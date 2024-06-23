Зеленский постарается затянуть войну на годы, - Блэз Мэйли

18:36 24.06.2024

Responsible Statecraft

США



Препятствия для начала переговоров по-прежнему сохраняются

RS: признать власть России над новыми территориями - неплохой вариант для Запада



Страны Глобального Юга отказались участвовать в двойной игре Запада, пишет RS. Но Зеленского это не смущает. На "мирном саммите" он обещал добиться победы если не в этом году, то в следующем, а если не в следующем, то в следующем следующем - и так до бесконечности.



В минувшие выходные газета New York Times опубликовала три документа с переговоров между Россией и Украиной в марте и апреле 2022 года. Это последний из серии аналитических материалов, который свидетельствует о близости обеих сторон к достижению согласия в общих чертах, но важнейшие спорные моменты так и не были решены.



Сегодня, спустя более двух лет после последнего раунда переговоров между Киевом и Москвой, мир кажется таким же труднодостижимым, как и прежде.



14 и 15 июня по инициативе Киева прошел крупнейший на сегодняшний день "мирный саммит", на который Россия не была приглашена и целью которого было получить широкую поддержку "формулы мира" Владимира Зеленского.



В совместном коммюнике, опубликованном по итогам саммита, было заявлено, что "принципы соблюдения территориальной целостности и суверенитета всех государств могут и будут служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине", но основное внимание было уделено вопросам ядерной безопасности, продовольственной безопасности и обмену военнопленными.



Документ подписали 78 стран, но ряд ключевых держав, включая Индию, Южную Африку и Саудовскую Аравию, отказались присоединиться к нему.



"Действия США и Запада на Ближнем Востоке и в других регионах в значительной степени помешали выполнению задачи по привлечению Москвы к ответственности за ввод войск на Украину, - на этой неделе написал в Responsible Statecraft Саранг Шидор (Sarang Shidore) из Института Куинси. - Многие на глобальном Юге прекрасно понимают, что имеют место двойные стандарты, и не хотят, чтобы их использовали в качестве инструмента для сведения счетов Запада с Россией".



Но Зеленского, похоже, не смущает его неспособность заручиться поддержкой этих стран (Китай, который Киев ранее рассматривал как ключевого игрока в привлечении на свою сторону стран глобального Юга, отказался от участия во встрече).



"Зеленский пообещал продолжать борьбу и представил свою формулу мира, согласно которой Россия выводит войска со всех территорий Украины, выплачивает репарации и несет наказание за военные преступления", - пишет New York Times.



"Если мы не добьемся прогресса в этом году, то попробуем в следующем, - по данным Times, сказал Зеленский в частном разговоре с европейским коллегой. - А если мы не добьемся прогресса в следующем году, то попробуем еще в следующем и в последующих".



Со своей стороны, президент России Владимир Путин в минувшие выходные также ужесточил позицию по переговорам. Ранее Путин указывал на готовность заморозить границы конфликта и использовать соглашения 2022 года в качестве основы для будущих переговоров. Но в прошлую пятницу после изучения итогов саммита в Швейцарии Путин в своем заявлении сказал, что Россия прекратит военные действия только в том случае, если Украина откажется от стремления вступить в НАТО (на что Киев, как сообщалось, согласился в 2022 году, но с тех пор его желание вступить в альянс значительно усилилось) и уступит четыре региона, которые Россия уверенно называет вновь присоединенными.



Согласно утверждениям сотрудника Института Куинси Анатоля Ливена (Anatol Lieven), опубликованным на этой неделе в материале для издания Responsible Statecraft, оба этих официальных предложения "абсурдны" и каждое содержит положения, неприемлемые для другой стороны. Но они "не являются антагонистическими".



"Даже фактическое признание российского контроля над пятью украинскими областями окажется самой горькой пилюлей для Украины и Запада. Однако эффект от этого все равно будет намного слабее, чем в случае достижения максималистских целей российских сторонников жесткого курса, будь то завоевание всей Украины или аннексия всех русскоязычных районов страны, включая второй город Украины Харьков и все побережье Черного моря", - пишет Ливен.



"Если в ближайшие месяцы и годы украинской армии удастся удержать существующие рубежи, то в конечном итоге линия раздела между Украиной и Россией (независимо от того, будет ли она проведена в рамках официального мирного урегулирования или принята как часть перемирия) также пройдет по этим линиям", - полагает эксперт.



Автор: Блэйз Мэлли (Blaise Malley).