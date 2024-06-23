В Казахстане вспышка популяции саранчи

00:29 25.06.2024

"Все поела и опять улетела".



Данил Утюпин



Портал Orda.kz недавно писал о ситуации с мошками, которые захватили Казахстан, отметив, что похожая ситуации в Библии упоминается в качестве одной из 10 казней, которую на древний Египет обрушил Всевышний за то, что фараон не хотел отпускать плененных евреев. В этой статье речь пойдет о другой "Египетской казни" из того же списка - нашествии саранчи.



В этом году ее значительно больше, чем в предыдущие годы. По информации Минсельхоза, чтобы избавиться от этих насекомых, пришлось начать санобработку 2,5 млн га. Из них сейчас обработано более 1,6 млн га. Наибольшее распространение в этом году ожидалось в Костанайской, Актюбинской и Туркестанской областях. В Туркестанской области обработка завершена. В остальных областях все вроде тоже идет по плану. Пока повреждений на полях нет, отметили в МСХ.



Однако куда более страшную казнь саранчовые устроили Казахстану в 1999 году. Тогда они охватили 4,4 миллиона га, но обработать смогли лишь 2,4 миллиона га. Из-за чего были уничтожены посевы на площади 220 тысяч га. Причем гигантское скопление саранчи наблюдалось в Астане.



По информации МСХ, в 2000 году площадь распространения составила 8,1 млн га, в 2014 году - 4,7 млн га.



Вообще саранча - довольно интересное существо. Одна из главных ее особенностей - способность массово трансформироваться в новый вид, менять свой внешний облик, образ жизни, способы передвижения и взаимодействия между собой. Поэтому их можно назвать биологическими трансформерами. Однако все это относится к саранче, которую принято называть "стадной".



Этот вид характеризуется способностью при увеличении численности на какой-то территории за несколько поколений превращаться из пришибленных, ползающих по земле одиночек в летающих с огромной скоростью и невероятно прожорливых существ, объединенных в грозные полчища. Вместо буро-зеленого они становятся оранжево-стальными. Это еще называется "великим переходом" в стадную фазу.



"Пока саранча находится в состоянии личинок, она не способна к полету (не имеет развитых крыльев), и ее скопления передвигаются по земле. Такие скопления "пешей саранчи" принято называть кулигами. После того как саранча становится взрослой (окрыляется), кулиги превращаются в стаи. В зависимости от вида саранчи эти стаи могут иметь разные размеры и перелетать на разные расстояния", - рассказал научный сотрудник Института зоологии РК, кандидат биологических наук Павел Озерский.



Например, стаи перелетной саранчи могут перемещаться на сотни километров, а сравнительно небольшие стаи итальянского пруса перемещаются преимущественно лишь на десятки километров. При снижении численности саранчи (тоже за несколько поколений) происходит обратная трансформация: стадная фаза превращается в одиночную.



Стаи передвигаются обычно двумя способами: низко - в нескольких метрах над землей (слоистый тип стаи) и высоко - до 1000 м и более над землей (кучевой тип стаи). В первом случае плотность стаи велика: от 1 до 10 насекомых в кубическом метре, во втором - значительно меньше: 0,001-0,1 насекомых в кубическом метре.



Размеры стай могут сильно варьироваться. "Средняя" по величине стая, когда садится на землю, занимает площадь 10 кв. км, крупная - 250 кв. км и более. Подсчитано, что в стае, занимающей поверхность в 20 кв. км, находится около миллиарда насекомых. Понятно, что, хотя масса каждой саранчи невелика, два-три грамма, общая масса такой стаи огромна.



Особенно крупные стаи образуются в так называемые неблагополучные годы, когда численность насекомых резко увеличивается. Тогда стаи насекомых способны растягиваться на многие десятки и сотни километров, а их масса достигает сотни тысяч и более тонн, добавил Павел Озерский.



Особенно длительные беспосадочные перелеты способна совершать пустынная саранча. Описаны случаи залета небольших стай этого вида из северо-западной Африки на Британские острова, причем весь путь (в 2400 км!) насекомые проделали без отдыха, поскольку все время летели над волнами Атлантического океана.



И если уж речь зашла о рекордах, то несколько слов о рекордах высоты. Хотя средняя высота полета стай саранчи (в стаях кучевого типа) составляет всего 500-600 м, стаи этих насекомых наблюдали и на высоте двух километров, а отдельные экземпляры - даже на высоте шести километров!



Советский энтомолог Николай Сергеевич Щербиновский в 50-е годы прошлого века показал, что у пустынной саранчи (южного вида, отсутствующего в Казахстане) эти колебания происходят с примерно 11-летним циклом, и связал эту ритмику с солнечной активностью.



Впоследствии похожие закономерности выявились также и у других видов саранчи. По-видимому, связь между солнечной активностью и численностью саранчи не прямая, а опосредованная колебаниями климатических условий. Известно, что вспышкам численности саранчи благоприятствуют жаркие и засушливые годы.



Также дополнительной информацией о саранче с порталом Orda.kz поделился заместитель председателя правления по науке Института защиты и карантина растений Жан Ниязбеков.



По его словам, все так называемые стадные виды саранчовых, такие как итальянская, мароккская и азиатская, относятся к многоядным вредителям. При этом у каждого есть свои пищевые предпочтения. Итальянский прус в природе питается разными видами полыни, а азиатская и мароккская саранчи предпочитают злаки. Однако в период массового размножения способны уничтожать все на своем пути, включая сельскохозяйственные угодья.



"Борьба против стадных саранчовых финансируется за счет госбюджета, против нестадных саранчовых - из средств местных исполнительных органов. Сейчас с ними борются преимущественно химическими пестицидами. Однако, постоянное, из года в год, применение этих средств приводит к привыканию насекомых к ним, эффективность снижается", - пояснил Жан Ниязбеков.



Поэтому надо раз в два-три года проводить замену препаратов. Кроме того, строго соблюдать технический регламент применения опрыскивающей техники и пестицидов, а также контролировать обработки против вредителя с учетом погоды. Во время спада численности в основных очагах размножения желательно применять биологические препараты, то есть микроорганизмы, способные сдерживать численность вредителя.



Биопрепараты производят на основе энтомопатогенных микроорганизмов (бактерии, грибы, вирусы, микроспоридии, продукты жизнедеятельности микроорганизмов, растительные экстрации и др.).



Одно из инновационных решений в сельском хозяйстве - применение дронов. В борьбе с саранчой они позволяют обрабатывать, кроме всего прочего, труднодоступные места (горная местность, густые тростниковые заросли и так далее), а также проводить точечную обработку скоплений саранчи.



В последние недели после нашумевшего выступления заместителя премьер-министра Серика Жумангарина стали обсуждать, можно ли употреблять саранчу в пищу, но лучше всего затаривать ее в Китай или другие зарубежные страны.



Однако, по мнению Жана Ниязбекова, это довольно сложно. Так как в природных условиях сбор этих насекомых довольно трудоемкий процесс:



"Саранча обрабатывается химическими средствами защиты, и употребление ее в пищу чревато последствиями для здоровья людей и животных. А если в природе саранча не будет обработана, это приведет к ежегодной массовой вспышке, увеличению численности и уничтожению пастбищных и сельскохозяйственных угодий".



Кроме этого, необходимо будет строить большие сооружения (инсектарии) для содержания и массового разведения саранчовых. Также создать условия для бесперебойного размножения, поскольку саранча у нас развивается только в одном поколении. Это потребует больших средств для создания целой инфраструктуры.



Институт зоологии и Институт защиты и карантина растений хотели бы с при содействии портала Orda.kz сообщить выпускникам вузов с биологическим образованием, желающим связать жизнь с наукой, что им сейчас требуются стажеры с возможностью последующего трудоустройства.



В 1824 г., находясь в ссылке в Одессе, Пушкин получил от графа Воронцова задание - отправиться к местам распространения саранчи и понаблюдать за ее распространением. Пушкин понаблюдал и отчитался:



"Саранча летела-летела и села, посидела-посидела, все поела и опять улетела".