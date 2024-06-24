 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Либералы намерены стравить Россию с Кавказом и Центральной Азией
00:20 25.06.2024

Вадим Москаленко
24.06.2024

Страны западного блока поддержат тех российских оппозиционеров, которые смогут настроить против Москвы регионы Кавказа и Центральной Азии. Об этом на сборище провозгласивших себя "депутатами России" беглых оппозиционеров заявил беглый чеченский экстремист-ичкериец Руслан Кутаев, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

"Из тех групп, которые пытаются подать себя как лучших демократов и либералов России, Западом будет воспринята та группа, которая первой поймет, и начнет взаимодействовать с народами Кавказа. С ними надо говорить", – сказал Кутаев.

"Скажу больше, для США и Европы просто объединенного мнения народов России мало. Они хотят, чтобы мы показали объединенное мнение всего Кавказа, и Центральной Азии. Потому что исторически так сложилось, и Путин не выпускает свое влияние на Южный Кавказ и Центральную Азию. А мнение их народов тоже интересно. Показать, что есть взвешенная российская сила, которая стоит на платформе демократии", – добавил Кутаев.

Источник - politnavigator.net
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