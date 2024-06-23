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Кипр рискует быть втянутым в войну Израиля и "Хезболлы"
18:25 24.06.2024

Ливанская группировка угрожает ракетными пусками по территории острова

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Ливанская группировка "Хезболла" пригрозила Кипру ударом в случае, если республика предоставит в распоряжение Израиля свои военные базы. Верхушка "партии Аллаха" утверждает, что располагает данными, указывающими на попытки еврейского государства получить доступ к авиаобъектам для проведения своих операций в Стране кедров. По словам экспертов, "Хезболла" действительно обладает ракетными арсеналами, способными достать кипрскую территорию, однако потенциальное вовлечение Никосии в вооруженный конфликт может затронуть интересы западных государств.

Предупреждение в адрес Никосии прозвучало со стороны генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы.

"Мы предупреждаем правительство Кипра, что если оно позволит Израилю использовать авиабазы на острове для нападений на Ливан, то Кипр станет соучастником военных действий", – сказал лидер военизированной организации, сославшись на полученные сведения, по которым Израиль интересуется рядом объектов на средиземноморском острове.

Обращаясь уже к Израилю, Насралла заметил: "В случае расширения конфликта мы не будем связывать себя какими-либо правилами игры. В такой ситуации нельзя исключать вторжения наших сил на север Израиля, штурм Галилеи может стать одним из вариантов".

Кипр действительно является важным партнером Израиля как в военной, так и в энергетической сфере. В этом году Никосия присоединилась к проекту морского гуманитарного коридора к побережью сектора Газа, разместив у себя транзитный пункт. Тем не менее она подчеркивала, что не намерена выступать стороной конфликта. Так, президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что высказывания Насраллы "не отражают реальности", и уточнил, что его страна "пытается искать решения проблем, а не проблемы". По его словам, Кипр выступает на стороне тех, кто занимается оказанием гуманитарной помощи палестинцам, и эта позиция, подчеркнул Христодулидис, "признана во всем мире, включая страны арабского мира".

Не исключено, что "Хезболла" ведет речь о тех военных объектах, которые используются Британией. В феврале высокопоставленные источники таблоида Daily Express сообщали, что израильские истребители F-35 некоторое время назад имели доступ к британской базе Акротири, однако впоследствии он был ограничен. Депутат британского парламента Кенни Макаскилл даже направлял запрос в Минобороны Соединенного Королевства с требованием объясниться, однако ведомство в ответ заметило: "По соображениям оперативной безопасности и в соответствии со своей политикой Министерство обороны не предоставляет комментариев или информации, касающейся перемещений или операций военных самолетов иностранных государств".

Отдельно Хасан Насралла пригрозил атаковать израильские суда в Средиземном море. Комментарий был созвучен тем угрозам, которые поступали со стороны йеменских хуситов. Их военный представитель движения Яхья Сариа в мае делал предупреждение: "Мы будем атаковать все суда, направляющиеся в порты оккупированной Палестины в Средиземном море, а также в любом районе, находящемся в пределах нашей досягаемости". Причем американская сторона подтверждала, что ей известно о больших возможностях хуситов. "У них есть оружие, способное достичь Средиземного моря, – заявлял изданию Al-Monitor неназванный чиновник Пентагона. – Хуситы обладают передовым оружейным арсеналом".

Триггером для "Хезболлы" становятся появляющиеся признаки того, что израильская сторона готова вступить с ней в полномасштабный конфликт, который, как считается, потребует прямого вмешательства США. По словам источников портала Middle East Eye, Вашингтон уведомил Бейрут, что будет вынужден поддержать еврейское государство в случае войны.

Армия обороны Израиля утвердила оперативные планы возможного военного наступления в Ливан 18 июня. Командующий Северным военным округом Армии обороны Израиля генерал Ори Гордин и начальник Оперативного управления Генштаба Одед Басюк проработали все аспекты силового сценария и даже отдали распоряжение об ускоренном приведении дислоцированных на севере войск в боевую готовность. Израильский официоз утверждает, что хочет таким образом остановить почти ежедневные нападения "Хезболлы" и вернуть эвакуированных из пограничных районов гражданских лиц в свои дома. Впрочем, правительство во главе с Биньямином Нетаньяху пока официально не одобрило операцию.

"Территория Кипра находится примерно в 200–300 км от прибрежных районов Ливана, то есть она фактически вся находится в радиусе действия тех оперативно-тактических ракет, которые, как считается, уже много лет есть у "Хезболлы", вроде иранских ракет из семейства Fateh-110, – заявил "НГ" старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. – Более того, у "Хезболлы" наверняка есть и иранские крылатые ракеты наземного базирования, а также дроны-камикадзе для ударов по наземным целям на таких расстояниях".

Отдельно собеседник "НГ" напоминает, что Кипр не является частью НАТО, однако входит в состав Евросоюза. "Так что последний в любом случае должен будет как-то озаботиться этим, если конфликт настолько расширится, – отметил Лямин. – Кроме того, достаточно заметную часть острова Кипр занимают две британские военные базы – Акротири и Декелия, на территорию которых распространяется суверенитет Великобритании. В Лондоне тоже должны быть озабочены опасностью расширения конфликта".

Источник - НГ
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