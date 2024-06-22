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Месть саудовского "изгоя". Срыв нефтедолларового пакта ударил по гегемонии Америки, -. Б.Тутар
01:59 24.06.2024

Sabah
Турция

Месть "изгоя"
Sabah: срыв нефтедолларового пакта ударил по гегемонии Америки

Джо Байден допустил большую ошибку, когда унизил принца Саудовской Аравии, назвав его изгоем, пишет Sabah. Это повлекло целую цепочку событий, подрывающих нефтедолларовую систему. Месть "изгоя" обернулась полным фиаско Соединенных Штатов.

Берджан Тутар

Раньше все дороги вели в Рим, то есть на Запад. Отныне в мире меняются и маршруты, и центры притяжения. В новом мире все дороги, как правило, ведут в Пекин и Москву.

Так, Китай все больше заставляет ощущать свое влияние в исламском мире, тогда как Россия заключает новые антиатлантические пакты и стратегические альянсы с важными игроками в Тихоокеанском регионе и Дальневосточной Азии в зоне влияния Соединенных Штатов.

Вместо институтов и структур, символизирующих глобальный статус-кво Запада, таких как НАТО, ЕС, Всемирный банк, МВФ и ВТО, на новой международной арене становятся более востребованными организации ревизионистского мира, такие как БРИКС и ШОС во главе с Россией и Китаем.

В январе текущего года членами БРИКС стали Саудовская Аравия, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ.

Глобальные балансы и позиции стратегических союзников Запада кардинально меняются.

Империалистический центр, олицетворяемый Соединенными Штатами, испытывает большие трудности в конфронтации на трех направлениях: Россия - Украина, Палестина - Израиль и Китай - Тайвань. А это показывает, что США не извлекли никаких уроков из предупреждений истории о войнах на два фронта, погубивших Наполеона и Гитлера.

***

Кроме того, Евросоюз, который является главным союзником Соединенных Штатов, погрузился в хаос. Наряду с потерей военной и геополитической высоты он борется с социально-экономическими, культурными и демографическими проблемами, такими как крах правоцентристских партий, энергетический кризис, деиндустриализация, вызванная климатической экономикой, высокая стоимость жизни, потеря благосостояния, сокращение рабочей силы, проблема мигрантов, падение рождаемости.

Можно сказать, что игроки по обе стороны Атлантики движутся к катастрофе в своей внутренней и внешней политике. Старый порядок быстро рушится. Западные лидеры, преследующие максималистские цели, ускоряют переход к постамериканской эпохе еще больше.

Одним из главных признаков этой новой эры является конец нефтедолларовой системы. В соответствии с 50-летним соглашением, подписанным с Соединенными Штатами 8 июня 1974 года, Саудовская Аравия соглашалась продавать свою нефть за доллары. Взамен США предоставляли Саудовской Аравии военную помощь и защиту.

По соглашению Эр-Рияд должен был инвестировать избыточные доходы от нефти в американские казначейские облигации. Таким образом, каждой стране приходилось переводить свою валюту в доллары и это де-факто сделало доллар мировой валютой.

***

Примечательно, что спустя полвека, во время правления президента Байдена, соглашение так и не было продлено по истечении срока его действия.

Не будем забывать, что Байден во время предвыборной кампании 2020 года унизил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, которого назвал "изгоем", и объявил, что привлечет его к ответственности за смерть журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Решение Эр-Рияда свидетельствует о полном фиаско для Соединенных Штатов. Нет сомнений в том, что крах нефтедоллара также станет концом США как мировой сверхдержавы. Потому что этот шаг вызовет большие потрясения в мировом финансовом порядке.

Наследный принц отомстил Байдену, назвавшему его "изгоем".

Надеемся, он не повторит судьбу короля Фейсала ибн Абдул-Азиза Аль-Сауда (Faisal bin Abdulaziz Al Saud), убитого 25 марта 1975 года за использование нефтяного козыря против Вашингтона. Кстати, в региональных средствах массовой информации уже даже начали появляться сообщения о покушении на наследного принца Саудовской Аравии и опровержения этой информации. Предстоящий период полон больших сюрпризов во всех отношениях.

Источник - ИноСМИ
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