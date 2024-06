Америку потрясла серия массовых расстрелов в выходные дни

18:39 24.06.2024

Власти США бессильны справиться с применением оружия



Серия массовых расстрелов в США принесла в выходные дни смертельные случаи и хаос. Один погибший и 34 раненых - число инцидентов с массовыми расстрелами в Нью-Йорке, Алабаме, Миссури и Огайо увеличилось в Америке в 2024 году.



Серия массовых расстрелов потрясла США рано утром в воскресенье, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и еще 34 получили ранения всего в четырех случаях, зарегистрированных в Нью-Йорке, Алабаме, Миссури и Огайо, сообщает The Guardian.



Стрельба произошла на фоне серии недавних массовых перестрелок, в том числе в продуктовом магазине в Арканзасе в пятницу, в результате которой четверо погибли и девять получили ранения, а также в ночном клубе в Кентукки в субботу, в результате которой один человек погиб и семеро получили ранения.



В результате насилия число массовых расстрелов в США в этом году, по состоянию на воскресенье, превысило 240 – в среднем более одного в день, согласно данным The Gun Violence Archive. Этот архив определяет массовую стрельбу как такую, при которой четыре или более жертвы получают ранения или погибают.



Столь высокий уровень массовых расстрелов в США вызвал ряд публичных призывов к более строгому контролю за оборотом оружия. Но федеральное правительство Соединенных Штатов, как правило, не желало или не могло прислушаться к этим призывам, отмечает The Guardian.



Кровопролитие в минувшие выходные произошло после того, как ранее в июне Верховный суд США принял решение отменить федеральный запрет на "бамп-стоки" - аксессуары, которые позволяют полуавтоматическому оружию стрелять со скоростью пулемета.



После решения консервативного большинства в суде со счетом 6:3 Джо Байден осудил это решение, заявив, что оно "нарушает важные правила безопасности оружия".



"Я призываю Конгресс запретить акции "Бамп", ввести запрет на штурмовое оружие и принять дополнительные меры для спасения жизней – пришлите мне законопроект, и я немедленно его подпишу", - добавил президент.



Полиция не сообщила, какие виды оружия или аксессуаров могли быть использованы во время воскресных беспорядков. Но критики решения Верховного суда о запрете акций утверждают, что такое постановление не способствует обеспечению безопасности населения в целом.



Одна из воскресных перестрелок произошла в парке в Рочестере, штат Нью-Йорк, после того, как один человек начал стрелять в толпу во время ссоры. Шесть человек были ранены в результате стрельбы, которая произошла в мемориальном парке доктора Мартина Лютера Кинга-младшего в Рочестере.



По данным полиции, жертвами стали 17-летний юноша, трое мужчин в возрасте 18, 21 и 33 лет, а также две женщины в возрасте 20 и 25 лет.



После стрельбы полиция задержала 38-летнего мужчину и предъявила ему обвинения в нападении второй степени, воспрепятствовании осуществлению государственной власти второй степени, сопротивлении аресту и домогательствах второй степени, сообщили следователи.



В Монтгомери, штат Алабама, полиция и медики отреагировали на сообщения о стрельбе около 01:45 утра в воскресенье. По словам официальных лиц столицы штата, стрельба произошла на вечеринке в районе Норт-Пасс, где было произведено более 600 выстрелов.



Мэр Монтгомери Стивен Рид заявил, что девять человек были ранены и еще по меньшей мере четверо пострадали "в последовавшем хаосе". По данным полиции, девять пострадавших получили травмы, не представляющие угрозы для жизни, и среди них трое детей.



Городские власти также сообщили, что среди пострадавших были еще четыре человека, в том числе женщина и двое мужчин, которых сбил автомобиль. Еще одна женщина была ранена осколками стекла, сообщает WSFA.



Власти не назвали имен подозреваемых и не сообщили подробности о возможных мотивах.



Тем временем, около 2.30 ночи в воскресенье в результате стрельбы в центре Сент-Луиса, штат Миссури, погиб 26-летний мужчина и по меньшей мере еще пятеро получили ранения, в том числе один в критическом состоянии.



По данным полиции, большинству жертв было чуть больше 20 лет, а местное новостное агентство Fox 2 сообщило, что детективы из отдела по расследованию убийств считают, что между группой женщин завязалась драка, которая привела к стрельбе.



"В какой-то момент в дело вмешались мужчины и достали огнестрельное оружие. По крайней мере, одно огнестрельное оружие было найдено на месте происшествия, но еще слишком рано говорить о том, имело ли оно отношение к стрельбе", - сообщила полиция Сент-Луиса в Twitter /X.



В Огайо был объявлен розыск после того, как около 02:30 ночи вооруженный человек открыл стрельбу в 1100–м квартале на Норт–Хай-стрит, в результате чего 10 человек, включая двух подростков, получили ранения.



По данным полиции, все жертвы были мужчинами в возрасте от 16 до 27 лет. По сообщению местного телеканала 10TV, один из них находился в критическом состоянии.



Андрей Яшлавский