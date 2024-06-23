 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.06.2024
18:49  Осажденная крепость: Польша не справляется с миграционным кризисом
18:47  Вьетнам с помощью России вновь вырывается из цепких объятий США
18:44  Туркмения. В Лебапском велаяте запретили использовать детский труд при сборе хлопка
18:41  Диагноз дряхлеющего "гегемона": глобальное растяжение сил
18:39  Америку потрясла серия массовых расстрелов в выходные дни
18:36  Зеленский постарается затянуть войну на годы, - Блэз Мэйли
18:35  Президенту Тайваня пощады не будет. Пекин приговорит сепаратистов к высшей мере

18:33  ЕС раздувает торговую войну с Китаем из-за электрокаров
18:30  Есть способ наказать Запад - и он эффективнее ядерной войны, - Михаил Делягин
18:27  В Дагестане давно пора наводить порядок, - Марина Ахмедова
18:25  Кипр рискует быть втянутым в войну Израиля и "Хезболлы"
18:23  Тяжелые бои по всему Укр-фронту
15:00  Путин устроил мировую революцию: России нечего терять, пойдет до конца
14:46  Ресурс дедолларизации: золото заменяет американскую валюту по всему миру
14:42  Гангстеры из G7 мнят себя родителями, поучающими весь мир
14:41  Париж строго накажет за беспорядки в Новой Каледонии
14:38  Убийство алматинского таможенника Жамашева: следы ведут в финпол
14:16  В России свободнее, чем на родине: новый запрет для любителей скрывать лицо - побегут в Россию?
14:06  Новая книга Мэтта Кеннарда предрекла крах американской империи
13:56  Франция на пороге чего-то ужасающего...
12:18  Успешные старты: как прошли Игры БРИКС в столице Татарстана
12:14  Депутат Петр Толстой предложил усжесточить меры за организацию незаконной миграции
12:12  С.Гончаров: Китайская концепция мироустройства и роль в ней основных участников конфликта
12:08  Центральная Азия и антироссийские санкции: первые реакции и последствия
12:06  Рыцаря и любителя пива назвали главным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании
12:03  Киргизия. Задержан замглавы налоговой службы Адилет Дубанаев по факту коррупции при проведении закупок
12:01  Сначала ботулизм, теперь холера. Что создавали американцы в секретных биолабораториях на Украине?
12:00  Верховный суд Ирана отменил смертный приговор известному в стране рэп-исполнителю
11:57  Казахстан рассекретит данные по редким и редкоземельным металлам
09:26  Правительство РФ одобрило конфискацию имущества за организацию незаконной миграции
09:23  Монголия ищет выход к морю через Узбекистан, - В.Панфилова
01:59  Месть саудовского "изгоя". Срыв нефтедолларового пакта ударил по гегемонии Америки, -. Б.Тутар
01:54  Китай догнал Европу по душевому потреблению энергии
01:47  Более полутора тысяч граждан Таджикистана пересекли границу США и Мексики за последние три года
01:08  От Одессы до Харькова: партизанское движение действует в ожидании русских
01:00  В Дагестане объявлен траур по жертвам терактов
00:55  Запад сделал Грузию "страной второго сорта"
00:52  Европейский бумеранг вернулся на родину
00:50  "Украина – 51 штат США". Печальный результат карго-культа, - Александр Дудчак
00:43  Тюремные джамааты в России - зоны зеленеют
Воскресенье, 23.06.2024
22:40  Кавказ.Сплетни тайно женили сыновей Кадырова
17:56  Президент Монголии начал визит в Узбекистан
17:26  Китай способен чисто экономически "задушить" Тайвань, - аналитики CSIS
17:25  Экс-президент Франции Олланд заявил о конце "макронизма"
17:22  Киев на грани разрухи: ресурс исчерпан
16:51  Турист из Казахстана задержан в Италии по подозрению в совершении вандализма в Помпеях
16:46  ATACMS ударили по Севастополю в день Святой Троицы. Где эффективная ответка и разведка?
16:06  В Бишкеке демонтируют троллейбусные линии, несмотря на то, что горкенеш не дал своего согласия
16:01  Кырпремьер сравнил кырпреза с Петром Великим
16:00  Ночная атака по Украине: "Букавель" и "Пластун" ликвидированы ударами с воздуха и моря
15:58  Большая война или новый мировой порядок? - Сергей Миркин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Америку потрясла серия массовых расстрелов в выходные дни
18:39 24.06.2024

Власти США бессильны справиться с применением оружия

Серия массовых расстрелов в США принесла в выходные дни смертельные случаи и хаос. Один погибший и 34 раненых - число инцидентов с массовыми расстрелами в Нью-Йорке, Алабаме, Миссури и Огайо увеличилось в Америке в 2024 году.

Серия массовых расстрелов потрясла США рано утром в воскресенье, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и еще 34 получили ранения всего в четырех случаях, зарегистрированных в Нью-Йорке, Алабаме, Миссури и Огайо, сообщает The Guardian.

Стрельба произошла на фоне серии недавних массовых перестрелок, в том числе в продуктовом магазине в Арканзасе в пятницу, в результате которой четверо погибли и девять получили ранения, а также в ночном клубе в Кентукки в субботу, в результате которой один человек погиб и семеро получили ранения.

В результате насилия число массовых расстрелов в США в этом году, по состоянию на воскресенье, превысило 240 – в среднем более одного в день, согласно данным The Gun Violence Archive. Этот архив определяет массовую стрельбу как такую, при которой четыре или более жертвы получают ранения или погибают.

Столь высокий уровень массовых расстрелов в США вызвал ряд публичных призывов к более строгому контролю за оборотом оружия. Но федеральное правительство Соединенных Штатов, как правило, не желало или не могло прислушаться к этим призывам, отмечает The Guardian.

Кровопролитие в минувшие выходные произошло после того, как ранее в июне Верховный суд США принял решение отменить федеральный запрет на "бамп-стоки" - аксессуары, которые позволяют полуавтоматическому оружию стрелять со скоростью пулемета.

После решения консервативного большинства в суде со счетом 6:3 Джо Байден осудил это решение, заявив, что оно "нарушает важные правила безопасности оружия".

"Я призываю Конгресс запретить акции "Бамп", ввести запрет на штурмовое оружие и принять дополнительные меры для спасения жизней – пришлите мне законопроект, и я немедленно его подпишу", - добавил президент.

Полиция не сообщила, какие виды оружия или аксессуаров могли быть использованы во время воскресных беспорядков. Но критики решения Верховного суда о запрете акций утверждают, что такое постановление не способствует обеспечению безопасности населения в целом.

Одна из воскресных перестрелок произошла в парке в Рочестере, штат Нью-Йорк, после того, как один человек начал стрелять в толпу во время ссоры. Шесть человек были ранены в результате стрельбы, которая произошла в мемориальном парке доктора Мартина Лютера Кинга-младшего в Рочестере.

По данным полиции, жертвами стали 17-летний юноша, трое мужчин в возрасте 18, 21 и 33 лет, а также две женщины в возрасте 20 и 25 лет.

После стрельбы полиция задержала 38-летнего мужчину и предъявила ему обвинения в нападении второй степени, воспрепятствовании осуществлению государственной власти второй степени, сопротивлении аресту и домогательствах второй степени, сообщили следователи.

В Монтгомери, штат Алабама, полиция и медики отреагировали на сообщения о стрельбе около 01:45 утра в воскресенье. По словам официальных лиц столицы штата, стрельба произошла на вечеринке в районе Норт-Пасс, где было произведено более 600 выстрелов.

Мэр Монтгомери Стивен Рид заявил, что девять человек были ранены и еще по меньшей мере четверо пострадали "в последовавшем хаосе". По данным полиции, девять пострадавших получили травмы, не представляющие угрозы для жизни, и среди них трое детей.

Городские власти также сообщили, что среди пострадавших были еще четыре человека, в том числе женщина и двое мужчин, которых сбил автомобиль. Еще одна женщина была ранена осколками стекла, сообщает WSFA.

Власти не назвали имен подозреваемых и не сообщили подробности о возможных мотивах.

Тем временем, около 2.30 ночи в воскресенье в результате стрельбы в центре Сент-Луиса, штат Миссури, погиб 26-летний мужчина и по меньшей мере еще пятеро получили ранения, в том числе один в критическом состоянии.

По данным полиции, большинству жертв было чуть больше 20 лет, а местное новостное агентство Fox 2 сообщило, что детективы из отдела по расследованию убийств считают, что между группой женщин завязалась драка, которая привела к стрельбе.

"В какой-то момент в дело вмешались мужчины и достали огнестрельное оружие. По крайней мере, одно огнестрельное оружие было найдено на месте происшествия, но еще слишком рано говорить о том, имело ли оно отношение к стрельбе", - сообщила полиция Сент-Луиса в Twitter /X.

В Огайо был объявлен розыск после того, как около 02:30 ночи вооруженный человек открыл стрельбу в 1100–м квартале на Норт–Хай-стрит, в результате чего 10 человек, включая двух подростков, получили ранения.

По данным полиции, все жертвы были мужчинами в возрасте от 16 до 27 лет. По сообщению местного телеканала 10TV, один из них находился в критическом состоянии.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719243540


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с делегацией Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана
- Парламент утвердил отчеты Правительства и ВАП об исполнении республиканского бюджета за 2023 год
- Олжас Бектенов: Правительство приложит все силы для достижения поставленной Главой государства задачи по обеспечению роста экономики
- Выступление председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова на совместном заседании палат Парламента РК
- О "политическом покушении на убийство"
- Послание Конституционного Суда Республики Казахстан "О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан"
- Роман Скляр поручил завершить реконструкцию автодороги "Караганда – Балхаш" до конца текущего года
- Позиция фракции "Ак жол" по Отчету Правительства об исполнении бюджета за 2023 г
- Канат Бозумбаев проинспектировал строительство домов и ремонт соцобъектов после паводков в Акмолинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  