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InfoBRICS: стало известно, как Россия отомстит Украине за атаки на Севастополь
10:45 25.06.2024

infoBRICS
Китай
25 июня 2024

Киев атаковал Крым. Очередное террористическое вторжение с использованием американского оружия
infoBRICS: в ответ на удары по Севастополю Россия усилит бомбардировки Украины

Киевский режим при помощи американского оружия совершил ужасную террористическую атаку на Севастополь, пишет infoBRICS. Россия не может проигнорировать эту агрессию. По мнению автора статьи, она будет вынуждена ответить не только Украине, но и НАТО.



Лукас Лейрос

Киевский неонацистский режим вновь совершил нападение на демилитаризованный регион Российской Федерации с помощью западного оружия: 23 июня 2024 года самый известный город Крыма был атакован американскими ракетами, выпущенными ВСУ, в результате чего погибли мирные жители. Этот случай наглядно показывает, что нагнетание напряженности между Москвой и НАТО неизбежно, поскольку западные государства открыто участвуют в преступлениях, совершаемых украинскими фашистами.

Севастополь был атакован ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. Эти снаряды были поставлены Вашингтоном в рамках военной помощи Киеву в борьбе против Москвы. Большинство ракет было сбито российскими средствами ПВО, но несколько снарядов все же взорвались на пляже в Севастополе. В результате несколько мирных жителей погибли, в том числе как минимум двое детей. Более 120 человек получили ранения, 30 из которых - дети.

Помимо самих ракет, осколки сбитых снарядов также ранили многих людей. Несколько человек госпитализированы, в ближайшие дни число жертв наверняка увеличится. Это было одно из самых жестоких нападений, произошедших в Крыму за последнее время. Инцидент показывает, как быстро процветает насилие в действиях Украины против демилитаризованных территорий.

Российские власти быстро отреагировали на трагедию. Они заявили, что Запад также несет ответственность за гибель мирных жителей, и предупредили о потенциальных серьезных последствиях. Москва уже не в первый раз дает понять, что рассматривает использование западного оружия в киевских преступных атаках как доказательство прямого участия НАТО в конфликте на Украине. На деле прокси-война, которая ведется руками марионеточного киевского режима, постепенно превращается в прямое столкновение России с Западом, поскольку европейские страны открыто одобряют преступления, совершаемые их украинскими "союзниками".

НАТО всегда рассматривала Крым как "законную цель" для атаки, поскольку сторонники Украины до сих пор не признают возвращение полуострова в состав Российской Федерации. Киевский режим заявляет, что возвращение Крыма - необходимое условие для начала дипломатических переговоров по прекращению огня. Для россиян же полуостров вовсе не является предметом спора, поскольку Конституция признает его - как и четыре новые региона - частью Российской Федерации, так что нет никакой возможности изменить эту ситуацию за столом переговоров.

Более того, учитывая, что Украина продолжает бомбардировку Крыма и неоспоримых российских регионов за пределами зоны боевых действий, Москва, безусловно, будет вынуждена ужесточить свой подход. Поскольку вражеская сторона не способна действовать в соответствии с международными гуманитарными нормами и продолжает открыто наносить удары по мирным жителям и даже детям, русским остается только добиваться абсолютной военной победы. На практике становится ясно, что только это позволит обеспечить безопасность российского населения.

Терроризм был и, безусловно, будет любимым оружием киевского режима. Не имея возможности вести симметричную борьбу, а также учитывая большое количество жертв, ВСУ выбирают в качестве мишени невинных людей, чтобы отвлечь внимание Москвы. Цель состоит в том, чтобы заставить российские власти переключиться с продвижения на поле боя на оборону, что позволило бы Украине попытаться вернуть некоторые позиции.

Однако эта стратегия бесполезна. Россия пока использует лишь малую долю своего реального военного потенциала. Это значит, что у нее достаточно сил, чтобы действовать на нескольких фронтах, уделяя внимание как обороне своих городов, так и продвижению войск на поле боя. В отличие от Украины, которая истощена и близка к полному краху, Россия по-прежнему обладает огромными ресурсами и может продолжать конфликт годами, если потребуется. Другими словами, террор стал инструментом Запада и Украины, чтобы замаскировать серьезный кризис, в котором сейчас находится киевский режим.

Ответом России на такого рода атаки, безусловно, станет усиление высокоточных бомбардировок инфраструктуры НАТО и командных центров на Украине. Существует множество стратегических объектов, уничтожение которых уменьшит способность и желание Киева наносить удары по российским городам, расположенным рядом с зоной конфликта. Недавнее продвижение российской группировки "Север" под Харьковом уже дало понять противнику, что защита гражданских районов является приоритетом для Москвы, поэтому Кремль приложит еще большие усилия, чтобы предотвратить дальнейшие ВСУ нападения на Крым.

Источник - ИноСМИ
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