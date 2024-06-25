Sabah: Китай ударил по США, полностью отобрав у них Ближний Восток

10:53 25.06.2024

Sabah

Турция

25 июня 2024



США и Израиль играют в "Монополию", а Китай – в шахматы

Sabah: Китай ударил по США, полностью отобрав у них Ближний Восток



На Ближнем Востоке Китай действует как гроссмейстер, тогда как США и Израиль до сих пор играют в "Монополию", пишет Sabah. Автор статьи отмечает, что Пекин разыграл грамотную партию в регионе, увеличив свое влияние. Между тем Вашингтон упал в глазах арабских стран, поддержав израильский геноцид в Газе.



Берджан Тутар



На саммите стран Персидского залива в декабре 2022 года Китай подписал декларацию, осуждающую деструктивную роль Ирана в регионе, в марте 2023 года помирил его и Саудовскую Аравию, нарушив привычный ход событий, а также нанес тяжелый удар по империалистическому балансу, поддерживаемому Америкой.



Пока обсуждался этот исторический ход Поднебесной на Ближнем Востоке, 7 октября 2023 года ХАМАС начал операцию "Потоп Аль-Аксы", которая стала поворотным моментом не только для Израиля, но и для всего исламского мира и Запада.



Дипломатическая атака Китая и наступление ХАМАС произошли как раз в тот самый момент, когда США начали укреплять свой империалистический порядок в регионе.



Три года назад четыре члена Лиги арабских государств, а именно Бахрейн, Марокко, Судан и ОАЭ, установили дипломатические отношения с Израилем. Осенью 2023 года ожидалось, что Саудовская Аравия, важнейшая арабская страна, не признающая Израиль, тоже установит отношения с сионистским режимом.



Однако операция ХАМАС 7 октября сорвала этот дьявольский план против Палестины. А Эр-Рияд, в свою очередь, приостановил нормализацию отношений с Тель-Авивом до тех пор, пока тот не предпримет конкретных шагов по созданию палестинского государства.



Иордания отозвала своего посла из Израиля. Нетаньяху, мясник сектора Газа, отменил запланированный на конец 2023 года визит в Марокко.



Сейчас репутация и влияние США в исламском мире после оказанной ими безоговорочной поддержки варварского геноцида, совершаемого Израилем в Газе вот уже девять месяцев, опустились до нуля. Не только мусульманская общественность, но и арабские лидеры тоже восстали против Соединенных Штатов.



На данном этапе Соединенные Штаты, пособники сионистского террористического режима, полностью потеряли мусульманский мир.



И, судя по всему, Америке, которой безразлична реакция мусульманских народов, теперь очень трудно восстановить статус-кво на Ближнем Востоке через посредников-коллаборационистов во власти, как это делалось раньше.



Потому что времена меняются.



По мере того как США и Европа, поддерживающие геноцид, роняют себя в глазах региона, Китай же, не называющий атаку ХАМАС 7 октября "террористическим актом" и осуждающий варварские нападения Израиля, наоборот, растет в этих глазах.



Такой стратегией Пекин не только доказывает, что пришел в регион как великая держава, но и сигнализирует о том, что он там останется.



Китай, крупнейший покупатель нефти на Ближнем Востоке, разрушает Pax Americana и в рамках Pax Sinica добивается мира и стабильности в регионе.



В этом контексте экспорт КНР в Саудовскую Аравию увеличился в четыре раза с 2018 года, тогда как экспорт США в страны Персидского залива практически остановился.



Более того, Эр-Рияд, чье 50-летнее соглашение с Вашингтоном о нефтедолларе истекло, теперь будет продавать Пекину энергоресурсы в юанях.



Как отметил Дэвид Голдман (David Goldman) из Asia Times: "В мусульманском мире все дороги теперь ведут в Пекин".



Однако растущее влияние Китая на Ближнем Востоке больше волнует Израиль, чем США. Ведь после 7 октября прошлого года политика Пекина в отношении Тель-Авива решительно изменилась.



Это произошло не потому, что Пекин питает особую любовь к мусульманам или особую враждебность к евреям. Главная причина заключается в том, что Израиль является крупнейшим соперником Китая и грязнейшим союзником США.



Китай, ведущий беспощадную борьбу с США на Украине, Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, создает новые альянсы практически на всех континентах. После России, Турции и Ирана в рамках новой ближневосточной инициативы Пекина постепенно углубляются его отношения с Саудовской Аравией, Египтом, Сирией, ОАЭ.



И то, чего сионисты боятся, в конце концов сбудется. Так или иначе Тель-Авиву и Пекину придется вступить в конфликт. Потому что Поднебесной для победы в борьбе с США придется сначала устранить Израиль.



В противном случае получить поддержку исламского мира, прежде всего Турции, которая является важнейшим игроком, способным изменить балансы в глобальной борьбе за власть, будет очень трудно.



Таким образом, Пекин действует как гроссмейстер, тогда как США и Израиль до сих пор играют в "Монополию".