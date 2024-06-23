В России свободнее, чем на родине: новый запрет для любителей скрывать лицо - побегут в Россию?

14:16 24.06.2024

В РОССИИ СВОБОДНЕЕ, ЧЕМ НА РОДИНЕ: НОВЫЙ ЗАПРЕТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СКРЫВАТЬ ЛИЦО - ПОБЕГУТ К НАМ?



Страны Средней Азии запретили женщинам скрывать лица, а теперь и покрывать головы. А вот в России такого запрета нет, и получается, что в нашей стране гражданам среднеазиатских стран свободнее, чем на родине. Неужели побегут к нам?



Этот вопрос подняли еще в мае. Тогда глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев заявил, что в России необходимо ввести запрет на ношение никабов. Тема приобрела широкий общественный резонанс.



Несмотря на то что вопрос запрета никабов в России вызвал одобрение подавляющей части общества, нашлись деятели, которые усмотрели в этом "дискриминацию по религиозному признаку" и решили раскачать тему против нашей страны.



Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, помнится, тогда отметил, что эта неудобная тема долго обсуждается на различных платформах как нашими патриотами, так и сторонниками исламской пропаганды. В дискуссию также включились представители различных религиозных конфессий. По мнению инициаторов, обсуждение о допустимости ношения никабов затянулось и продолжает подогреваться искусственно, в основном врагами страны, чтобы создать фон для дискредитации Русского мира.



Никабы и женщины, их носящие, ассоциируются в сознании людей с терактами и международным терроризмом. И это факт, который объясним для граждан нашей страны.



Его не должно быть вообще,

- заявил Кабанов, подразумевая, что дело даже не в запрете.



Дискуссия перешла из религиозной в политическую плоскость после отрицательного мнения мусульманского духовенства. Радикальные группы стали стремиться укрепить свою политическую силу, навязывая свою позицию большинству. Однако большинство русских и на сегодняшний день не принимает эту позицию, поскольку никаб является чуждым и вызывает беспокойство и раздражение.



По сути, чуждый для России никаб не должен стать причиной раздора. Полемика должна быть завершена, а соответствующее решение принято.



Тем более в этом вопросе наметился новый поворот - страны Средней Азии запретили женщинам скрывать лица, а теперь и покрывать головы. Догадываетесь, куда хлынут экстремисты, задается вопросом обозреватель Царьграда Юлия Банишевская.



Закрывать лицо нельзя даже в Средней Азии



Сенсационная новость буквально на днях (а именно 20 июня) пришла из Таджикистана. Президент республики Эмомали Рахмон подписал поправки в законы "Об упорядочении торжеств и обрядов" и "Об ответственности за обучение и воспитание ребенка". Отныне там запрещены ввоз, продажа и ношение в общественных местах одежды, чуждой национальной культуре, а в детсадах нельзя отмечать мусульманские праздники.



В Таджикистане запрещено ношение никабов, паранджи и чадры - головных уборов, полностью скрывающих лицо женщины. Теперь же власти будут преследовать даже за хиджаб и сатр - завязанный спереди платок, прикрывающий грудь.



Встречаясь в марте с духовенством, президент Таджикистана отметил, что ношение таких головных уборов чуждо местной культуре, подрывает самобытность народа. Решение не заставило себя ждать - хиджабы и сатры отменили вслед за никабами. Как пишут таджикские СМИ, за нарушение закона грозит штраф. Жители Таджикистана говорят, что женщин уже останавливают на улицах, требуют снять хиджаб или носить его как платок.



Кроме того, в стране запрещены гулянья в детсадах на основные мусульманские праздники - Иди Рамазон и Иди Курбон.



Кстати, в Узбекистане никабы тоже запрещены. На днях полиция в Ташкенте задержала девушку в общественном месте с закрытым лицом. Выяснилось, что личико под никабом скрывала не представительница прекрасного пола, а… 21-летний парень. Он был в обуви на каблуках и умело копировал женский голос.



В суде спектакль не оценили, любителя переодеваний оштрафовали (на 27 тыс. рублей) и дали 15 суток ареста. И хорошо, если он просто извращенец. Но кто даст гарантию, что под никабом в другой раз не спрячется террорист? И к слову, если бы подобный случай случился в России, его бы никто не остановил.



Что говорят эксперты?



Руководитель всероссийской организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев в беседе с Царьградом отметил, что мусульманские страны пытаются максимально обезопасить себя от проявлений экстремизма. А вот у нас очень сильна пятая колонна. Эксперт предупреждает:



Массовый завоз мигрантов, спонсируемый зарубежными фондами, - это гибридная война с Россией. И никабы - это не просто одежда, а водораздел по линии "свой-чужой". Пытаясь легализовать в православной стране чуждую атрибутику, нам показывают, кто здесь хозяева.



Религиовед Роман Лункин в беседе с Царьградом порассуждал, почему в России не обсуждается запрет никабов на законодательном уровне, хотя даже в Таджикистане ввели запрет.



Я думаю, что в такой сфере, как культура, религия и ценности, каждое государство проводит свою суверенную политику. И строит свою политику по поддержанию общей идентичности, традиционных ценностей и восприятия религиозной символики в публичном пространстве. Практика международная показывает, что в каждой стране в той или иной степени складываются свои правила государственно-конфессиональных отношений и отношения к присутствию религии в разных качествах в публичном пространстве,



- отметил эксперт.



Он объяснил, что в Таджикистане приняты довольно строгие формальные и неформальные меры. А вот в России все более гибко. По словам эксперта, главное - чтобы было открыто лицо.



Запрет даже, насколько я понимаю, хиджаба, то есть просто платка, который обрамляет лицо, это некоторое преувеличение. Для России, наверное, это не нужно, поскольку закрывать голову, кроме лица, вот так, платком, могут и православные, и старообрядцы, например, собственно, и мусульмане. И контролю со стороны правоохранительных органов это совсем не мешает. И кроме того, в основном это никого не раздражает, если лицо человека видно. Поэтому в данном случае в России, поскольку у нас существует достаточно большое многообразие самых разных религиозных объединений и традиций, то здесь применяется более гибкий подход,

- рассудил Лункин.



Но остается еще один момент... Гражданам Средней Азии, получается, в России свободнее, чем на родине. Там им нельзя даже хиджаб носить. А у нас можно. Отсюда возникает вопрос: может ли это отразиться на притоке миграции в Россию?



Лункин убежден - да, вполне.



Если часть исламского сообщества в Таджикистане, например, будет не согласна с введением таких правил (а можно предположить, что часть будет не согласна, поскольку там все-таки большая часть мусульман), то они уедут туда, где будут чувствовать себя более свободно.



Если будут опасаться каких-то штрафов и так далее, то, конечно, Россия будет представлять собой первую страну, где они будут чувствовать себя более свободно, чем у себя на родине, исходя из того, что у нас более свободные правила в этом отношении. А куда еще бежать? Только в Россию, где можно и поработать, и хиджаб надеть,

- сказал эксперт.



Для России, конечно, это очень не хорошо... Статистика преступлений, совершенных мигрантами, у нас зашкаливает. К нам едут дикари с экстремистскими установками, готовые напасть на любого, кто не вписывается в их понятия. Была бы их воля - русских одели бы в никабы.



Да вот взять хоть недавние случаи. Так, приезжий из Таджикистана задул свечи в православном храме. А на днях женщина в никабе перепугала посетителей аквапарка в подмосковных Мытищах. Люди сделали замечание о том, что у нас так не ходят, и она пугает детей. Но факт есть факт: если не запрещено - значит, разрешено.



Но так или иначе, слово за властью - услышит ли она собственный народ?