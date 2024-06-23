Убийство алматинского таможенника Жамашева: следы ведут в финпол

14:38 24.06.2024 Жанар Кусанова



Почему алматинские коммерсанты боялись, как огня, "кассира финпола" Саныча и безропотно отдавали ему крупные суммы денег в обмен на покровительство, и почему сотрудникам КНБ не удалось тогда привлечь к уголовной ответственности коррумпированных должностных лиц финпола, рассказывает Orda.kz.



В Алматы после трехмесячного перерыва возобновились разбирательства по делу о заказном убийстве сотрудника таможни Медета Жамашева в июне 2012 года. Подозреваются в тяжком преступлении Ержан Касымбаев, Айбек Утепов, братья Жасулан и Ернар Кемебаевы и бывший агент финпола Талгат Махатов по прозвищу Саныч. Освещают процесс журналисты только двух информационно-аналитических порталов - Orda.kz и Elmedia.



Заседания проходят в специализированном межрайонном суде по уголовным делам в офлайн- и онлайн-режиме, на русском и казахском языках и без участия главного фигуранта Махатова. Он отказывается давать показания, ссылаясь на проблемы со здоровьем, поэтому процесс идет в нестандартном формате. Свидетели обвинения рассказывают суду об известных им обстоятельствах, а парировать им некому. Махатова нет, его адвокаты не знают всех нюансов дела, другие подсудимые предпочитают отмалчиваться, поэтому многие моменты остаются неясными.



Журналисты Orda.kz воссоздали хронологию событий, чтобы разобраться в деталях громкого дела. Обвинительного акта у нас нет, поэтому мы опирались на свои источники в правоохранительных органах.



Противоречивая Фемида



Сотрудник департамента таможенного контроля города Алматы Медет Жамашев был жестоко убит в ночь с 6 на 7 июня 2012 года. Неизвестные подкараулили его возле дома и затем проломили голову металлической арматурой. Пять лет преступление считалось нераскрытым, пока за дело не взялся начальник управления городской прокуратуры Виктор Тихонов. Летом 2017 года он вышел на след пятерых подозреваемых: четверых задержал сразу, а одного объявил в международный розыск (позже его поймали - прим. авт.).



"Мы отработали пять версий убийства Жамашева, пока не остановились на основной, что преступление было совершено с целью сокрытия другого преступления. По нашей информации, все ниточки тянулись к "Хоргосскому делу", которое расследовали сотрудники Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью в 2011–2012 годах. Нам надо было выяснить, кому была выгодна смерть Жамашева", - говорит Тихонов.



Однако раскрыть убийство таможенника прокурору не дали. Когда он обратился в следственный суд Алматы за санкцией о заключении Махатова под стражу, судья неожиданно отклонила его доводы и выпустила главного подозреваемого под домашний арест. Уголовное дело передали в МВД, где его прекратили расследовать. Говорят, следователи тогда не нашли прямых доказательств причастности Саныча к убийству Жамашева, поэтому отпустили его. По удивительному совпадению это произошло после того, как главу финпола Кожамжарова назначили на должность генерального прокурора РК.



Махатов оказался на свободе. А вот Тихонов в октябре 2017 года сам стал фигурантом коррупционного дела. Кстати, санкцию на его арест дала та же судья, что отпустила ранее Саныча. Впоследствии Виктора приговорили к трем годам лишения свободы за незаконное освобождение от уголовной ответственности двух подозреваемых по другому делу. В 2022 году Верховный суд полностью оправдал его, и спустя год он выбил у государства 32 млн тенге в качестве компенсации имущественного и морального вреда.



Что касается Махатова, то Фортуна отвернулась от него после кровавых январских событий 2022 года. По нашим источникам, это произошло, когда следственно-оперативная группа Генпрокуратуры устанавливала всех причастных к организации массовых беспорядков в Алматы. Появилась информация, будто бы Саныч снабжал оружием группировку Дикого Армана. Его задержали и водворили в следственный изолятор, а вскоре заподозрили еще и в совершении мошеннической сделки на восемь миллионов долларов. Прокуроры стали расследовать оба эпизода, когда всплыла информация по убийству таможенника Жамашева в 2012 году. Так в деле Махатова появился третий эпизод, который сейчас рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы (далее СМУС).



"По версии следствия, Жамашева убили не из-за хулиганских побуждений, как предполагалось ранее, а по заказу. Пятерых подозреваемых - братьев Кемембаевых, Ержана Касымбаева, Айбека Утепова и Талгата Махатова - обвинили по части 2 ст. 99 УК РК "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы", - пояснил Тихонов.



Под крышей финпола



Процесс по делу об убийстве Жамашева стартовал в СМУС в январе 2024 года. Наша редакция планировала освещать его в марте, однако заседания все время откладывались из-за болезни главного фигуранта. По словам адвокатов, Махатов перенес операцию, после которой все никак не может восстановиться. Поэтому, мол, он не в состоянии давать показания, даже в онлайн-режиме.



Как-то раз председательствующий судья Бакытхан Бакирбаев в сердцах заметил, что в его многолетней судебной практике были случаи, когда подсудимые тяжело болели, но все же они находили в себе силы участвовать в разбирательстве.



"Они были лежачими больными, их на каталке привозили в зал судебных заседаний или же они выходили в Zoom, а Махатов отказывается давать показания. Как это понимать?!" - возмутился судья, обратившись к адвокатам главного подсудимого.



Гневная тирада слуги Фемиды дошла, видать, до Махатова, потому что один раз он дистанционно подключился к Zoom из следственного изолятора ДКНБ. Но заседание снова пришлось перенести, на этот раз из-за его адвокатов, которые не смогли участвовать в тот день по семейным обстоятельствам. В следующий раз Махатов уже не вышел в онлайн-режиме, в очередной раз сославшись на недомогание. Из-за этого у некоторых участников процесса сложилось впечатление, что он симулирует в попытке затянуть суд и отсрочить вынесение приговора.



Из других особенностей необычного разбирательства отметим, что по решению суда СМИ освещают процесс пока в онлайн-режиме, съемки подсудимых запрещены. Поэтому журналисты снимают только свидетелей обвинения, адвокатов мы тоже стараемся "не светить", хотя ни один из них не выступал против. Кстати, по поводу защитников: у Махатова их поначалу было пять, однако со временем трое из них сошли с дистанции. Сейчас его интересы представляют двое адвокатов, один из которых - бывший председатель алматинского СМУС. Оба защитника активно ведут себя в суде, постоянно задавая дополнительные и уточняющие вопросы свидетелям обвинения. Адвокаты других подсудимых пока держат паузу, поскольку все сказанное не касается их клиентов.



В суде выступили уже 13 свидетелей. Что примечательно, они рассказывали не об известных им обстоятельствах убийства таможенника Жамашева, а о других вещах, связанных с персоной Махатова. Наше внимание привлекли показания коммерсантов, занимавшихся куплей-продажей китайских товаров в 2010–2011 годах. По их словам, Махатов представлялся им доверенным лицом руководства департамента финансовой полиции города Алматы, способным решать на месте любые проблемы предпринимателей.



Самым откровенным оказался осужденный по "Хоргосскому делу" Талгат Кайрбаев, который выступил в качестве свидетеля обвинения. Раньше он был успешным предпринимателем, пока в 2011 году следственные органы финпола не заподозрили его в создании и руководстве преступной группировкой контрабандистов и легализации имущества, добытого преступным путем. Весной 2014 года суд признал Кайрбаева виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Он отрицает свою вину, считая, что его дело было сфабриковано.



"Махатов говорил мне, что является "кассиром" финпола, и что он будет собирать деньги с предпринимателей. Ставка была 1000 долларов с каждой машины. Махатов выезжал с финполовцем Жумабековым, они останавливали нерастаможенные машины на посту. Предприниматели собирали деньги и отдавали их через доверенное лицо мне, а я передавал их Махатову... Знаю, что он передавал деньги руководству городского финпола. Начиная где-то с сентября 2010 года и по апрель 2011 года я еженедельно отдавал ему по 250–300 тыс. долларов. Общая сумма сборов за это время составила 19–22 млн долларов", - говорит Кайрбаев.



Другой свидетель, Тахир Мирванов, подтвердил в суде показания Кайрбаева, что тот работал на Махатова.



"Талгат Кайрбаев занимался приемкой товаров на таможне "Хоргос", их растаможкой и сопровождением до алматинского склада. Он был монополистом, называл Махатова братишкой и балапаном и характеризовал его как весомого, уважаемого человека со связями. Мне кажется, Кайрбаев боялся Махатова".



Мирванов в те годы представлял интересы китайских предпринимателей. По его словам, Махатов с Кайрбаевым вступили в сговор, чтобы незаконно обогатиться за их счет.



"30 марта 2011 года мы с китайцами решили заехать через таможенный пост "Достык", а не "Хоргос", поскольку там завысили стоимость растаможки. Семь наших машин проехали капшагайский мост и заехали на СВХ для таможенной очистки. А там их задержал финпол по подозрению в провозе контрабанды. Я узнал об этом от водителей и сразу же обратился за помощью к Кайрбаеву. Тот позвонил Махатову и затем сообщил мне, что для решения вопроса нужно найти 200 тыс. долларов. Я был поначалу против, так как груз был законным, он прошел растаможку. Но мне сказали, что в противном случае груз не выпустят с СВХ. Я объяснил все китайцам, они передали мне деньги, и я отдал их Кайрбаеву. Думаю, что он был в сговоре с Махатовым, иначе финпол не задержал бы наш груз", - говорит Мирванов.



Гособвинитель поинтересовался у свидетеля, почему тот испугался и сразу отдал деньги Махатову вместо того, чтобы заявить на него в правоохранительные органы по факту вымогательства.



"Я испугался, что меня могут подставить с наркотиками, как мою знакомую предпринимательницу Мейзгуль, которая тоже возила товары с Урумчи. Она отказалась платить финполовцам, и в итоге ее осудили на шесть лет за перевозку наркотиков из Китая. Я сам видел сюжет по телеканалу КТК про Мейзгуль, поэтому подумал, что и меня может ожидать такая же участь, если я откажусь отдавать 200 тыс. долларов".



По словам Мирванова, он проходил свидетелем по "Хоргосскому делу". В течение года его вызывали на допросы в алматинский финпол, и он пару раз видел там Махатова.



"Я слышал от ребят, будто бы Махатов хвастался, что его назначат начальником финпола Жамбылской области. Никто из нас тогда не знал, что он вообще не числится в штате финпола, но его все боялись".



Адвокаты Махатова поинтересовались у свидетеля, почему он убедил китайскую сторону выплатить деньги Санычу, раз с документами на товар, по его словам, все было в порядке. Почему он дал взятку должностному лицу, приняв Саныча за сотрудника финпола? Свидетель ответил, что если бы он с китайцами не отдал бы Кайрбаеву с Махатовым 200 тыс. долларов, то финполовцы могли задержать на неопределенный срок их машины с товаром, и они бы понесли существенные убытки за время простоя.



Самые интересные, на наш взгляд, показания дали пятеро свидетелей из числа экс- сотрудников КНБ. По их словам, в 2011 году они разработали секретную спецоперацию под кодовым названием "Караванщики" для изобличения коррумпированных правоохранителей, обогащавшихся за счет "Хоргоса". Чтобы выйти на верхушку финпола, комитетчики взяли в оперативную разработку "кассира" Махатова и его приятеля, таможенника Медета Жамашева. А затем подключили к делу своего конфиденциального источника Каната Принбекова по прозвищу Орик.



"Мы не хотели привлекать к уголовной ответственности рядовых исполнителей вроде Медета Жамашева или Талгата Махатова. Мы хотели задокументировать противоправную деятельность отдельных руководителей правоохранительных и фискальных органов. Нам нужно было отследить конечного получателя денег, что поступали из "Хоргоса"", - говорит бывший заместитель начальника пятого департамента КНБ Ерлан Жолшибеков.



По словам комитетчиков, они стали набирать увесистый компромат на должностных лиц алматинского финпола, поэтому руководству Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП) необходимо было срочно принимать контрмеры.



"Махатов давал показания, что являлся "кассиром" начальника департамента финпола Алматы Максата Дуйсенова, и что это он помогал коммерсантам решать все проблемные вопросы с финполом. Есть связка между Махатовым, Дуйсеновым, руководителями следственной бригады АБЭКП Потаниным и Ауганбаевым и, конечно же, главой ведомства Кожамжаровым. Им было невыгодно, чтобы мы довели "караванщиков" до конца и затем доложили о нем руководству страны. Поэтому они пошли на опережение и раскрутили "Хоргосское дело"", - говорит бывший замначальника четвертого департамента КНБ Бауржан Сеитов.



По словам комитетчиков, все материалы дела оперативного реагирования "Караванщики" были задокументированы с санкции Генпрокуратуры, и все они нашли свое процессуальное подтверждение.



"В "Караванщиках" были задокументированы факты фальсификации доказательств по "Хоргосскому делу" - например, подмены вторых листов постановлений о проведении обысков и незаконного проведения специальных следственно-оперативных мероприятий. Также были зафиксированы факты пыток и психологического давления на подозреваемых, получения Жамашевым 200 тыс. долларов от конфиденциального источника КНБ Принбекова и получения Кайрбаевым 200 тыс. долларов от Мирванова", - говорит Жолшибеков.



Свидетели-комитетчики полагают, что Медет Жамашев должен был получать деньги от участников внешнеэкономической деятельности в пользу финпола. Он успел получить 200 тыс. долларов, после чего его убили как опасного свидетеля.



"Если бы материалам дела оперативного документирования КНБ "Караванщики" дали ход, то "Хоргосское дело" финпола рассыпалось бы, как карточный домик. А сами руководители финпола стали бы подсудимыми по коррупционным статьям. Беда в том, что тогдашний генеральный прокурор Асхат Даулбаев истребовал материалы КНБ и потом положил их под сукно", - говорит бывший старший оперативник пятого департамента КНБ Асан Кенжегарин.



От редакции

В следующий раз мы расскажем, как секретные материалы дела "Караванщики" стали известны финполовцам, почему Махатов по собственной инициативе встречался с зампредседателя КНБ Амриным и какую работу провел конфиденциальный источник спецслужбы по прозвищу Орик. Источник - орда

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