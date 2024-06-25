InfoBRICS: стало известно, как Россия отомстит Украине за атаки на Севастополь

10:45 25.06.2024

infoBRICS

Китай

25 июня 2024



Киев атаковал Крым. Очередное террористическое вторжение с использованием американского оружия

infoBRICS: в ответ на удары по Севастополю Россия усилит бомбардировки Украины



Киевский режим при помощи американского оружия совершил ужасную террористическую атаку на Севастополь, пишет infoBRICS. Россия не может проигнорировать эту агрессию. По мнению автора статьи, она будет вынуждена ответить не только Украине, но и НАТО.



