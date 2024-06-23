Повторение трагедии "Крокуса": теракты 23 июня организовали и осуществили профессионалы

00:23 25.06.2024

Сергей Гончаров: Кураторы этой бойни находятся в НАТО, Великобритании и в ИГИЛ



Ирина Мишина

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Сергей Гончаров

Сергей Марков



В день большого православного праздника - Святой Троицы - произошли зверские убийства. Сначала Украина атаковала Севастополь баллистическими ракетами ATACMS. Погибли три ребенка и двое взрослых. Еще 151 человек ранен.



Ближе к 19:00 МВД Дагестана сообщило, что неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и православную церковь в Дербенте, а также махачкалинский пост ДПС. По последним данным, при террористических атаках погибли 15 полицейских и несколько гражданских. Пострадавших - не менее 34 человек, из них 27 - правоохранители.



Особенно потрясла гибель от рук террористов настоятеля Церкви Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея Николая Котельникова. Террористы перерезали ему горло. У Отца Николая осталось 3 детей и 6 внуков. 40 лет он служил людям.



Это четвертое нападение на церковь в Дагестане за последние несколько лет.



Около 22:00 появилась информация, что в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, а потом устроили серию нападений на северо-западе города, в том числе в окрестностях Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы.



Спецназ уничтожил шестерых боевиков: четверых в Махачкале (об этом сообщало местное МВД), двоих - в Дербенте. Но точное число нападавших неизвестно. В региональных СМИ пишут, что к теракту могут быть причастны сыновья руководителя одного из территориальных образований республики. По крайней мере, глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров находится на допросе.



Во всем, что произошло 23 июня на Северном Кавказе, есть несколько моментов, которые четко указывают на слаженность действий террористов и их хорошую подготовку. Первое и главное - время.



Началось все почти одномоментно, что свидетельствует о координации действий групп либо между собой, либо посредством кураторов. Второе - тактика действий боевиков, на что обратил внимание телеграм-канал "Архангел Спецназа". Обычные бородачи не способны так атаковать посты полиции, обращаться с оружием, использовать объекты для прикрытия. Работали профи.



Нападавшие "имеют опыт обращения с оружием, на видео мелькают моменты, где видно, как террористы используют стрелковые стойки. Тактическая подготовка также присутствует: … осуществляют грамотное передвижение двойки, на открытой местности находятся минимальное количество времени, плюс видна грамотная работа на подавление огнем", - отмечает ТГ "Архангел Спецназа".



Не прослеживается ли во всем произошедшем 23 июня внешнее воздействие? С таким вопросом "СП" обратилась к президенту Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", члену Российской академии проблем безопасности Сергею Гончарову.



- Могу со всей ответственностью сказать, что кураторы этой бойни находятся в НАТО, в Великобритании и в ИГИЛ*. Украинцы - орудие в их руках. Налицо четкий план и координация действий террористов. К тому же прослеживается национальная направленность. "Мы будем убивать русских всегда", - сказал как-то один из террористов.



"СП": Всего за один день 20 погибших, на Кавказе более 30 пострадавших, в Севастополе 151 человек получил ранения. По сути, нам объявлена война.



- Да, это самая настоящая война, которую координируют из США. И если мы и дальше будем проявлять гуманность в отношении врагов, удары дойдут до центра России, до Москвы. Все может решить только наша победа на линии фронта.



"В теракте виден почерк „Исламского государства" *, - считает генерал-майор МВД Мансур Юсупов. - Пропагандисты ИГИЛ уже много раз призывали своих сторонников нападать на синагоги и церкви". Также, по мнению эксперта, атака в Дербенте и Махачкале готовилась заранее. Возможно, она имеет связь c обстрелом Севастополя.



Политолог Сергей Марков только что вернулся с Северного Кавказа и рассказывает:



- Радикальный исламизм опять поднимает голову в России. На Кавказе сейчас проходят такие демонстрации: вечером примерно в 19:00 на главную улицу выходит группа женщин в плотных хиджабах и пара человек в никабах. Их сопровождают 5−10 молодых бородатых мужчин. И это во многих городах. Так исламисты показывают, что у них есть неформальная "ночная власть" и что их надо бояться.



"СП": Кто стоит за преступлениями 23 июня?



- Есть факты сотрудничества ИГИЛ с США, например, в Сирии. В данном случае, думаю, произошла такая же смычка при участии Украины.



"СП": Почему все это произошло на Кавказе?



- Северный Кавказ - это клубок проблем. Он перенаселен, там высокий уровень безработицы, много оружия еще со времен Чеченской войны, много криминала. В общем, удобное место для теракта.



"СП": Как вы видите развитие событий?



- Может быть всплеск радикализма в среде мусульманской молодежи. Оттуда начнется приток кадров в исламистские террористические организации. После этого - новые теракты против православных. И дальше - по спирали насилия, волны терактов в крупных городах России.



Но есть и более парадоксальные точки зрения. С ними можно не соглашаться, но в любом случае они заставляют задуматься.



"Наиболее вероятно, что за событиями 23 июня стоит ИГИЛ, а точнее - набирающий вес филиал „Исламского государства" „Вилайет Хорасан", и тогда это повторное послание российскому руководству. У „Вилайета Хорасан" сейчас жесткая схватка с „Талибаном" **. Пока талибы были вооруженной оппозицией, ИГИЛ был на вторых ролях. Но сейчас „Талибан" - власть, а потому ИГИЛ внезапно стал главной оппозиционной силой. Россия, пойдя на сближение с „Талибаном", из нейтрального для ИГИЛ субъекта стала объектом его внимания. Поэтому первое послание в „Крокусе" читалось навылет: ребята, не нужно сюда лезть. Чужие здесь не ходят", - считает сетевой аналитик Анатолий Несмиян.



В связи со всем произошедшим возникают вопросы и к российским спецслужбам.



- Меня как бывшего руководителя Московской академии МВД беспокоит уровень подготовки наших силовых структур. Почему преступный мир в очередной раз оказался сильнее? Нас опередили и с точки зрения оперативной работы.



Где информаторы, где работа с агентурой? Необходимо кардинальным образом улучшить навыки сотрудников полиции в области физической и огневой подготовки, научиться не подставляться под пули, а тех, кто не способен выполнять нормативы, переводить на штабную работу или увольнять из органов, этими вопросами должна заняться уже Генеральная прокуратура, - заявил "СП" генерал-лейтенант, руководитель Международного бюро расследований Юрий Жданов.



Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ - террористический акт. Это второе дело, открытое по данной статье за 23 июня. Первое возбуждено по факту ракетного удара по Севастополю, в результате которого погибли пять человек, ранены более 150.



В связи с терактами в Махачкале и Дербенте объявлен трехдневный траур.



* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. признано террористическим формированием, его деятельность на территории России запрещена.



** Движение "Талибан" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. признано террористическим, его деятельность на территории России запрещена.