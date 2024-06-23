ЕС раздувает торговую войну с Китаем из-за электрокаров

18:33 24.06.2024

Автогром: ЕС раздувает торговую войну с Китаем из-за электрокаров

Чего боятся в Брюсселе и чем ответит Пекин



Анастасия Костина



Между ЕС и Китаем разгорается экономический конфликт: обвиняя КНР в недобросовестной конкуренции, Еврокомиссия все-таки вводит повышенные пошлины на китайские электрокары, а Пекин в ответ уже инициировал новое расследование в отношении европейской агропродукции. Опрошенные "Известиями" эксперты допускают и другие меры, например, в отношении авиационного сектора ЕС. Китайские компании заявили, что политика союза снижает доверие и, как следствие, объем инвестиций. При этом внутри ЕС мнения по поводу способов ведения бизнеса с Китаем разнятся: не согласны друг с другом Германия и Франция. Чтобы сгладить накал, в Пекин отправился министр экономики ФРГ. Ждать ли новых торговых войн - в материале "Известий".



ЕС все-таки ввел новые пошлины на китайские электрокары



Торговые споры между Евросоюзом и Китаем набирают обороты. Цепную реакцию вызвало решение Еврокомиссии все-таки повысить пошлины на ввозимые из КНР электрокары, конкуренцию с которыми местные автопроизводители, по всей видимости, уже не выдерживают. С осени 2023 года ЕК ведет расследование в отношении субсидий от властей Китая своим производителям, которые, с позиции Брюсселя, не соответствуют рыночным механизмам регулирования.



В итоге руководство ЕС решило с 4 июля, пока что временно, взвинтить тарифы в пределах от 21 до 38,1%, хотя аналитики ожидали примерно 10–25%. С ноября, когда расследование будет завершено, решение - в зависимости от того, придут ли стороны к компромиссу - будет принято уже окончательно и, как ожидается, сразу на пять лет.



Этот шаг, разумеется, вызвал жесткую реакцию со стороны Пекина. Там в очередной раз заявили, что ЕС подрывает честную конкуренцию, переход на зеленую энергетику и в целом сотрудничество. Более того, как сказали в министерстве торговли КНР 20 июня, на закрытой встрече китайских и европейских компаний выяснилось, что ЕК в ходе расследования запросила беспрецедентный объем информации, представляющей коммерческую тайну.



По словам представителя ведомства Хэ Ядуна, власти ЕС интересовали источники сырья для аккумуляторов, производство компонентов, ценообразование и каналы сбыта. Кстати, вводимые пошлины варьируются как раз исходя из уровня сотрудничества со "следствием": ставка в 38,1% будет применяться к самым несговорчивым. Такой оказалась, например, SAIC, которая за последние 18 лет продала машин больше, чем любой другой автопроизводитель в Китае.



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И Пекин уже начал принимать меры, инициировав расследование в отношении импорта европейской свинины. На очереди - молочная продукция из ЕС. То есть в перспективе может пострадать 1/4 от всего агропродовольственного экспорта Евросоюза в КНР. Китайские власти также представили обновленную информацию по текущему расследованию в отношении дешевого французского коньяка, которое в КНР начали в ответ на разбирательство с электрокарами. В минторге сказали, что завершили формальные процедуры и скоро объявят результаты.



- Внутренние возможности, а также договор КНР с РФ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в новую эпоху дает Китаю свободу сотрудничества по таким направлениям, как сельское хозяйство, авиа- и автомобилестроение, от европейских и других санкций. Так, китайская сторона может нацелиться на авиационный сектор ЕС. Его поставки различного авиационного оборудования и комплектующих в КНР оцениваются в €7 млрд, - сказала "Известиям ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая ИКСА РАН Розалия Варфаловская.



Но стоит отметить: реакция Пекина пока довольная сдержанная, учитывая, что в ответ на пошлины власти КНР лишь инициировали новое расследование, а не ограничили экспорт.



- Это решение Китая демонстрирует дипломатический такт, призванный побудить ЕС пересмотреть свои действия. Если Брюссель откажется вести переговоры, КНР может быстро завершить расследование и ответить соответствующими или даже усиленными контрмерами. Хотя Китай стремится установить взаимовыгодное сотрудничество, он не будет игнорировать недружественную и необоснованную политику, наносящую ущерб его национальным интересам. Пекин не любит тарифную войну, но не боится ее. Теперь мяч на стороне ЕС, - поделился мнением с "Известиями" профессор Шанхайского университета международных исследований Янг Ченг.



Напряженная ситуация уже отбивает охоту у предпринимателей из КНР вести бизнес с Европой. Данные недавнего опроса, опубликованного Китайской торговой палатой в ЕС, показали, что расследование Брюсселя снизило уверенность в инвестировании в Европу у 82% опрошенных компаний.



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Германия пытается снизить напряженность между Пекином и Брюсселем



Электрокары играют важную роль в европейской экологической повестке. В феврале 2024 года Еврокомиссия опубликовала рекомендации по достижению углеродной нейтральности: к 2040-му страны - члены ЕС должны снизить выбросы парниковых газов на 90% относительно уровня 1990 года. Очевидно, что Евросоюз не готов переходить на зеленую энергетику любой ценой, по крайней мере, ценой своих доходов. По данным ЕК, доля китайских электромобилей на их рынке еще в 2019-м составляла менее 1%, а к 2025 году ожидается уже на уровне 15%. В Еврокомиссии при председательстве Урсулы фон дер Ляйен уверены: всему виной государственные субсидии, которые позволяют китайцам устанавливать цены на свои машины на 20% ниже, чем у европейских производителей.



Стоит отметить, что претензии ЕС все-таки не беспочвенны. Как отмечает Варфаловская, Пекин постоянно ограничивает европейским компаниям выход на свой рынок и дает преференции местным производителям. 14-я китайская пятилетка направлена на создание сильного внутреннего рынка и на основе этого - лидерства как мировой торговой державы, подчеркивает эксперт.



Эпопея с расследованием Еврокомиссии заметно повысила интенсивность контактов между представителями ЕС и Китая на фоне стремления как-то сгладить ситуацию. Первые, очевидно, пытаются не допустить сокрушительного ответа со стороны КНР, вторые хотят вернуть экономические отношения в спокойное русло. В апреле, например, в Китай ездил канцлер Германии Олаф Шольц. А в мае председатель КНР Си Цзиньпин лично пустился в европейское турне - причем в первое за пять лет. Во время поездки китайский лидер встретился, в частности, со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, ведь именно Париж инициировал расследование в отношении электрокаров. Судя по всему, беседа не принесла ожидаемого эффекта. Впрочем, как подчеркивает Янг Ченг, торговые споры не редкость между большими экономическими партнерами и текущие разногласия вовсе не означают невозможность урегулирования между Китаем и ЕС. Изменение отношений Пекина и Брюсселя не помешает развитию китайско-французских отношений в соответствии со стратегическим консенсусом, достигнутым Си Цзиньпином и Макроном, добавил эксперт.



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21 июня в Поднебесную прибыл вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в рамках своей поездки по странам Восточной Азии. При этом представители его ведомства отметили, что Хабек "не ведет переговоры от имени Еврокомиссии", однако очевидно, что Брюсселю пригодится помощь все еще крупнейшей экономики ЕС.



Стоит отметить, что в Евросоюзе наметился раскол по поводу того, как вести бизнес с Китаем, причем между первой и второй экономиками блока. В Германии опасаются, что в случае ответа Пекина первым под раздачу пойдет немецкий автопром - именно этого пытается не допустить Хабек. До трети всех продаж таких флагманов, как Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW, обеспечивает именно китайский рынок. Не случайно Шольца в Китае сопровождало руководство BMW и Mercedes-Benz.



Кстати, немецкий канцлер публично призывал Брюссель отказаться от политики протекционизма и ценить конкуренцию. Сейчас, после объявления о повышенных пошлинах, крупнейший в ЕС автоконцерн Volkswagen предупредил, что негативные последствия от них перевесят любые потенциальные выгоды. В BMW выразились помягче, назвав запланированные тарифы "неправильной дорожкой". Руководство Mercedes-Benz обратило внимание, что Германии как экспортирующей стране не нужны торговые барьеры.



При этом в ЕС недовольны раскладом не только на рынке электромобилей. В апреле начались еще два расследования - в отношении произведенных в КНР турбин для ветряных электростанций в ЕС и по поводу условий закупок медоборудования в Китае по госконтрактам. Тот же подход и у другого крупного игрока в мировой экономике - Соединенных Штатов. Торговые войны между Вашингтоном и Пекином начались еще при Дональде Трампе и давно приобрели более суровые формы. Так, Белому дому не понадобились долгие расследования, чтобы поднять тарифы на целый ряд направлений китайского импорта. 14 мая 2024 года администрация нынешнего президента США Джо Байдена анонсировала новые пошлины на ввоз полупроводников, солнечных батарей, стали, алюминия и даже хирургических перчаток со шприцами. Изменения коснулись, конечно, и электрокаров. Для них ставка выросла с 25% до и вовсе ошеломляющих 100%.