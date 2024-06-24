Диагноз дряхлеющего "гегемона": глобальное растяжение сил

18:41 24.06.2024 Американская военная мощь все более тонким слоем размазывается по всему земному шару и явно не в состоянии одновременно парировать возникающие повсеместно угрозы, ставшие результатом безрассудной политики самого Вашингтона



24.06.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Атомный авианосец США Theodore Roosevelt прибыл в порт города Пусан впервые с ноября 2023 года в сопровождении двух эсминцев с системой Aegis, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на ВМС Республики Корея. В конце июня Вашингтон, Сеул и Токио планируют провести трехсторонние военные учения Freedom Edge, в которых, возможно, будет участвовать атомный авианосец класса "Нимиц" Theodore Roosevelt.







Словосочетание "атомный авианосец" звучит очень грозно. Особенно для домохозяйки, которой по этому поводу сразу мерещится атомная война. На самом деле речь идет о корабле с атомным двигателем, каковой агрегат сам по себе никакую атомную войну вызвать в принципе не способен. К тому же в ВМС США все 11 авианосцев в этом смысле атомные и других вариантов просто нет.



А теперь о более серьезных вещах. Первый вопрос: имеется ли на борту таких кораблей ракетно-ядерное оружие? Все, что известно по этому поводу мировой общественности, сводится к тому, что ей ничего не известно: "В то время как Соединенные Штаты предпочитают не подтверждать, но и не опровергать наличие ядерного оружия на своих военных кораблях, ведущие американские военные аналитические центры в течение многих лет ратовали за размещение тактического ядерного оружия на американских авианосцах".



Таким образом, логично считать, что ядерное оружие на борту американского авианосца по умолчанию имеется. А поскольку его основная военная функция заключается в отправке палубных самолетов с этим оружием для нанесения ядерных ударов по противнику, можно констатировать, что авианосец Theodore Roosevelt в непосредственной близости от берегов КНДР является прямой ядерной угрозой этой стране.



В свете данного факта подписанный 19 июня руководителями России и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подразумевающий оказание военной помощи в случае оборонительной войны, никак нельзя считать преждевременной мерой или чрезмерной реакцией. Особенно с учетом того, что планы прибытия американского авианосца к корейским берегам были известны задолго до указанной даты. А учения вполне могут быть удобным прикрытием для боевого развертывания флота и начала агрессивной войны.



Так что Москва и Пхеньян нисколько не торопятся со своими ответно-встречными мерами.



А теперь копнем еще глубже.



Накануне профильное американское издание USNI (United States Naval Academy) опубликовало сугубо официозное, то бишь лишенное каких-либо дискуссионных подробностей, сообщение о том, что другой американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) срочно покидает акваторию Красного моря. Что показательно, делает он это в самый разгар "хуситского кризиса".



Напомним, повстанцы из йеменского движения "Ансар Алла" убили моряка торгового флота, потопили торговое судно и вынудили экипаж покинуть другое в огне, продолжая таким образом многомесячную кампанию против коммерческого судоходства в Красном море и Аденском заливе. В июне 2024 года количество сухогрузов, проходящих через Суэцкий канал, сократилось на 79,6 процента по сравнению с июнем 2023 года, и это, как говорится, еще не вечер.



Моряки на борту USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) помогают морякам торгового флота, эвакуированным с MV Tutor после нападения хуситов в Красном море, 15 июня 2024 года. Фото ВМС США



Данная фотография явно не без умысла была опубликована Пентагоном аккурат в тот момент, когда слухи о судьбе авианосца Dwight D. Eisenhower, предположительно пораженного хуситскими ракетами, достигли своей кульминации. Сама по себе эта картинка ничего не опровергает и не доказывает, тем более что общий вид корабля на ней не представлен, в то время как официальные разъяснения по этому поводу продолжают страдать явными недомолвками.



"Авианосец USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) должен покинуть Красное море, в то время как авианосец, который в настоящее время находится в Тихом океане, планирует отправиться на Ближний Восток, чтобы продолжить миссию присутствия США в регионе, сообщает USNI News. В то время как "Айк" и его крейсер сопровождения отправятся в Средиземное море, эскортные эсминцы останутся в составе 5-го флота США, сообщил в пятницу американский чиновник. Кроме того, наблюдатели за полетами отслеживали C-2A Greyhound с Эйзенхауэра, летевший с базы 5-го флота США в Бахрейне в Средиземное море. Решение было принято после того, как министр обороны Ллойд Остин решил не продлевать срок действия второго по старшинству авианосца ВМС в третий раз... По состоянию на пятницу авианосец находился в эксплуатации более восьми месяцев. Ранее в этом месяце USNI News сообщила, что "Айк" провел в море больше дней, чем любой другой американский авианосец за последние пять лет. "Пора вернуть их домой"", – сказал чиновник" Пентагона.



Между тем сам по себе тот факт, что основная боевая единица ВМС США на Ближнем Востоке покидает этот регион в самый разгар боевых действий, не может не настораживать. Тем более что в начале нынешнего обострения вокруг Газы американцы поступили строго наоборот, направив в район кризиса второй авианосец – тот же "Эйзенхауэр", а находившийся там "Джеральд Форд" не покидал ТВД, пока тот не прибыл на место, а потом еще какое-то время нес службу вместе с ним.



И вот сегодня якобы целый и невредимый "Эйзенхауэр" поспешно покидает зону боевых действий, несмотря на недавнее продление срока его БС еще на месяц. И пока без всякой замены, что само по себе уже указывает на чрезвычайный характер происходящего.



"Пока неясно, какой авианосец из Тихого океана отправится на Ближний Восток, чтобы принять эстафету от "Айка"... Ближайшим из них, по данным USNI News Fleet and Marine Tracker, является USS Theodore Roosevelt (CVN-71), который был развернут из Сан-Диего, штат Калифорния, в январе.



Следующим авианосцем на Восточном побережье, готовящимся к отплытию, станет USS Harry S. Truman (CVN-75), который все еще находится на ранней стадии подготовки к развертыванию в конце этого лета.



В последний раз тихоокеанский авианосец был развернут на Ближнем Востоке в 2021 году, когда США эвакуировали войска из Афганистана. Затем базирующийся в Японии авианосец "Рональд Рейган" (CVN-76) направился в северную часть Аравийского моря, чтобы обеспечить воздушное прикрытие для вывода американских войск".



Судя по развитию ситуации на Дальнем Востоке, где американские вассалы уже впали в паническую трясучку после визита Владимира Путина в Пхеньян, USS Theodore Roosevelt (CVN-71) застрял там надолго и его переброска в район Ближнего Востока вряд ли будет скорой, если вообще состоится. Тем более что его в данное время просто некем заменить.



Кроме него, у берегов Евразии находился до недавних пор еще один авианосец, однако он уже покинул Дальний Восток, причем в направлении, прямо противоположном ближневосточному.



"Авианосец USS Ronald Reagan (CVN-76) прибыл на Гуам в среду с визитом в порт после завершения учений Valiant Shield 2024 во вторник. Тем временем Тихоокеанский флот ВМФ России начал учения с объединенным командованием войск и сил на северо-востоке РФ. "Рональд Рейган" пришвартовался на военно-морской базе Гуам в среду в рамках запланированного визита в порт, согласно фотографиям, опубликованным ВМС. Авианосец принимал участие в учениях, которые начались 7 июня и завершились во вторник. Судя по снимкам, "Рейган" пришвартовался на Гуаме без эскорта, крейсера USS Robert Smalls (CG-62) и эсминцев USS Higgins (DDG-76) и USS Rafael Peralta (DDG-115). Авианосец был развернут 16 мая для своего последнего патрулирования в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде чем вернуться в Соединенные Штаты в конце этого года, когда USS George Washington (CVN-76) заменит его в Японии".



Между тем о срочной отправке на Ближний Восток базирующегося в Норфолке USS Harry S. Truman (CVN-75) говорить не приходится. "Ранняя стадия подготовки к развертыванию" исключает это в принципе.



Таким образом, в ближайшие месяцы ВМС США остаются с одним авианосцем (USS Theodore Roosevelt (CVN-71) на всем огромном пространстве, примыкающем к Евразии, являющейся, согласно геополитическим верованиям самих англосаксов, некой сердцевинной землей, то есть "центром тяжести" всей планеты.



Подобная дислокация даже близко не соответствует тем угрозам, которые сами американцы наплодили своей политикой "слона в посудной лавке". И эта их немощь становится все более очевидной, а порою даже анекдотичной, и вот яркий тому пример:



"Китай продолжает дергать за усы гегемона, попутно проверяя, где у последнего красные линии и как он отреагирует на их нарушение. Последний инцидент, произошедший 17 июня, вызвал негодование в филиппинском обществе по отношению к США. Напомним, что 17 июня на Второй отмели Томаса, в юго-восточной части Южно-Китайского моря (филиппинцы называют регион западной частью Западно-Филлипинского моря) произошло столкновение между китайскими и филиппинскими военными, которое проходило в атмосфере пиратства. Китайцы, протаранив филиппинское судно взяли его на абордаж, после чего завязалась рукопашная схватка, в ходе которой филиппинские моряки были биты и разоружены, кого-то даже порезали ножичком, а сама лодка была "наглым" образом разграблена…



Министр обороны Филиппин Жилберто Теодоро обвиняет КНР чуть ли не в акте военной агрессии и требует прямого вмешательства США, так как те обязаны по договору о взаимной обороне. Вашингтон в свою очередь подчеркнул свои железные обязательства по обороне Филиппин, но ничего не сделал, превращая красные линии в коричневые".



Таким образом, китайцам становится значительно проще навязывать Америке свою версию "порядка, основанного на правилах" по мере того, как растянутая по всему миру военная мощь дряхлеющего "гегемона" заметно убывает, тогда как КНР уверенно и планомерно наращивает свои боевые возможности.



И да, заметьте, ведь мы еще не упомянули главную американскую занозу в так называемом "индо-тихоокеанском регионе" – мятежный остров Тайвань, вокруг которого китайско-американские противоречия нарастают буквально с каждым днем. Что характерно, американские авианосцы изображаются в формате этого противостояния самым нелицеприятным, но вполне реалистичным образом.



Таким образом, нам остается констатировать очевидное. Бывшему западному "гегемону" банально и в растущей пропорции не хватает сил для отражения той совокупности угроз, которые стали закономерным "обратным ходом маятника" в ответ на его явно запоздалые попытки Запада удержать контроль над всем миром.



Очевидно, данная силовая дистрофия англосаксов на данном этапе начала приобретать невосполнимый характер, что уже приводит к военно-политическим поражениям пока еще оперативно-тактического масштаба, но с явной перспективой перехода этой тенденции на стратегический и глобальный уровень.



Что же касается оппонентов однополярного мира Америки, то их все более скоординированные, по сути, совместные и одновременные действия по всему глобусу не оставляют западной "шагреневой коже" иной перспективы, кроме дальнейшего ее убывания с лика планеты Земля. Туда ей и дорога! Источник - Фонд стратегической культуры

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