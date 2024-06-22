Более полутора тысяч граждан Таджикистана пересекли границу США и Мексики за последние три года

01:47 24.06.2024

Манзума Фируз, Asia-Plus



С октября 2020 года по май 2024 года границу США и Мексики пересекли более 1,500 мигрантов из Таджикистана, сообщает gbnews.com.



Отмечается, что утечка документов показала, что в этом году власти поймали по меньшей мере 500 таджикистанцев.



Пока нет данных о том, сколько таджикских мигрантов было впущено в США.



Подавляющее большинство из них были пойманы при попытке попросить убежища и въехать в Америку в ожидании судебного заседания.



Бывший сотрудник контртеррористической службы Джавед Али заявил, что рост числа граждан Таджикистана может включать в себя "заброску в Соединенные Штаты" членов ИГИЛ для подготовки к возможному нападению.



Ранее иммиграционная и таможенная служба США (ICE) арестовала в Филадельфии, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе восемь мужчин из Таджикистана, имеющих потенциальные связи с ИГИЛ.



По словам источников, эти люди попали в поле зрения Объединенной оперативной группы ФБР по борьбе с терроризмом из-за их потенциальных связей с ИГИЛ.



"За последние несколько дней агенты ICE арестовали нескольких неграждан по требованию иммиграционных властей", - говорится в совместном заявлении Министерства внутренней безопасности и ФБР.



Немедленно депортировать



Пограничникам в Калифорнии ранее было приказано немедленно депортировать нелегальных совершеннолетних мигрантов из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Грузии и Молдовы. Об этом ранее сообщал Fox News и The New York Post (NYP).



Остальных незаконно пересекающих границу могут отпустить с назначением суда в США, однако они не смогут подать заявление на предоставление убежища, говорится в документе.



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Напомним, ранее сенатор от штата Монтана Стив Дэйнс на пресс-конференции со ссылкой на "высокопоставленного чиновника" заявил, что в 2023 году границу США незаконно пересекли более 50 тыс. выходцев из Центральной Азии.



Тогда объявили, что власти обеспокоены потоком мигрантов и опасаются, что они могут быть "частью спящих ячеек для террористической атаки на США".



По данным некоммерческой организации Центр анализа записей трансакций, отслеживающей судебные слушания о предоставлении убежища в США, до марта текучего года разбирательств в суде по подобным делам ожидают как минимум 40 тыс. граждан Центральной Азии.



Из них 17 тыс. - граждане Узбекистана, 7 тыс. - Кыргызстана, 3 тыс. - Таджикистана, 2,7 тыс. – Казахстана и 2 тыс. - Туркменистана.