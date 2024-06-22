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Правительство РФ одобрило конфискацию имущества за организацию незаконной миграции
09:26 24.06.2024

Правительство дало положительное заключение на законопроект о конфискации денег, ценностей и другого имущества, полученных за организацию незаконной миграции. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на отзыв правительства.

Проект закона подготовил депутат Госдумы Петр Толстой. Он заявил, что в 2023 году было зарегистрировано 1,9 тыс. преступлений по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), что на 79,6% больше, чем годом ранее. За январь-март 2024 года зарегистрировано уже 580 таких преступлений.

"Предлагается распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, на случаи организации незаконной миграции",- сказано в пояснительной записке.

В правительстве инициативу поддержали, но с оговорками. В отзыве отмечается, что применение конфискации имущества целесообразно предусмотреть при наличии признаков преступления, указанных в обеих частях ст. 322.1 УК РФ. "Необходимо оговорить, что по данной категории уголовных дел конфискация будет применяться лишь при условии совершения преступления из корыстных побуждений",- говорится в документе.

Власти начали обсуждение миграционной политики после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". В мае глава МВД Владимир Колокольцев объявил о начале подготовки реформы регулирования миграции. По данным МВД, в период с января по апрель из России выслали 22 тыс. иностранцев. Владимир Путин говорил, что осознанной миграционной политики в РФ пока не выстроили.

Лаура Кеффер

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Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719210360


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