Париж строго накажет за беспорядки в Новой Каледонии

14:41 24.06.2024

Организаторов протестов могут объявить участниками мафии



Данила Моисеев



В Новой Каледонии расследуют обстоятельства погромов на заморской территории, стоивших жизней девяти человек, включая двух полицейских. Один из обвиняемых – глава организации протестов Кристиан Тейн – отправлен во Францию. Париж крайне обеспокоен ситуацией в Новой Каледонии, и президент Эмманюэль Макрон, похоже, возьмется за восстановление там порядка, показывая небывалую доселе жесткость.



На момент сдачи номера в печать известно о том, что вместе с Тейном во Францию отправлены еще шесть активистов. Им могут грозить обвинения в организации вооруженного ограбления и покушения на убийство. В результате протестов ранены более 300 человек. Счет материального ущерба составил 1,6 млрд долл. – и это при том, что население заморской территории не превышает 280 тыс. человек.



Пока арестованы 11 человек. Адвокаты Тейна утверждают, что он якобы стал жертвой политических игр, но министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что Координационный центр действия на местах, возглавляемый Тейном, – структура "мафиозного характера". Правда, до выяснения всех обстоятельств он решил свое суждение не конкретизировать.



И все-таки пока все выглядит так, что французские правоохранители решили не спускать на тормоза процесс расследования. Доведение дела до конца может стать определенным достижением Макрона – его многие считают недостаточно жестким лидером. Ведь влияние Франции в Африке ему сохранить не удалось.



После масштабных протестов на заморской территории были опасения, что и здесь Макрон даст слабину. Однако президент во время визита на главный остров Гранд-Тер заявил, что уступок не предполагается, а насилие со стороны протестующих было неоправданным.



Напомним, националистически настроенные жители вышли на улицы в преддверии конституционных изменений: политическими правами наделяются лица, прожившие на заморской территории более 10 лет. Из-за протестов Парижу пришлось мобилизовать более 3,5 тыс. правоохранителей. В Елисейском дворце заявили, что за беспорядками мог стоять Азербайджан, во всяком случае, с Баку якобы связаны лидеры протестов.



При этом Франция традиционно поддерживает Армению в ее конфликте с Азербайджаном. В Пятой республике мощная армянская диаспора. Хотя в Новой Каледонии есть националистически настроенные политики, в целом большинство населения выступает против обретения независимости: слишком много выгод заморская территория от этого потеряет. На референдуме 2021 года против получения независимости высказались 96,5% жителей. Но и Париж имеет экономический и стратегический интерес в регионе. Важную часть доходов территории составляет добыча никеля.



Примечательно, что после ареста Тейна крупных протестов в его поддержку с поджогами и погромами не состоялось. Можно говорить о том, что Парижу удалось взять ситуацию под контроль.



Другой вопрос, как далеко пойдут правоохранители. Не исключено, что отправка во Францию представляет собой устрашающую меру, показывая организаторам протестов, что если они еще раз устроят беспорядки, то разбираться с ними будут в Париже, а не на малой родине. Адвокаты Тейна называют перевод во Францию "беспрецедентной мерой".



Однако французы могут пойти дальше: довести громкое расследование до конца, объявить лидеров борьбы за независимость Новой Каледонии преступниками и обнадежить некоренных жителей, заверив их в том, что, какими бы ни были серьезными протесты, их защитят и им не придется создавать отряды самообороны.