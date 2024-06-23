Тяжелые бои по всему Укр-фронту

18:23 24.06.2024

ВРАГ НАКРЫЛ ШТУРМОВИКОВ РОЕМ ДРОНОВ - НА ДНЕПРЕ ТЯЖЕЛО: СВОДКА С ФРОНТОВ СВО



Русская армия прорывается за Днепр, но враг закрыл небо роем дронов. Что происходит на фронтах СВО.



Русские берут острова на Днепре под атаками стай вражеских дронов, идет прорыв в Торецке, наши давят в Часовом Яре. Что происходило в зоне спецоперации в течение последних суток и не попало в официальные сводки.



Прорыв в Торецке



Неожиданно для противника появилось новое направление, на котором русские наступают, и весьма успешно. Наши прорвались в Торецк и уже бьются в городской застройке. Военные эксперты отмечают, что русское командование, похоже, совершило "авдеевский маневр".



"Противник никак не может локализовать наш прорыв внутрь "агломерации Торецка". За вчерашние сутки наши части смогли не только войти в населенный пункт Северное (по одноименной шахте) и Дружба, по "языку" вдоль ж/д полотна, но и взять под контроль улицы Зеленая и Мира и частично Киевскую. То есть три первые перпендикулярные улицы", - приводит свои данные военный блогер Юрий Подоляка.



Кроме того, русские подразделения успешно атакуют населенный пункт Южное, где также находится шахта, выравнивая свои боевые порядки. Враг пытается дистанционно минировать все подходы к Торецку, но остановить русских штурмовиков не может. Наши не только прижали фланги торецкой группировки противника, но и прорываются в лоб. Противник не успевает парировать все атаки.



"На самом деле, с каждым новым днем наша операция в районе Торецка все больше напоминает бои за Авдеевку. Где противник настолько был уверен, что мы будем упрямо бить по флангам, в надежде взять город в окружение, что перебросил туда лучшие свои части и резервы... И пропустил удар по фронту, который быстро обрушил всю оборону на данном направлении (последствия которого он не может локализовать до сих пор)", - резюмирует Подоляка.



"Российские военные продвигаются широким фронтом, закрепились в Северном (Пивничном) и селе Дружба. Опорник ВСУ в районе шахты Южная пока мешает выравниванию флангов. Активно работает наша артиллерия", – частично подтверждает выводы Подоляки военкор Евгений Лисицын.



Тяжелые бои на Днепре



После того как украинский плацдарм в Крынках был окончательно зачищен, а Киев был вынужден перебросить бригады морской пехоты с Херсонского на прямо противоположное - Харьковское направление, русские подразделения активно атакуют острова на Днепре. Дается это, как сообщают военблогеры, большой кровью.



"На Херсонском направлении в тяжелейших кровопролитных боях ВС России взяли под контроль значительную часть островной зоны. Враг предпринимает встречные действия, беспрестанно атакуя дронами и высылая малые группы пехоты, вступающие в стрелковые стычки с нашими войсками. С мест сообщают о полном контроле воздуха противником за счет бесчисленного числа дронов, существенно превышающего наше. Не искореняется проблема "красивых докладов" выше уровня ротного в отдельных частях, сообщают о проблемах с логистикой, в том числе из-за постоянных атак дронов ВСУ", - приводят свои данные "Два майора".



Что на остальных фронтах



Русская армия активно действует и на других направлениях. Где-то, как, к примеру, на Харьковском или Запорожском направлениях, противник пытается контратаковать, но безуспешно. В целом идет медленное продвижение едва ли не по всему фронту.



"На Харьковском направлении отмечалось несколько неполноценных атак противника в Волчанске и со стороны населенного пункта Липцы. Противник, намереваясь контратаковать, не смог стянуть достаточно сил и техники: прибывшие на ротацию в бойню части ВСУ недоукомплектованы личным составом и бронемашинами. Тем не менее идут тяжелые встречные бои, мощный огонь с обеих сторон", – пишут "Два майора".



"На Авдеевском направлении продолжаются бои в Соколе и расположенном к северу от него крупном укрепрайоне. С украинской стороны поступают сообщения об утрате опорного пункта, однако это может быть провокацией с целью последующего "возвращения контроля", – отмечает "Рыбарь".



Кроме того, успешно двигаются вперед русские полки к западу от Донецка, к Константиновке и Угледару. Под Бахмутом освобождена Новоалександровка и идет движение к Воздвиженке и Карловке.



"ВС РФ ведут бои на заводе Гидрожелезобетон в Часов Яре. ВСУ отступили на западный берег канала Северский Донец - Донбасс. Северское направление: ВС РФ продвигаются севернее Торского, выбив ВСУ из большей части Раздоловки", - сообщает Евгений Лисицын.



Враг перешел на теракты



Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* сделал интересное заявление. Он признал, что для ВСУ на поле боя сложилась сложная обстановка. Причем, рассчитывать на ее изменения в ближайшее время не стоит.



"Плохая новость заключается в том, что ситуация довольно сложная. Так будет еще минимум месяц, и легче не станет", - сказал Буданов* в интервью изданию The Philadelphia Inquirer. Так он ответил на вопрос журналиста о том, сможет ли Киев остановить продвижение Вооруженных сил России.



При этом Буданов* не стал отвечать на вопрос о том, смогут ли украинские войска удержать город Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Он лишь заметил, что несмотря на западные поставки оружия - а они сейчас "идут быстрее, чем несколько месяцев назад" - потребности ВСУ все еще "очень высоки".



На этом фоне Киев активизирует удары по мирному населению России. Западные кураторы украинских националистов уверены, что уничтожение гражданских в России вызовет некие потрясения внутри нашей страны. Однако с каждым таким ударом русские только сплачиваются. А вот к Штатам - все больше претензий. И, главное - требований от русских властей и руководства армией нанести уже, наконец, удар по главным кукловодам украинского конфликта.



Россия должна ответить



Россия должна в обязательном порядке отомстить за ужасающий удар американскими ракетами по пляжу в Севастополе. Ибо, спуская подобные вещи на тормозах, страна показывает, что у нее нет воли сопротивляться, и на нее можно сколько угодно нападать.



"Вставшим на эту ступень уже не помогут ни громкие угрозы, ни даже учения по применению ядерного оружия. Любое оружие бесполезно, если у его обладателя нет решимости убивать врагов", - пишет в своем материале журналист Царьграда Влад Шлепченко.



Он отметил, что после случившегося Министерство обороны высказало сразу две важные вещи. Во-первых, там отметили, что ответственность за "преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон". И, во-вторых, "подобные действия не останутся безответными".



Однако подобные заявления рождают множество вопросов. К примеру, неясно, от кого именно они исходят. Мол, это опять Конашенков угрожает или уже новый министр гарантирует. Ведь еще в июне 2023 года действовавший тогда министр обороны Сергей Шойгу, комментируя намерение Запада и Киева наносить удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow, обещал неминуемую расплату в виде ударов по центрам принятия решений. Однако результативных атак мы так и не увидели.



"И сейчас непонятно, намерен ли новый министр обороны исправить эту ситуацию или просто пресс-службу венного ведомства недочистили от прежней команды, привыкшей раздавать угрозы в пустоту, - рассуждает Шлепченко. - Если Россия действительно намерена мстить за убийство своих людей, то слагаемые нужно менять местами: сначала акция возмездия, и уже потом объяснение, почему и за что. Не кокетливое "правдоподобное отрицание", прописанное в американских методичках как неотъемлемая часть гибридных операций. А прямое и четкое заявление: американские граждане погибли потому-то и потому. Если же реальной готовности мстить гегемону за такие происшествия нет, то и угрожать не следует. Потому что нет ничего хуже пустых угроз, за которыми ничего не стоит".



В качестве ответа за убийство русских граждан журналист предлагает не сбивать американские разведывательные беспилотники над Черным морем, а смывать все кровью. Как пример подобных ответов он привел произошедшее 23 октября 1983 года на территорию Бейрутского аэропорта, где расположились американские миротворцы. Именно туда въехал грузовик с пятью тоннами взрывчатки, убив 241 военного США и 58 военных Франции. Еще один пример произошел в октябре 2000 года, когда в борт американского эсминца "Коул" врезалась моторная лодка с 200 килограммами взрывчатки. В этом происшествии погибли 17 американских военных, еще 40 получили ранения.



"В век беспилотников и развитого машинного зрения такие ответы можно проводить десятками, буквально залив планету американской кровью. Вопрос лишь в том, готово ли наше государство начать играть с Западом по его же правилам", - подытожил Влад Шлепченко.



*Кирилл Буданов - руководитель Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины, включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.