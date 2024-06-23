Президенту Тайваня пощады не будет. Пекин приговорит сепаратистов к высшей мере

18:35 24.06.2024

Владимир Скосырев



Пекин обнародовал новые директивы о наказании приверженцев независимости Тайваня для судов, прокуратуры, органов общественной и государственной безопасности. Им в соответствии с законом надлежит твердо защищать территориальную целостность страны. А главарей заговорщиков могут приговорить к смерти. По мнению наблюдателей, эта угроза имеет прямое отношение к главе Тайваня Лай Циндэ.



Как поясняет Reuters, Тайвань заявляет, что законы КНР не имеют юридической силы на острове, и призывает своих граждан не поддаваться запугиванию. Но Китай, который считает Тайвань своей землей, не скрывает негативного отношения к Лай Циндэ, который после январских выборов приступил к выполнению обязанностей главы государства в мае. Пекин назвал его сепаратистом, провел вокруг острова серию военных учений.



И вот теперь Пекин опубликовал новые установки для судов, прокуроров, органов безопасности. Главных заговорщиков ожидает высшая мера, а другим поборникам независимости – срок от 10 лет до пожизненного. Новые директивы соответствуют законам, принятым ранее, в том числе закону о противодействии расколу от 2005 года. Этот закон предоставляет Китаю легальную основу для военной акции по Тайваню, если он отделится или собирается отделиться.



Разъяснения на сей счет дала Сунь Пин, чиновник Министерства общественной безопасности. Она сказала репортерам в Пекине, что максимальное наказание за раскол – приговор к смерти. "Острый меч законодательства всегда будет высоко висеть", – сказала Сунь.



В директиве даны новые разъяснения, что может представлять собой состав преступления. Это не только раскольнические действия, но и поощрение Тайваня к вступлению в международные организации, где по статусу присутствуют только государства.



Совет по делам материка на Тайване отверг шаг Китая, призвав людей не чувствовать, что им угрожают. "Власти Пекина абсолютно не обладают юрисдикцией над Тайванем. Так называемые законы и нормы китайских коммунистов ни к чему не обязывают наш народ", – говорится в заявлении совета.



Лай неоднократно предлагал Китаю начать переговоры, но предложение было отвергнуто. Китай ранее наложил санкции на Сяо Би-ким, бывшего посла де-факто Тайваня в США, ныне вице-президента острова. Британская The Guardian, комментируя директивы Пекина, утверждает, что они не имеют большого практического значения, так как юрисдикция Китая не распространяется на Тайвань.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, остановился сначала на юридической стороне вопроса. "По китайским законам все что угодно можно сделать. В Китае считают Тайвань частью КНР, значит, и Лай – гражданин КНР. А в китайском Уголовном кодексе есть много статей, касающихся контрреволюционной, сепаратистской деятельности. Сепаратизм можно приравнять к контрреволюции, а за контрреволюцию полагается смертная казнь или длительные сроки. У Китая с другими странами есть соглашения о выдаче. Даже США выдавали Китаю беглых жуликов и крупных предпринимателей. Но Лая никто, естественно, выдавать не будет. Ведь это случай политический".



Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, полагает, однако, что речь не идет о новых шагах по применению китайского Уголовного кодекса, а, видимо, о том, что китайские правоохранительные органы задумались о преследовании сепаратистов по всему миру. "Китай будет объявлять деятелей, которые больше всего его раздражают, в международный розыск и требовать их экстрадиции. Конечно, надеяться на выдачу в западных или близких к США странах нельзя. Но можно создать для таких людей неудобства, когда их задерживают, допрашивают. А если человек окажется в дружественной Китаю стране, то такого путешественника могут выдать".



Тем временем ситуация вокруг Тайваня не смягчается. Китай заявил США протест против того, что они выделяют Тайваню новый пакет военной помощи на 360 млн долл. Речь идет прежде всего о беспилотниках. А на самом Тайване военное ведомство обещает регулярно проводить маневры по отражению атаки в условиях, максимально приближенных к реальным боям.