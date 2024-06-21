В Казахстане единый часовой пояс ввели по самому тупому варианту, - Владислав Юрицын

00:01 25.06.2024

Болат Нуркожаев на смену Куандыку Бишимбаеву



Владислав ЮРИЦЫН

21.06.2024



Правящая элита Казахстана продолжает получать тяжелые репутационные удары



Хронобиолог-самоучка Болат Нуркожаев сделал для дискредитации правительства не меньше, чем ныне уголовник Куандык Бишимбаев. Был занимательный период, когда высокопоставленные чиновники Республики Казахстан в инициативном порядке поднимали тему Бишимбаева, хотя формально могли бы этого и не делать, со словами "среди нас таких нет". А вот насчет Нуркожаева трюк не проходит, потому что единый часовой пояс ввели по самому тупому варианту, создав массу проблем населению. Раз инициативу хронобиолога поддержали, значит и сами такие.



Наша знакомая дама, когда спорит на совещаниях с коллегами-мужчинами, то говорит им "да ты как Бишимбаев!". Она утверждает: не было случая, чтобы кто-то пропустил мимо ушей. Все начинают теряться, паниковать, тушеваться, оправдываться – словом, выпадают из состояния покоя и душевного равновесия.



Будет ли она им бросать "да ты как Нуркожаев" – пока не знаем. Ну а хронобиолог тем временем дал развернутое интервью, где щедро поделился своими сомнительными аргументами и умозаключениями.



Кстати, экоактивист (так его назвали в заголовке) сам напомнил, что в 2013 году у казахстанцев уже украли один час светового времени, когда отказались от перехода на летнее время. С 1 марта текущего года украли второй час.



В укорочении светового дня главная претензия недовольных. Помимо бытового неудобства это еще и дополнительные расходы на электроэнергию, которые в республиканском масштабе выливаются в серьезные объемы. К тому же Казахстан – это энергодефицитное государство, а потому в данном вопросе зависит от доброй воли стран-доноров электричества. Одновременно с этим еще больше обостряется проблема износа электросетей.



Многие за прошедшие после перевода часов месяцы почувствовали ухудшение здоровья. В принципе, Болат Нуркожаев признает, что когда происходит сбой биоритмов, то для организма человека это плохо. Однако в его картине мира данный тезис совершенно не монтируется с последним переводом времени на час назад. Видимо, он думает что помогает в исправлении ситуации.



Хронобиолог гипертрофирует влияние часового пояса на такие вещи, как самоубийства, трудоустройство молодежи, грубость и злость в общении. Но тогда тем более важно к вопросам определения времени подходить с позиций научного анализа, всесторонне и взвешенно, с учетом пожеланий большинства населения. Ну а пока количество жалующихся на хроническую усталость только увеличивается. Нехватка Солнца – это та проблема, которая неизбежно проявит себя в перспективе, поскольку здесь работает эффект накопления.



Разумеется, кому-то переход на единый часовой пояс в том виде, в котором он осуществлен даже понравился, но все-таки в подобных вещах нужно исходить из позиции большинства и в первую очередь руководствоваться его интересами.



В сельской местности Восточного Казахстана даже если у вас шторы блэкаут и нет своей живности, то все равно в три часа ночи/утра поют петухи со всеми вытекающими последствиями. Корову тоже не убедишь в необходимости потерпеть еще час до дойки, потому что жизнедеятельность таких животных выстроена под природные импульсы.



Для органов государственного управления все вроде как стало лучше – все бюрократы на связи, все работают в едином времени. Но если послушать декларации чиновников и опустить тему халяльности саранчи, то на словах они в первую очередь пекутся о благе народа. Правда, история с переводом времени все это категорически опровергает.



Формально если граждане чем-то недовольны, то всегда можно подать петицию, а потом ее подписать. Однако с петицией за возврат нормального времени все получилось не так уж и просто. Ее невозможно подписать с сотового телефона – только с компьютера. Помимо ЭЦП (электронная цифровая подпись) нужна еще программа NCALайер, а она очень проблемная, вечно сбоит.



Несмотря на трюки с искусственно созданными препятствиями, петиция за возврат к прежнему времени необходимые 50 тысяч подписей собрала. Тут же Аида Балаева стала вещать, что порог количества подписей для петиций очень низкий и его необходимо повышать. Про то, что нужно повышать компетенцию государственного аппарата, дабы люди не размещали подобные петиции – ни слова.



На самом деле правительство вовсе не обязано идти навстречу пожеланиям населения – нет у них такого пункта в функциональных обязанностях. Сейчас выберут из "аргументов" Нуркожаева менее одиозные и пустят их в информационный разгон. Добавят к ним мнения бюджетных "звездочетов", из профессиональной терминологии которых рядовому обывателю ничего не понятно и через 40 дней сделают вывод: время перевели правильно.



Разумеется, есть гипотетический шанс, что время вернут на исходную позицию. Но он в районе 0,1%, потому что в правительстве категорически не любят признавать свои провалы и исправлять ситуацию. Поэтому продолжат обосновывать черное за белое и усиливать сомнения граждан в адекватности государственных управленцев. Болат Нуркожаев в качестве лакмусовой бумажки эффективности бюрократического аппарата отработал безукоризненно.