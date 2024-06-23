Ресурс дедолларизации: золото заменяет американскую валюту по всему миру

14:46 24.06.2024

Даже центробанки "коллективного Запада" хотят увеличить долю драгметалла в своих резервах



Дмитрий Мигунов



Центробанки богатых стран намерены скупать золото или во всяком случае ожидают роста доли драгоценного металла в резервах. Таковы результаты ежегодного опроса чиновников разных ЦБ мира, проведенного Всемирным советом по золоту (WGC). При этом в качестве основных мотиваций для покупки золота или иных активов в резервы центральные банкиры назвали инфляцию и геополитическую нестабильность. Почему регуляторы готовы покупать золото по нынешним рекордным ценам и как это повлияет на стоимость драгоценных металлов, разобрались "Известия".



Центробанки намерены покупать



Цена на золото, и так находившаяся вблизи исторических максимумов, с начала года совершила резкий рывок вверх. Тройская унция драгоценного металла выросла более чем на $300, или 15%, в определенный момент даже пробив отметку в $2400. С тех пор она стабилизировалась, но осталась на крайне высоких по историческим меркам уровнях. Нет особых оснований полагать, что в ближайшее время ситуация изменится.



Это не останавливает ключевых покупателей золота - центральные банки - в стремлении наращивать свой золотой запас. По итогам 2022 года чистое увеличение резервов составило рекордные 1082 т. В 2023-м этот объем чуть уменьшился, но все равно был близок к максимуму - 1037 т. Но в планах - значительное увеличение закупок.



Согласно опросу WGC, 69% банкиров считают, что через пять лет в их резервах будет "умеренно" или "значительно" больше золота. Для сравнения, в 2022 году таких было 46%, а в 2023-м - 62%. Напротив, доля тех, кто думает, что объемы золота в хранилищах уменьшатся, упало с 24 до 13%. То же самое и по более краткосрочному прогнозу: 81% опрошенных полагает, что в следующие 12 месяцев золота в резервах прибавится - рекорд за все время. И впервые ни один респондент не предположил, что центробанки будут продавать драгоценный металл.



Если же отвечать за собственное учреждение, то и здесь респонденты выразили уверенность в чистых закупках золота - 29% (в снижение запасов верят только 3%), что также стало историческим максимумом. В 2019 году таких было 8%, в 2022-м - 25%.



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Но особенно интересно то, что идея об увеличении закупок золота приходит в голову центральным банкирам не только развивающихся, но и развитых стран. Традиционно крупнейшими покупателями драгметалла с начала XXI века были ЦБ России, Китая, Турции и подобных государств. Сейчас же 13% представителей ЦБ стран "коллективного Запада" также выразили уверенность в том, что доля золота в их резервах в ближайшее время вырастет, опять же, самый высокий показатель за историю опросов.



Доллар как оружие



Что станет ключевым драйвером для покупок золота и вообще изменения структуры резервов? Самые популярные ответы включают "беспокойство из-за инфляции" (96%), "геополитическая нестабильность" (76%) и "изменение баланса глобальных экономических сил" (46%). По всем этим показателям отмечен существенный рост в сравнении с 2022 годом.



Наконец, продолжает расти процент центральных банкиров, которые ожидают дедолларизации резервов. 62% опрошенных уверены, что объем долларов в распоряжении их института через пять лет будет "умеренно" (49%) или "значительно" (13%) меньше. Год назад таковых было 55%, а два года назад - 42%. Напротив, число тех, кто думает, что долларов на их счетах будет больше, за два года сократилось с 28 до 20%.



Наиболее интересные ответы респондентов по поводу дедолларизации, приведенные в исследовании звучат так:



"Хотя доллар США останется главной резервной валютой из-за его широкого использования в международной торговле и финансах, его значимость будет уменьшаться со временем из-за подъема альтернативных резервных валют вроде юаня, а также увеличения двусторонней торговли и расширения валютных своп-линий между разными странами".



"Роль доллара подвергается испытаниям, особенно из-за использования этой валюты в качестве оружия. Доступ к вашим долларам в период санкций зависит от США".



Фаза деглобализации



По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, результаты опросов и реальная статистика по покупкам золота ясно показывают, что мир вошел в фазу деглобализации, когда страны меньше доверяют друг другу.



- Центробанки некоторых стран диверсифицируют свои резервы с помощью золота. Не последнюю роль здесь сыграла заморозка российских резервов - та часть, что хранилась в долларе и евро, оказалась заблокирована. Золото при этом уцелело. Все остальные страны это видят, и, вероятно, хотят застраховать себя от подобной заморозки активов, - комментирует эксперт.



Она добавила, что по итогам I квартала чистый спрос центральных банков составил 290 т, что является самым сильным началом года за всю историю. Наибольшие покупки совершали Китай, Турция, Индия и Казахстан. Также была заметна активность Чехии, Омана, Сингапура, Киргизии, Польши, Катара.



Как отметила аналитик "Цифры брокер" Наталия Пырьева, тенденция на повышение доли золота на фоне снижения доли в долларе США в золотовалютных запасах центральных банков берет свое начало много лет назад:



- В конце девяностых и начале нулевых годов вес доллара США в резервах центральных банков достигал немногим 70%, но опустился ближе к 60% уже в первую декаду 2000-х.



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Прежде всего увеличение в относительном выражении запасов в золоте и сокращение запасов в долларах США может быть обусловлено действиями центральных банков развивающихся стран, чьи запасы в золоте в процентном выражении сильно уступали (и уступают) резервам в золоте центральных банков развитых стран, сказала Пырьева.



Аналитик добавила, что запасы в золоте США (8133 т) или Германии (3352 т) в процентном отношении достигают соответственно 71,3% и 70,6% от их золотовалютных запасов по сравнению с 28,1%, 4,6% и 8,9% соответственно у России (2333 т), Китая (2262 т) и Индии (822 т).



- Текущий геополитический контекст как минимум не может не настораживать мировые центральные банки, особенно тех стран, у которых усложнились отношения с западным миром. Очевидно, что эти банки также заинтересованы в диверсификации своих резервов, что опять же оказывает поддержку золоту в условиях ограниченного количества пригодных (и ликвидных) активов для целей создания резервов, - указала собеседница.



Что касается цены на золото, то, как считает Людмила Рокотянская, в ближайшей перспективе бурного роста не будет, но дальше он может возобновиться.



- Сильное начало года наводит на мысли о том, что спрос на золото со стороны мировых центробанков останется существенным в этом году. С другой, данные о покупках становятся известны широкой публике с опозданием. А значит, точной даты для входа в позицию у нас нет. Что мы видим на графике? Актив не смог закрепиться выше 2400 пунктов и ушел в коррекцию. В последние несколько месяцев золото росло слишком быстро и активно, поэтому некоторое охлаждение ему необходимо. Далее возможно продолжение тенденции к росту, - считает спикер.



По словам Пырьевой, геополитическая напряженность и ожидание снижения процентных ставок центробанками сохранятся до конца года, что поспособствует продолжению позитивной динамики стоимости золота.