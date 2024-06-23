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|Кубанычбек Боконтаев покидает пост председателя Нацбанка Киргизии
23:37 24.06.2024
Tazabek - Национальный банк сообщает, что в связи с переходом на другую работу Кубанычбек Боконтаев покидает должность председателя Национального банка Кыргызской Республики.
Пока неизвестно, кто займет его пост.
Как пояснили Tazabek в пресс-службе НБКР, законом о Нацбанке определено, что председатель Нацбанка освобождается решением Жогорку Кенеша.
Справка
29 сентября 2021 г. депутаты Жогорку Кенеша КР избрали его председателем Национального банка КР (из 95 депутатов "за", проголосовали - 76, "против" - 5).
30 сентября 2021 г. заместителем руководителя Администрации президента КР А.Касымалиевым был представлен коллективу Национального банка КР.