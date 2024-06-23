 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин устроил мировую революцию: России нечего терять, пойдет до конца
15:00 24.06.2024

Бальзам "Звездочка" и журнал "Корея"

Вот бывает, потрешь переносицу бальзамом "Звездочка" и начнешь хрипло, подражая классику, орать на четырех аккордах "Я купил журнал "Корея", там тоже хорошо…". Глядь, а за окном-то лето-2024. Вроде все изменилось, но вдруг оказывается, что и "Звездочка" опять актуальна, да и песня, если ее к нынешнему миру примерить, звучит зло и свежо. И все идет по плану. Только не по плану, придуманному каким-то человеком, а по плану, определяемому законами исторического развития.



В эфир Такера Карлсона на неделе пришел телеведущий Нил Оливер. И совершенно точно определил задачи западной империи, глобального гегемона: "Впервые с помощью современных технологий они смогли глобализировать свою власть. Они хотят, чтобы каждый человек отвернулся от своих родителей и своей семьи. И точно так же они хотят отрезать людей от их национальных корней, их чувства принадлежности к какому-либо месту и их ощущения того, что они британцы, итальянцы или французы. Таким образом, отрезая людей от своих корней, вы их обесцениваете. Я давно заметил, что этот процесс также направлен на то, чтобы заставить людей стыдиться своей собственной истории, будь то история их семьи или история страны, в которой они родились. Чтобы в прошлом не было ничего, кроме вещей, которых стоит стыдиться. Таким образом вы заставляете людей отречься от прошлого, отречься от своих родителей, отречься от своей семьи, отречься от нации в ее понимании. И тогда эти люди станут просто точками в электронной таблице. Просто мерцающие точки на большом электронном табло, которые можно разместить где угодно. И теперь у вас есть глобальное население, которое не принадлежит и не чувствует связи ни с чем. И поэтому их можно перемещать куда угодно, потому что у них нет собственных корней".

Что нам проповедовала отечественная "либеральная интеллигенция"? А вот это самое: быть русским – стыдно, вся история России – стыд и позор, нужно платить и каяться.

Но чем больше времени проходит с 24 февраля 2022 года, тем очевиднее становится – советская пропаганда была права.

И вот на неделе Путин отправился в КНДР и Вьетнам. Рушить глобальную империю.

Кадры из Вьетнама – как в телевизоре "Темп": пионеры в красных галстуках и с флажками в руках приветствуют генерального секретаря… извините, президента России Владимира Путина. Разве что автомобили современные. Ну, а какие еще кадры должны быть – название страны само за себя говорит: Социалистическая республика Вьетнам.

Именно вопрос идеологии многое и объясняет. Вьетнам не желает "отречься от прошлого, отречься от своих родителей, отречься от своей семьи, отречься от нации". Не желает быть в подчинении у США и заключает с Россией ряд договоров о дальнейшем углублении стратегического партнерства. Не желает быть в подчинении у России, и поэтому после визита Путина глава МИД Вьетнама заверяет США в стратегическом партнерстве.

Что уж говорить про Северную Корею. Александр Дугин интересно заметил, что корейское слово "чучхэ" является глубоко философским термином и означает "субъект". И далее: "Путин едет в Корею: кажется, что большой едет к маленькому, но гордому. Это не снисхождение, это диалог субъектов. Чучхэ едет к чучхэ".

Важнейшая деталь. В договоре России и КНДР оба текста – на русском и на корейском - имеют одинаковую силу. А разве бывает иначе? Бывает. В договоре Украины и Великобритании британский текст имеет преимущественную силу. Хозяин и слуга.

То, что Россия начинает вести себя как субъект, следует из итогов визита в КНДР. Во-первых, Россия больше не намерена соблюдать санкции, накладываемые Западом и ограничивающие взаимодействие двух стран. Во-вторых, Северная Корея может стать одной из первых стран, которая получит современные системы вооружения в ответ на западные поставки Украине. А это изменит расклад сил не только в регионе, но и в мире.

И, конечно, следует из слов Путина о том, что будет означать для России "стратегическое поражение на поле боя": "Для России это означает прекращение ее государственности. Это означает конец тысячелетней истории Российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика".

Нечего терять. Надо идти до конца. Что-то напоминает, да? Конечно.

"Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир". Это фраза из "Манифеста Коммунистической партии" (1848 год), написанного Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом.

Мировые "пролетарии" (условно, конечно, пролетарии) - страны, не желающие отречься от прошлого, родителей, семьи, корней, – начинают бунтовать против мирового "капиталиста" (неоколониальной глобализации).

Хотел ли Путин устроить "мировую революцию", объявляя о начале СВО? Кто знает. Но закон исторического развития сработал. И все идет по плану.

Дмитрий Попов

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719230400


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