСУ.



Но остаться в городе заложниками, которыми будут прикрываться от нас [украинские военнослужащие], как в Мариуполе, они почему-то не захотели. Бежать от русских, пока не поздно, - вот что значит верить в способность ВСУ удержать Харьков,



- пишут авторы.



По словам членов подполья, те, кто активно поддерживает русских, партизанские движения, те, кто выступает против насильственной власти на Украине, - при любом раскладе окажутся в безопасности. Речь, вероятно, идет о наводках наших артиллеристов, которым передают данные расположения ВСУ, пытающихся прятаться даже в жилых городских застройках, - людей оттуда выведут подпольщики, а после передадут данные русским войскам. Вот такие, говорят подпольщики, ждут противника неприятные сюрпризы - бить по врагу, не дав ему прикрыться простыми гражданскими, как "живым щитом".



А теперь к ним идут парни из Донецка, Луганска и Белгорода. Ждите, родненькие,

- подытожили партизаны.



Сенсация от координатора подполья



В порт Одессы на трех катерах прибыли 60 военнослужащих, разговаривающих на французском языке. Они экипированы и вооружены. Об этом сообщает русское подполье в городе. Его координатор Сергей Лебедев рассказал Царьграду подробности:



Они с шевронами Иностранного легиона. Их первый раз заметили и вели с Измаила. Они заходят из Румынии в город Рени, спускаются вниз по Дунаю в Измаил и оттуда уже идут по Одесской области малыми партиями. В Одессе расселяются в основном по заранее снятым квартирам.



Из квартир французы лишний раз не выходят, с местными жителями не контактируют, пользуются доставкой еды. Бить по ним с воздуха бесполезно. Во-первых, это значит бить по жилым домам. Во-вторых, тратить ракету на одного француза, поселившегося в одной из квартир, неоправданно.



Французские наемники растворились в Одессе. Заходят малыми партиями - бить бесполезно - Лебедев



О том, что Франция готовит контингент численностью около двух тысяч человек для отправки на Украину, еще 19 марта заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Днем позже эксперт по геополитике Юрий Баранчик сообщил:



Французские военные прибыли в Молдавию из Румынии, и идет процесс формирования ударного кулака, который будет насчитывать около 5 тысяч мотострелков и до 8 тысяч спецназовцев. Ударное ядро этого кулака составят французы и поляки.



И вот часть из них добралась до Одессы. По словам координатора подполья Сергея Лебедева, в уже упомянутых Рени и Измаиле находятся от 300 до 500 румын.



В Измаиле они селятся в припортовых гостиницах и административных зданиях в морском порту. В Николаев заходят шотландцы - остановились в жилых домах в районе яхт-клуба. Сергей Лебедев добавляет такую подробность:



Самое интересное, они приехали на передвижных крематориях. Грузовики, похожие на пятитонники, белого цвета, с красными крестами.



Что это может означать? Например, то, что иностранцы готовятся нести большие потери, но не хотят их светить - собираются сжигать, а не захоранивать на месте или везти на родину трупы своих солдат, во избежание разрастания кладбищ в Европе подобно тому, как это происходит на Украине.



Также, по словам Сергея Лебедева, французов уже видели в Староконстантинове Хмельницкой области, где они готовятся принимать на местном аэродроме французские самолеты "Мираж".



В последнее время Россия регулярно наносит удары по этому аэродрому, видимо, пытаясь не допустить прибытия туда западной авиатехники.



По данным подполья, французские инструкторы уже работают с украинскими военнослужащими на полигоне Капустина Балка в Николаеве и даже в городе Липцы в Харьковской области, за который сейчас идут бои.



А в самой Франции, примерно как и у нас, на телевидении приглашенные военные эксперты уже чертят стрелочки на карте Украины, прикидывая варианты, где будут размещены их войска - на правобережье Днепра или на границе с Белоруссией. По приблизительными прикидкам, использование западных контингентов в тыловой зоне позволит высвободить и перебросить на фронт до 200 тысяч украинских военных и силовиков.



Вообще-то, для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично. Стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей,

- заявил скорый на язык экс-президент Дмитрий Медведев.



Охотиться именно на полк французов на огромном театре военных действий - примерно так же эффективно, как бить по многоэтажному дому в Одессе, где в одной из квартир поселился француз. К тому же этот полк может быть задействован не в Харьковской, Донецкой или Херсонской области, а где-нибудь в неудобном для планомерного уничтожения месте. Например, в Приднестровье, удар по которому - крайне болезненный для нас вариант.