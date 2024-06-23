Гангстеры из G7 мнят себя родителями, поучающими весь мир

14:42 24.06.2024

Гангстеры из G7 показали решимость вместо стратегии

50 лет "Большой семерке": очень грустный юбилей



По итогам 50-го саммита G7 стало понятно, что они мнят себя родителями, поучающими весь мир. Однако, миру кажется, что они дети, играющие в шахматы, и в случае неудачи готовые смахнуть все фигуры с доски.



Саммит проходил в то время, когда лидеры государств-членов столкнулись со сложной политической ситуацией внутри своих стран. Несколько дней назад состоялись выборы в Европейский парламент 2024 года, в ходе которых правящие партии во многих странах-членах G7 потерпели серьезное поражение. Социал-демократическая партия канцлера ФРГ Олафа Шольца получила на выборах рекордно низкий процент голосов, а президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден пойти на риск и назначить внеочередные парламентские выборы после того, как проиграл ультраправой оппозиции по итогам общеевропейского голосования.



Сам саммит G7 в Италии ознаменовался выходкой студентов: они вкатили деревянного троянского коня к месту его проведения, на котором было написано "50-летний юбилей G7". Если и студенты увидели угрозу этой организации для современного момента, то не удивительно, что ее рассмотрели, и участники международного дискуссионного клуба "Валдай".



Исполнительный декан и профессор Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета (RDCY), исполнительный директор Китайско-американского исследовательского центра по международным обменам Ван Вэнь уверен, что мир постигнет катастрофа, если его будет вести за собой G7. "Во-первых, лидер США очень стар, а другие президенты на саммите не пользуются поддержкой населения в собственных странах. Во-вторых, они не учитывают интересы мирового сообщества, а говорят только о вопросах, интересующих их самих. В-третьих, мировая история показывает, что они не могут служит авторитетом в вопросах морали и нравственности. И в-четвертых, объем участия их экономик в мировом ВВП сократился с 75 процентов до 45. Эпоха их гегемонии завершилась, но они не хотят этого признать".



С ним согласна профессор департамента политических исследований, директор исследовательской группы по геополитической экономике Университета Манитобы (Виннипег, Канада) Радика Десаи, которая считает, что сейчас большее значение для мирового сообщества имеет группа G20, где представлены все регионы мира, а не только Европа и США. "Это была самая слабая встреча G7 за последние годы, потому что все лидеры сосредоточены на грядущих выборах и внутренней повестке своих стран. И, если они так слабы в своих государствах, возникает вопрос: как они могут вести за собою мир?"



Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн уверен, что страны, представители которых собираются на саммит G7, "ведут себя как родители с детьми, по отношению ко всему остальному миру. Они учат других жить, а сами не обладают необходимыми компетенциями, чтобы поучать". G7 не отражает нового баланса сил в мире, по его мнению, им необходимо реформироваться, а они этого не хотят. Гленн Дисэн даже предложил новый актуальный формат для этой группы: G7+ БРИКС. "Потому что БРИКС сейчас успешен и представляет 40 процентов ВВП мира".



Ведущий Первого канала, основатель и экс-президент Центра национальных интересов (США) Дмитрий Саймс называет G7 "гангстерами" в случае передачи активов России Украине: "У них ощущение, что все им сойдет с рук. И они никак не могут от него избавиться". Он рассказал, что присутствовал на закрытой части совещания в МИДе с Владимиром Путиным. И у Дмитрия Саймса сложилось впечатление, что предложения о достижении мирного урегулирования конфликта с Украиной это личная инициатива Путина, а не разработанная программа с участием министерств и ведомств. "Не могу рассказывать всего, что было на закрытой части, но одно точно: G7 считают себя настолько белыми и пушистыми, что об ответственности за последствия своей политики даже не думают".



И.о. заведующего кафедрой прикладного анализа международных проблем МГИМО Игорь Истомин подчеркнул, что хотя каждый считает, что живет в особенно важную эпоху, тем не менее ситуация в мире сегодня действительно напряженная: "Политика Запада становится авантюрой. И, если почитать коммюнике саммита G7, то становится ясно, что они констатируют все те проблемы, что есть сейчас в мире, но не предлагают пути их решения. И их политику отличает решимость без какой-либо стратегии, когда сама решительность становится стратегией".



Другие участники дискуссии тоже согласились с Игорем Истоминым об отсутствии стратегии у G7. А Ван Вэнь подчеркнул, что именно поэтому в противовес G7, на саммите БРИКС в октябре будут обсуждаться именно практические пути решения проблем, стоящих перед мировым сообществом.



Иоанна Ковалева