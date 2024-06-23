Кубанычбек Боконтаев покидает пост председателя Нацбанка Киргизии

23:37 24.06.2024

Tazabek - Национальный банк сообщает, что в связи с переходом на другую работу Кубанычбек Боконтаев покидает должность председателя Национального банка Кыргызской Республики.



Пока неизвестно, кто займет его пост.



Как пояснили Tazabek в пресс-службе НБКР, законом о Нацбанке определено, что председатель Нацбанка освобождается решением Жогорку Кенеша.



