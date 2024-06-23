Осажденная крепость: Польша не справляется с миграционным кризисом

18:49 24.06.2024 Отчаявшиеся крестьяне поливают границу навозом



Виктор Неделин



В Польше происходит очередное обострение миграционного кризиса. Речь идет о большом и разветвленном подпольном бизнесе, в котором участвуют украинцы, грузины, белорусы, латыши, литовцы, поляки и представители других национальностей, зарабатывающие на доставке беженцев на территорию ЕС. Варшава жесткими методами борется с этим нашествием и отказалась присоединиться к новому миграционному соглашению Евросоюза. Но Германия теперь во все возрастающих количествах высылает прибывших к ней мигрантов на польскую территорию. Подробности - в материале "Известий".



Свиной навоз как средство обороны



Стоит напомнить, что Евросоюз переживает миграционный кризис уже не первый год. Помимо беженцев с Ближнего Востока и Африки, Европа пережила наплыв украинских мигрантов. Учитывая же конфликт между Израилем и Палестиной, активность Турции в Ираке и Сирии, а также другие региональные события, становится ясно: улучшений явно не предвидится. Причем если раньше мигранты штурмовали, в основном, южные рубежи ЕС, то сейчас многие пытаются вторгнуться на территорию сообщества с востока.



Летом 2021 года Польша столкнулась с потоком нелегальных мигрантов из разных стран третьего мира, пытавшихся проникнуть в ЕС со стороны Белоруссии. За истекшие три года этот поток то немного ослабевал, то вновь усиливался, но ни разу не прекратился. В окрестностях границы идет непрерывная война между нелегалами и силовиками - противоборствующие силы состязаются в ловкости и упорстве, то и дело вступают в драки между собой. В массе своей польское население горячо одобряет, что "дикарей" не допускают в страну. Исключение составляют разве что немногочисленные активисты правозащитных НКО, негодующие на то, что пограничники расправляются с беженцами, не чуждаясь самых жестких методов.



Однако, как выясняется, и сами польские силовики, охраняющие границу, вынуждены существовать в суровых условиях. Пресса опубликовала наблюдения ученого-биолога Михаила Жмигорского, который наблюдает за обитающими в приграничье бобрами, а заодно вынужден созерцать противоборство пограничников и мигрантов. Ученый отмечает, что солдаты плохо экипированы и не имеют хороших укрытий от непогоды. "Они строят конуры из мусора, поддонов, фольги и картона, в которых пытаются пережить холодные ночи и дождь. Это выглядит трагично, как лагеря для бездомных", - сокрушается биолог.



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Недавно началось очередное обострение - так, 28 мая на границе завязался настоящий бой. На пограничников напало около полусотни мигрантов. Один военнослужащий был убит ударом ножа, несколько ранены (в том числе самодельным копьем). Инцидент с гибелью военнослужащего возмутил польских фермеров, чьи хозяйства находятся неподалеку от границы. Аграрии боятся, что нелегалы причинят ущерб их хозяйствам.



Поэтому был придуман оригинальный метод защиты рубежей - крестьяне начали разливать близ приграничной полосы свиной навоз. "Мы покажем, что мы солидарны с польскими силовиками, мы покажем правительству, каким образом нужно защищать нашу территорию. Все будет сделано в соответствии с законом", - заявили члены организации "Общепольский протест фермеров". Крестьяне надеются, что это поможет отпугнуть беженцев, являющихся в подавляющем большинстве мусульманами: в исламской культуре свинья - "харам". Теперь фермеры регулярно поливают границу навозом - они очень довольны тем, что осуществляют "защиту родной страны".



Слишком многие на этом греют руки



В Варшаве во всем обвиняют Россию и Белоруссию, которые, дескать, насылают беженцев на Польшу в рамках "гибридной войны". Однако довольно быстро стала поступать информация о том, что на беженцах зарабатывают преступные структуры, находящиеся в самом ЕС. На исходе 2021 года был принят документ Еврокомиссии, в котором рассматривалась нарастающая проблема контрабанды людей. Документ имеет конфиденциальный статус, но кое-что из его содержания все-таки просочилось в СМИ. В частности, его авторы отмечают, что мигрантам из Сирии, Афганистана, Ирана, Ирака, Кувейта и Йемена, пробиравшимся из Белоруссии в Евросоюз, помогали. Эти помощники арендуют для перевозки нелегалов автобусы, замаскированные таким образом, чтобы казалось, что они доставляют какой-то другой, совершенно законный груз. Встреча перевозчиков (их на жаргоне нелегалов называют "курьерами") с мигрантами происходит в заранее условленных потаенных местах близ границы. Беженцы ныряют в машину, а водитель жмет на газ, стремясь побыстрее покинуть приграничье и добраться до Германии.



В польском секторе соцсетей можно наткнуться на объявления с предложением заработать на перевозке нелегальных мигрантов. Обычно суть работы организаторы заранее не раскрывают, описывая ее просто: "перевозка людей". Такие предложения, в частности, размещают в русскоязычных чатах Польши - чтобы завлечь на работу гастарбайтеров из Украины, Грузии и других стран, где живет много людей, владеющих русским языком. Предложения на этом рынке имеются самые разные: и для водителей с собственным автомобилем, и для тех, кто прибывает на арендованном авто, и с предоставлением транспортного средства работодателем. За каждого перевезенного человека платят от $600 до $1200.



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По данным польской погранслужбы, арестовавшей одного из таких "бизнесменов", за провоз по территории Польши тот брал с мигранта от €200 до €1000. В квартире, где проживал этот украинец, изъяли одиннадцать платежных карт, три ноутбука, планшет, пять мобильных телефонов, сим-карты различных сетей и наркотики. Что же касается рядовых "курьеров", то новости об их поимке поступают практически каждую неделю. Так 10 июня 2024 года близ деревни Чижи в польском Подляском воеводстве, недалеко от границы с Белоруссией поймали четырех водителей-украинцев, везших "нелегалов" из стран Африки и Азии. Все задержанные были переданы пограничникам. Данные полиции Подляского воеводства свидетельствуют о том, что с начала 2024 года местные стражи порядка задержали на границе с Белоруссией 94 таких "курьера". Всего те незаконно перевозили почти 450 иностранцев. "Бизнес" продолжается - ведь он связан не только с высоким риском, но и с высокими доходами.



"Нож в спину" от Германии



15 мая Совет ЕС одобрил новое миграционное соглашение - большинством голосов, но не единогласно, так как представители Польши, Словакии и Венгрии проголосовали против.



В соответствии с этим документом странам ЕС предоставлен выбор: либо ежегодно принимать у себя определенное количество мигрантов (около 30 тыс. человек ежегодно), либо вносить в совместный фонд ЕС взносы на их обустройство в других странах - по €20 тыс. за каждого человека, которого отказываются принять. Впрочем, всех поголовно не принимают - предусмотрены и ограничительные меры. Свежий миграционный пакт состоит из десяти нормативных актов, включающих в себя усовершенствованные правила проверки прибывающих мигрантов. Данные правила предназначены для того, чтобы определить, имеют ли новоприбывшие право на какую-либо форму защиты или их следует депортировать. Если сравнивать с предыдущими правилами такого рода, то теперь процесс значительно упрощен и ускорен.



Неприятие поляков, словаков и венгров вызвал именно тот нюанс, что новое соглашение предусматривает "справедливое" распределение миграционной нагрузки между всеми странами - участниками ЕС. Перед голосованием в Совете ЕС по миграционному пакту министр финансов Польши Анджей Доманьский заранее предупредил, что его правительство документ не поддержит. Он подчеркнул, что пакт "не учитывает специфику стран, граничащих, например, с Белоруссией". По его словам, положения документа "неадекватно учитывают соотношение ответственности и солидарности".



Премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что его страна не примет иностранцев по миграционному пакту. По мнению главы правительства Польши, решения, предусмотренные в документе, "недостаточно" учитывают конкретную ситуацию стран, граничащих с Белоруссией и Россией и находящихся под "постоянным и сильным давлением на искусственно созданных миграционных маршрутах". Туск добавил, что Варшава уже и так приняла множество украинцев - и вешать на страну дополнительное количество пришельцев было бы, дескать, несправедливо. "Мы не будем ни за что платить и нам не придется принимать никаких мигрантов с других направлений. Евросоюз не будет навязывать нам никаких квот на мигрантов! Напротив, Польша будет эффективно получать финансовую поддержку со стороны ЕС - в связи с тем, что она уже стала государством, принявшим сотни тысяч мигрантов, в основном из Украины", - сказал глава польского правительства.



Увы, "война" Польши с афро-азиатскими мигрантами недавно обрела свой "второй фронт" - и открыла его против поляков Германия. Ведь новый миграционный пакт развязал немцам руки, предоставив им дополнительные возможности по выдворению мигрантов. Таких случаев становится все больше и больше. Например, только в течение нескольких дней в конце мая и начале июля немецкая полиция задержала тридцать пять человек.



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Задержания происходили в приграничном районе между Мекленбургом - Передней Померанью и Польшей - полицаи хватали людей, которые хотели нелегально въехать в Германию. Эти нелегалы (в том числе подростки), прибывшие из Сирии, Индии, Пакистана и Афганистана, путешествовали пешком, на машине или на поезде - и не смогли спрятаться от местных стражей порядка. "Представитель полиции Германии объясняет, что это результат введения пограничного контроля со стороны немцев. Раньше у правоохранителей не было такой функции - они осуществляли патрулирование, но новая процедура позволяет им ловить и выдавать мигрантов обратно сразу", - пишет политолог-полоновед Кристина Исмагилова.



На днях журналистка Александра Федорская на страницах издания gazetapolska.pl сообщила, что с начала этого года по апрель немцы отправили в Польшу более 3,5 тыс. нелегальных мигрантов. Причем некоторые из этих трех с половиной тысяч утверждают, что попали в Германию не через Польшу, а другими путями - через Балканы и Австрию или через Нидерланды. Несмотря на это, их отправляют именно к полякам. Ранее депутат Яцек Оздоба от партии "Суверенная Польша" опубликовал документы Подляского воеводства от 14 мая о подготовке жилья для мигрантов. В них указывалось о необходимости указать места расположения объектов, которые "можно было бы использовать в случае массового наплыва иностранцев". При этом было отмечено, что речь не идет о беженцах с Украины. Все это вызывает у поляков большую обеспокоенность.



Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с "Известиями" обратила внимание на то, что сейчас разные страны ЕС пытаются перекидывать друг другу проблему мигрантов, словно горячую картошку - отсюда следуют очень зачастую очень жесткие действия национальных погранслужб. "Управление миграционными потоками - это не только прибыльный бизнес для криминальных структур ЕС. Это еще и инструмент пропаганды, которым охотно пользуются в Польше, Финляндии и странах Прибалтики - для того чтобы обвинять Россию и Беларусь в "гибридных атаках". Хотя, в общем-то, потоки мигрантов через границы этих стран не носили и не носят чрезвычайного характера - цифры примерно стабильные. Однако их наличие дает повод держать границы с Россией и Белоруссией почти полностью закрытыми, да еще заодно клянчить у Брюсселя деньги на обустройство рубежей", - отмечает Еремина. Источник - Известия

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