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Монголия ищет выход к морю через Узбекистан, - В.Панфилова
09:23 24.06.2024

От президентов Хурэлсуха и Мирзиеева ждут соглашений в транспортной и аграрной отрасли
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Программа главы Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Узбекистане будет насыщенной.
Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 июня начинает поездку в Узбекистан. Это первый официальный визит монгольского президента с момента установления дипломатических отношений между странами, Хурэлсух прибывает по приглашению главы республики Шавката Мирзиеева. Важным событием станет открытие представительства дипломатической миссии Монголии в Ташкенте. На переговорах глав двух государств будут обсуждаться возможности двусторонней кооперации. Монголия рассматривает Узбекистан в качестве транзитного хаба. Эксперты не исключают, что Улан-Батор может получить приглашение принять участие в ряде региональных проектов, в том числе станет наблюдателем Консультативного совета глав государств Центральной Азии.
Несмотря на то что Монголия с географической точки зрения является частью Центральной Азии, отношения со странами региона у нее развиты довольно слабо. В своей внешней политике Монголия ориентировалась на Россию и Китай, то есть на страны, с которыми у нее есть сухопутная граница. Все другие государства в ее внешнеполитической концепции определены как "третий сосед", в том числе и США, уравновешивающий позиции двух других "соседей".

Среди всех республик Центральной Азии наиболее интенсивные отношения установлены с Казахстаном, чему способствует значительная казахская диаспора (около 100 тыс. человек) в Монголии. Второе место по активности контактов с Монголией занимает Узбекистан. По словам кандидата исторических наук и старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Андрея Грозина, взаимный интерес Ташкента и Улан-Батора в сфере сотрудничества начал проявляться относительно недавно. Традиционно основные направления сотрудничества связаны с агросектором. В 2022 году товарооборот сельскохозяйственной и продовольственной продукции между Узбекистаном и Монголией составил 5,5 млн долл., причем экспорт из Узбекистана в Монголию – 4,4 млн долл. На участившихся в последние годы двусторонних переговорах стороны регулярно выражают готовность развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства. В Монголии есть стабильный спрос на плодоовощную продукцию из Узбекистана. Кроме того, Узбекистан готов поставлять орехи, кондитерские изделия, алкогольную и табачную продукцию. В последние два года Ташкент и Улан-Батор периодически объявляют о намерении организовать экспорт мяса, мясопродуктов и кожи, а также укрепить обмен опытом в развитии садоводства. В Монголии с 2022 года действуют карантинные зоны, направленные на совершенствование технологий обработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

В марте 2023 года в Ташкенте с визитом побывала глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг. По ее словам, в ходе переговоров Монголия и Узбекистан договорились о поставках халяльного мяса, мясопродуктов, обработанной кожи, фруктов, овощей и орехов. Стороны также достигли соглашения о создании Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству и разработке совместной программы развития торговли, экономики и инвестиционной деятельности, а также об установлении прямых контактов между организациями, ответственными за вопросы торговли и инвестиций с обеих сторон. Глава монгольского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что политическая позиция Монголии заключается в выстраивании прагматичных отношений со странами Центральной Азии, особенно с Узбекистаном.

Главы двух государств Шавкат Мирзиеев и Ухнаагийн Хурэлсух встретятся с представителями ведущих компаний и деловых кругов Узбекистана и Монголии, где будут определены проекты в различных сферах сотрудничества. Особое внимание будет уделено транспортным проектам. Монголия не имеет выхода к Мировому океану и заинтересована в использовании географического положения Узбекистана в качестве транзитного хаба.

"Взаимоотношения Центральной Азии с Монголией – тема, полная противоречий, – говорит "НГ" заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. – С одной стороны, географическая близость и схожая историко-культурная парадигма делают их естественными партнерами. Но, с другой стороны, отсутствие прямой границы и разница в уровне экономического развития становятся препятствиями. Монголия, в основном ориентированная на добычу сырья, не предлагает Центральной Азии значительных инвестиционных возможностей".

Эксперт отметил, что с геополитической точки зрения Монголия и Центральная Азия находятся в схожей ситуации. Они граничат с Россией и Китаем и подвержены влиянию западных государств, стремящихся установить нужный им баланс сил. "Не исключено, что Монголия в будущем может быть приглашена в качестве наблюдателя или участника консультативных встреч глав государств региона, подобных тем, где уже участвует Азербайджан, – считает Притчин. – Это будет шаг, направленный на усиление субъектности Центральной Азии, хотя и в преимущественно символическом плане, так как на практике нет институтов, способных реально укрепить ее единообразие как игрока. Однако с точки зрения политической риторики и дипломатии этот шаг может стать значимым символом взаимоотношений".

Центральная Азия сейчас активно меняется – страны региона стремятся к экономическому и политическому развитию, становятся более открытыми для мира. Они теснее сотрудничают с другими государствами через международные организации, например Шанхайской организацией сотрудничества, Евразийским экономическим сообществом, Организацией Договора о коллективной безопасности, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В этом контексте Улан-Батор становится важным партнером для Центральной Азии. Но есть и препятствие – набирающая силу идеология панисламизма, которая может помешать укреплению отношений между Центральной Азией и Монголией.

Завершится визит президента Монголии 26 июня посещением Хивы, где Ухнаагийн Хурэлсух ознакомится с культурно-историческим наследием узбекского народа.

23.06.24

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719210180


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