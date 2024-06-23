Туркмения. В Лебапском велаяте запретили использовать детский труд при сборе хлопка

18:44 24.06.2024

3 июня хяким Лебапского велаята собрал руководителей сельскохозяйственных объединений этрапов, чтобы обсудить вопросы производства хлопка, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



Собравшихся предупредили о недопустимости использования детского труда при выращивании и сборе хлопка и других культур. Если на полях будут замечены дети, отвечать будут руководитель сельхозобъединения и арчин. Они также должны рассказать родителям о недопустимости детского труда.



Собравшимся предложили, чтобы семьи арендаторов соседних участков объединялись в бригады и проводили агротехнические мероприятия вместе на участках каждой семьи по очереди.



Им также пообещали, что если арендаторы за свой счет купят удобрения и предоставят квитанцию, то сельскохозяйственное предприятие компенсирует эти затраты во время расчета за урожай.