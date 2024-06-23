Франция на пороге чего-то ужасающего...

13:56 24.06.2024

Почему так волнуют глобалистов предстоящие досрочные выборы в республике



Владимир Малышев



Слово "ужас" звучит в комментариях ведущих западных газет, комментирующих предстоящие в конце июня досрочные парламентские выборы во Франции. "Франция на пороге чего-то ужасающего" – под таким паническим заголовком публикует статью ведущая американская газета New York Times. "Это может закончиться ужасно" – такой заголовок в комментарии на эту тему во влиятельной английской газете Guardian. "Мир или тотальная война? Выборы во Франции повлияют не только на Европу", – бьет тревогу хорватская газета Advance.



Напомним, что паника на Западе началась после того, как на недавних выборах в Европарламент партия президента Эммануэля Макрона потерпела сокрушительное поражение и ее соперник – "Национальное собрание" Марин Ле Пен – получила вдвое больше голосов, став ведущей политической силой Франции. После этого растерявшийся Макрон объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 30 июня.



"Что бы ни случилось дальше, – пишет корреспондент NYT Коул Стэнглер, – это войдет в историю как одна из самых безумных авантюр в современной французской истории. Решение президента Эммануэля Макрона распустить Национальную ассамблею и провести досрочные выборы в законодательные органы 30 июня и 7 июля дало крайне правым лучший шанс управлять Францией впервые со времен режима Виши во время Второй мировой войны".



Тут автор, как обычно это делают англосаксы, передергивает: сравнивать нынешнюю Францию с Францией времен ее оккупации гитлеровскими войсками, когда на юге страны со столицей в Виши был создан марионеточный режим маршала Петена, – это все-таки слишком. Хотя, если учесть, что сегодня не только Париж, но и все остальные страны Европы – покорные вассалы Вашингтона, то почему бы и нет? В отличие от Германии, Италии, Греции и ряда других европейских стран, на территории Франции сегодня американских оккупационных войск нет, но в политическом плане, она, конечно, – безвольный придаток Америки. То, что ее президент Эммануэль Макрон на публике пыжится, изображая некую "самостоятельность", дела не меняет. А потому выборы в Европарламент, на которых его партия потерпела сокрушительное поражение, показали, что его проамериканский курс потерпел полный провал.



"Макрон, – пишет Guardian, – центрист, сторонник бизнеса, Европы и Украины. Ле Пен является националистом, популистом, противником ЕС и дружественной к Москве. Миграционные планы Ле Пен нарушат европейские законы о правах человека, а ее национальные предпочтения несовместимы с членством в едином рынке ЕС".



Далее газета объясняет, что в случае победы на выборах "Национального собрания" Ле Пен, президенту будет трудно с ней ужиться, если она сможет сформировать свое правительство. "Конституция Франции, – объясняет Guardian, – четко гласит, что премьер-министр "руководит действиями правительства и обеспечивает исполнение законов", при этом правительство управляет большей частью внутренней политики, а внешняя и оборонная политика в основном находятся в компетенции президента страны. Это означает, что ключевые области политики, такие как пенсии, пособия по безработице, образование, налогообложение, иммиграция, гражданство, занятость в государственном секторе, правопорядок и трудовое законодательство, в принципе, будут находиться в ведении парламента и правительства, в которых доминируют крайне правые". И даже если Макрон сохранит контроль над внешней политикой, например, продолжая французскую поддержку Украины, ему все равно понадобится поддержка парламента, чтобы финансировать будущую помощь Киеву в рамках бюджета Франции".



Конечно, делает оговорку газета, нет никакой уверенности, что "Национальное собрание" получит большинство или даже сможет сформировать большинство в союзе с другими. Наиболее вероятным исходом, как предполагают опросы общественного мнения и большинство экспертов, станет еще один "подвешенный парламент". Но в любом случае Францию ждут тяжелые несколько лет.



Это, конечно, неприятно, но вовсе не смертельно.



Так что же Вашингтон и Лондон – ближайших союзников Франции по НАТО, – так ужасает? Да, по политическим меркам нынешней Европы, "Национальное собрание" – крайне правая партия, но чего же в ней ужасного? Да, ее создал отец Марин Ле Пен, который в годы Второй мировой войны был офицером СС, а потом, как его обвиняли, отрицал Холокост. Но его-то дочь проводит совсем другую, куда более осторожную и умеренную политику.



Она, как ни крути, – почтенная уже дама, которая никак не может пугать французских буржуа, беспокоящихся, прежде всего, о собственном кошельке. И тут Марин Ле Пен ничего необычно не предлагает. Чуть ли не главный козырь против нее раньше был ее протест против заселения Франции мигрантами, но сегодня практически все уже убедились в том, что она права – это действительно грозит Франции большими проблемами. И уже даже в Брюсселе по этому поводу стали беспокоиться.



А ее якобы "фашистские" корни, в чем левые во Франции и на Западе давно упрекают Ле Пен? В соседней Италии, например, премьер Джорджия Мелони вообще раньше сама была лидером молодежного движения неофашистской партии "Итальянское социальное движение – национальный правые силы, говорила, что Муссолини сделал для Италии "много хорошего", и что? А ничего! Став премьером на волне успеха ее националистической партии "Братья Италии", Мелони отлично вписалась в атлантический истеблишмент. Исправно ездит на поклон в Вашингтон, поставляет оружие Киеву, и на выборах в Европарламент, ее партия в Италии выступила успешно. А в США и Брюсселе, где ее раньше поносили последними словами, теперь уже хвалят, и даже стали изображать, чуть ли не новым лидером Европы. Да, такие вот сегодня на старом континенте лидеры. Которые хвалят дуче и на знамени партии которых трехцветный факел –эмблема итальянских неофашистов.



И тут, конечно, невольно возникает историческая параллель. Гитлер тоже пришел в Германии к власти парламентским путем. Его избрал немецкий народ. И вот теперь итальянских народ избрал Мелони, которая не скрывает своих симпатий к Муссолини.



Но ведь Гитлер тоже поначалу не говорил, что будет жечь людей в печах Освенцима, а Муссолини не объявлял итальянцам, что оправится в поход на Россию. Боже упаси, мы вовсе не собираемся сравнивать нынешних европейских политиков с этими одиозными персонажами прошлого. Но ведь факт, что Европа на глазах резко правеет. Что ее политики уже считают, что обстреливать и бомбить Россию, убивать женщин стариков и детей – это хорошо, что воровать русские деньги в западных банках – это замечательно, объявлять всех неугодных изгоями – вообще отлично. Так ли уж это далеко от расовых законов в нацистской Германии и от касторки чернорубашечников в Италии времен Муссолини? К тому же и крестовый поход на Восток в Европе уже готовят. Обещал же Макрон отправить французских солдат на Украину воевать с Россией.



Все это так, но отчего же в США так переполошились по поводу предстоящих выборов во Франции? Во-первых, из-за позиции Ле Пен, партия которой на этих выборах может победить, по отношению к войне на Украине. Недавно в эфире радиостанции France Inter она заявила, что конфликт на Украине не угрожает жизненным интересам Франции, поэтому слова президента Эммануэля Макрона о возможной отправке туда войск не оправданы и лишь способствуют эскалации. Такие слова идут вразрез с курсом Вашингтона и Лондона на разжигание конфликта.



"Этот шаг, – пишет NYT, комментируя неожиданное решение Макрона назначить досрочные выборы, – ошеломил политический класс страны, включая высокопоставленных макронистов, от которых, как сообщается, планы президента тщательно охранялись. И для большей части Франции это решение остается озадачивающим.



Для тех, кто больше всего может потерять от находящихся у власти крайне правых – прежде всего, иммигрантов и потомков недавних иммигрантов – новости совершенно ужасающие. Г-н Макрон, который имеет привычку игнорировать общепринятые взгляды, наверняка будет надеяться, что этот шаг пойдет ему на пользу. Но не заблуждайтесь: Франция в опасности", – трубит тревогу американская газета.



В России тоже внимательно следят за развитием событий во Франции. "В полку опозорившихся прибыло – партия Макрона потерпела сокрушительное поражение на выборах в Европарламент. Теперь президент Франции вынужден проводить досрочные выборы у себя дома. Итоги его правления неутешительны для Франции: полная утрата влияния в Африке, экономические проблемы, череда конфузов и, наконец, абсолютно провальная политика на украинском направлении", – сказал депутат Госдумы Александр Толмачев в интервью РИА Новости.



И добавил, что зарубежные элиты полностью игнорируют интересы простых граждан, давят на них, "лишь бы решить свои шкурные вопросы или угодить хозяину из-за океана". По его словам, президент РФ Владимир Путин отмечал, что текущая политика западных лидеров ведет их страны к катастрофе, и избиратель голосует за изменение этой политики.



"Память глубинного народа не обманешь – все прекрасно понимают, что будет в случае прямого конфликта с Россией, к которому так стремится Макрон, надеясь на "маленькую победоносную кампанию на Украине". Сомнения людей, которые и отразило голосование, оправданны: ни маленькой, ни уж тем более победоносной войны Франции не видать", – заключил парламентарий.



Паника в США и в Лондоне в связи с поражением Макрона и предстоящими выборами во Франции – это паника либеральных глобалистов. Они и так сейчас в ужасе от того, что в самих Штатах Дональд Трамп сегодня – наиболее вероятный кандидат на пост президента, даже несмотря на вынесенный ему судебный приговор. А тут еще и Франция! Их креатура – Макрон, который совсем недавно с Джо Байденом лобызался в Париже, вдруг сам себе подписал приговор. А к власти могут прийти Ле Пен и ее сторонники, которых в Вашингтоне и Брюсселе совсем недавно клеймили, как угрозу либеральному порядку.



А потому нынешняя паника англосаксонских СМИ – это отражение паники либерал-глобалистов, которые видят крушение своих планов господства над планетой. Ведь в лице Макрона они теряют своего вернейшего союзника в Европе.



Ле Пен же, если и придет к власти, еще неизвестно, как себя поведет. Так что ужасает глобалистов вовсе не потеря власти самим Макроном – вон, даже строптивую Джорджию Мелони сумели поставить по струнке! – а все более отчетливо вырисовывающийся провал глобалистского проекта, гегемонии англосаксов над миром.



А что касается Франции, то тяжелые времена для нее уже наступили. В субботу в стране начались беспорядки в связи акцией протеста против возможной победы на парламентских выборах "Национального собрания", которую провели в Париже и в других городах левые партии и организации.



Вскоре после начала акции на ней начались провокации. Участники стали забрасывать полицию камнями, против манифестантов был применен слезоточивый газ. Несколько полицейских ранены. И это – только начало…