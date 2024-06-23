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Китайские ВВС скоро получат бомбардировщик-невидимку Xian H-20
01:13 25.06.2024

Xian H-20 с ядерным вооружением достанет до западного побережья США
Дмитрий Капустин

Китайские Вооруженные силы все меньше зависят от импортного оружия. Россия сейчас его главный поставщик. По оценкам Wall Streel Journal, за последние десять лет на Поднебесную приходилось в среднем 16% российского экспорта вооружений, а доля РФ в общем объеме китайского импорта ВВТ составляла 72%.



Однако в КНР (в том числе оценивая опыт РФ после введения санкций, когда, например, был перекрыт доступ к микроэлементной базе) стремятся создавать собственное. Сейчас на повестке дня - новейший бомбардировщик Xian H-20.

Любые военные разработки, разумеется, строго засекречены. И западные аналитики вынуждены довольствоваться тайными сигналами, слухами и домыслами, пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP). Сейчас циркулируют слухи о том, что китайский бомбардировщик-невидимка следующего поколения может быть готов "скоро".

Впервые "разработка нового поколения бомбардировщиков дальнего действия" была официально подтверждена Китаем в 2016 году. Тогда же появилась информация о том, что Xian H-20 будет конструктивно похож на американские B-2 Spirit и B-21 Raider. Новый самолет должен заменить Xian H-6, который начал эксплуатироваться сразу после окончания Корейской войны.

За время своего существования H-6 обеспечил Китаю, наряду с США и Россией, доступ в элитный "клуб" операторов стратегических бомбардировщиков. Причем этот клуб еще более эксклюзивный, чем у стран, обладающих ядерным оружием или подводными лодками с баллистическими ракетами. Правда, есть нюанс: Xian H-6 изначально не был полностью китайской разработкой, а лишь лицензионной версией советского самолета Ту-16.

Но, несмотря на несколько серьезных усовершенствований, проведенных за десятилетия, Xian H-6 сейчас явно трудно угнаться за аналогичными американскими или российскими бомбардировщиками.

Хотя технические характеристики H-20 неизвестны, в докладе Пентагона Конгрессу за 2021 год говорится, что он, вероятно, будет иметь дальность полета как минимум 8500 км, полезную нагрузку не менее 10 тонн и возможность применения обычного и ядерного оружия. В докладе Пентагона говорилось, что самолет также может нести гиперзвуковые ракеты.

Для сравнения. Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 может развивать скорость, более чем в два раза превышающую звуковую, и весит 40 тонн. Американский B-2 Spirit может похвастаться высокой скрытностью, и даже американский B-52 Raider, разработанный после Корейской войны, несет до 32 тонн вооружения.

Дальность полета позволит достичь межконтинентального радиуса атаки: для Китая это означает вторую цепочку островов в Тихом океане, таких как Гуам или даже Гавайи. А при условии дозаправки в воздухе самолет мог бы достичь западного побережья США. Тем более, что, как ранее писала "СП", китайцы уже завершают летные испытания и готовятся к отправке в войска новейшего самолета-заправщика Xian Y-20 Kunpeng (он стал продуктом кооперации инженеров России и Китая).

Считается, что тайно разрабатываемый Xian H-20 будет иметь возможности, аналогичные истребителям пятого поколения: скрытность, сверхманевренность, превосходная ситуационная осведомленность и, возможно, сверхзвуковой крейсерский полет. А это позволило бы ему проникать сквозь оборону противника незамеченным и быть почти неуязвимым.

- Это совершенно новое поколение самолетов. Оно обеспечит боевую мощь нового уровня. Это то, чем можно гордиться и чему следует радоваться, - заявил Ван Вэй, заместитель командующего ВВС НОАК.

Вместе с МБР наземного базирования и подводными лодками с баллистическими ракетами стратегический бомбардировщик, способный нести ядерные боеголовки, завершает так называемую "ядерную триаду". Это полноценное средство ядерного сдерживания, которым когда-то обладали только сверхдержавы времен Холодной войны: США и СССР. Теперь этот список пополнит Китай.

Причем в "ядерной триаде" стратегический бомбардировщик дальнего радиуса действия является самым сложным в обслуживании и эксплуатации. Именно поэтому к его созданию Китай шел дольше всего.

Более того, по сути, Xian H-20 является наступательным оружием. Он предназначен в первую очередь для сдерживания других ядерных держав, находящихся за тысячи километров от него (а если быть точным, то вполне конкретной заокеанской державы). Хотя он также может быть использован для устрашения противника, находящегося поблизости.

- В отличие от ракет, которые невозможно отозвать после запуска, стратегические бомбардировщики обладают большей гибкостью, - объясняет Чжао Тун, старший научный сотрудник программы ядерной политики из Пекина. - Бомбардировщики могут быть направлены в сторону противника, но отозваны в зависимости от меняющихся обстоятельств.

Вероятнее всего, Xian H-20 начнет патрулирование над западной частью Тихого океана, что также будет элементом сдерживания. Стоит напомнить, что в ядерной доктрине КНР четко закреплено: страна никогда не применит ядерное оружие первой.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719267180


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