В Узбекистане создается виртуальная академия по противодействию коррупции

00:24 25.06.2024

В Узбекистане будет запущена Виртуальная академия по противодействию коррупции, рассчитанная как на госслужащих (для них обучение будет обязательным), так и на остальные категории населения. Обучение на базовых курсах будет бесплатным, повышение квалификации на специальных курсах - платным.



В Узбекистане с 1 января 2025 года будет запущена Виртуальная академия по противодействию коррупции. Это электронная платформа, направленная на непрерывное повышение знаний и государственных служащих, и населения в сфере противодействия коррупции, говорится в постановлении, подписанном президентом Шавкатом Мирзиеевым, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.



Постановлением определены приоритетные направления системы непрерывного повышения знаний населения и госслужащих в сфере противодействия коррупции. Это, среди прочего, повышение правосознания и правовой культуры, формирование в обществе правового иммунитета к коррупции, привитие в сознание молодого поколения ценностей добропорядочности.



Кроме того, это повышение на постоянной основе знаний, навыков и квалификации работников, ответственных за противодействие коррупции, а также занимающих должности госслужбы, наиболее подверженные коррупционным рискам.



Система также предусматривает оценку и сертификацию знаний госслужащих в сфере противодействия коррупции, с ведением реестра госслужащих, получивших сертификат.



Организация и ведение учебной деятельности в виртуальной академии осуществляются Антикоррупционным агентством и Правоохранительной академией.



Агентство формирует контингент госслужащих, подлежащих обучению в сфере противодействия коррупции, утверждает годовой план-график обучения, ведет мониторинг качественной организации учебного процесса, вносит предложения о внедрении новых учебных модулей с учетом государственной политики по противодействию коррупции, коррупционных рисков и результатов исследований.



В виртуальной академии, помимо госслужащих, могут также обучаться население, субъекты предпринимательства, представители негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества, воспитанники, учащиеся и студенты образовательных организаций и работники предприятий с участием государства.



Обучение организуется по базовым и специальным учебным курсам. При этом обучение на базовых учебных курсах для всех пользователей организуется бесплатно, а повышение квалификации на специальных учебных курсах - на платно-контрактной основе.



Для госслужащих обучение будет обязательным



Для госслужащих повышение квалификации в сфере противодействия коррупции на специальных учебных курсах виртуальной академии является обязательным, для других категорий - добровольным.



Они должны будут проходить курс в течение трех месяцев после приема на работу.



Периодичность повышения квалификации госслужащих будет составлять не реже одного раза в три года.



Специальные курсы для работников подразделений внутреннего антикоррупционного контроля и осуществляющих деятельность на должностях госслужбы, наиболее подверженные коррупционным рискам, проводятся на основании углубленных учебных программ.