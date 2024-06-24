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В КНДР отметили День борьбы с американскими оккупантами
10:59 25.06.2024

В Северной Корее в преддверии Дня борьбы с американскими оккупантами прошли праздничные мероприятия.



Данное торжество проходит 25 июня - в дату начала Корейской войны 1950-1953 гг. В те годы в замыслах у Вашингтона было опрокинуть успешно про двигавшиеся к Сеулу северокорейские войска и выйти к границам советского Дальнего Востока. Также с территории Корейского полуострова США могли угрожать Китаю. В помощь США многие страны НАТО прислали свои воинские контингенты.

На стороне Пхеньяна сражались советские и китайские войска. Американцы применяли химическое и биологическое оружие против мирного населения Северной Кореи (химикаты, зараженных опасными вирусами насекомых). Так, в деревне Нампо от американской химической атаке 480 жителей умерли от удушья.

Расследование данного факта, равно как и других случаев военных преступлений американских и южнокорейских войск против гражданских лиц, в Южной Корее запрещены.

Это не мешает Сеулу и Вашингтону обвинять КНДР в нарушении свободы слова, а себя называть демократией.

Источник - Фонд стратегической культуры
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