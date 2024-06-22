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Китай догнал Европу по душевому потреблению энергии
01:54 24.06.2024

Зеленая политика Запада не влияет на растущий объем парниковой эмиссии

Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

Новый отчет британского Института энергетики показал бессмысленность усилий западных стран по сокращению энергопотребления и ограничению сжигания ископаемого топлива. За последнее десятилетие Европа сократила душевое потребление энергии примерно на 1%. Тогда как Индия и Китай увеличили его на 3%, причем в значительной части за счет большего сжигания угля и другого ископаемого топлива. В результате общая парниковая эмиссия достигла исторического максимума. А потребление энергии Китаем на человека впервые сравнялось с европейским уровнем.

В прошлом году потребление энергии в Китае на душу населения впервые превысило аналогичный показатель в Европе. Такие данные представлены в новом статистическом обзоре Института энергетики (EI) со штаб-квартирой в Лондоне.

Рост потребления энергии в Китае происходит благодаря расширению сети центров обработки данных, инфраструктуры 5G и зарядки электромобилей, а также заводов, работающих на полную мощность для удовлетворения спроса за рубежом, объясняет агентство Bloomberg.

Китай увеличил производство электроэнергии благодаря строительству мощностей возобновляемых источников – причем больше, чем остальной мир вместе взятый. Но общий рост производства энергии в КНР был обеспечен также и наращиванием использования угля и другого ископаемого топлива.

В США душевое потребление первичной энергии сократилось за последнее десятилетие на 0,4%, а в Евросоюзе – на 1,2%. Однако глобальное производство энергии и парниковой эмиссии при этом не снижалось, а только нарастало и продолжает увеличиваться.

В 2023 году глобальные выбросы парниковых газов, связанные с энергетикой, впервые в истории превысили 40 Гт углеродного эквивалента.

Прошлый год стал вторым подряд рекордным годом мирового потребления первичной энергии: оно выросло на 2%, достигнув 620 эксаджоулей (эДж). Темпы роста мирового потребления первичной энергии сегодня на 0,6% выше среднего показателя за прошлые 10 лет и более чем на 5% выше уровня 2019 года до коронакризиса. Спрос на природный газ – относительно низкоуглеродоемкое ископаемое топливо – остается на прежнем уровне. А общий рост потребления энергии происходит за счет увеличения использования более углеродоемких видов ископаемого топлива – нефти и угля. И эта тенденция означает, что выбросы парниковых газов, связанные с энергетикой, достигли рекордно высокого уровня. Углеродные выбросы при сжигании ископаемого топлива на сегодняшний день являются крупнейшим источником выбросов парниковых газов, связанных с энергетикой, на долю которых приходится около 87% от общего объема, говорится в новом обзоре Института энергетики.

Есть признаки того, что зависимость от ископаемого топлива в крупных развитых странах, возможно, достигла пика. По данным EI, в прошлом году в Европе на них приходилось менее 70% первичной энергии впервые со времен промышленной революции из-за снижения спроса и роста возобновляемых источников энергии. Но другие страны вне "золотого миллиарда" наращивают свое производство энергии за счет ископаемого топлива.

Кроме того, западные эксперты отмечают, что европейцы в значительной части просто экспортировали свои углеродные выбросы в развивающиеся страны. "Если снижение потребления энергии и выбросов в Европе просто увеличивает выбросы углерода в других странах, то политика борьбы с изменением климата не работает", – указывает Bloomberg.

Использование ископаемого топлива увеличивается не только в Китае, но и в Индии. На фоне быстрого экономического роста Индия впервые использовала больше загрязняющего топлива, чем Европа и Северная Америка вместе взятые. При этом никаких признаков изменения этой тенденции в ближайшие годы незаметно.

"Индия находится на траектории ускоренного промышленного и экономического роста, и уголь продолжает играть ключевую роль в развитии страны", – заявил в конце прошлого года представитель Министерства угольной промышленности Индии Африт Лал Мин. По его словам, у Индии нет альтернативы дешевому и доступному источнику топлива для обеспечения энергетической безопасности населения. Утроение добычи угля к 2028 году под землей поможет компенсировать истощение запасов в открытых карьерах и поэтапно отказаться от импорта, сказал он.

В обзоре Института энергетики приведены показатели производства и потребления первичной энергии, которые включает коммерчески продаваемые виды топлива, включая возобновляемые источники энергии, которые используются для выработки электроэнергии. В США потребление первичной энергии на душу населения (по данным EI) составляет 277 гигаджоулей (Гдж), в Китае – 120 Гдж, а в России и Туркмении – 217 и 245 Гдж соответственно. В Кувейте душевое производство энергии составляет 366 Гдж.

Источник - НГ
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