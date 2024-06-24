Запад не знает, зачем ему война с Россией, - Петр Акопов

11:03 25.06.2024

Запад не знает, зачем ему война с Россией



Петр Акопов



"Это отвратительная антиисторическая чушь и очередная кремлевская пропаганда", - заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Если вы думаете, что он обрушился на Russia Today или отреагировал на какие-нибудь слова Владимира Путина, то глубоко ошибаетесь: Джонсона возмутило заявление лидера партии, которая, по опросам, догоняет его собственную.



До выборов в Великобритании остается чуть больше недели - и главная их интрига не в том, кто выиграет, а то, насколько силен будет разгром правящих сейчас консерваторов. По опросам, на пятки им наступает партия "Реформировать Соединенное Королевство" Найджела Фаража - ее рейтинг не сильно уступает, а порой даже обгоняет консерваторов (все в районе 20 процентов). Восемь лет назад именно усилиями Фаража Великобритания вышла из Евросоюза - он был самым популярным и единственным последовательным сторонником Brexit. Сейчас он может снова совершить подвиг - нанести смертельное ранение консерваторам.



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Обойти их в парламенте партия Фаража не сможет. Даже если накануне 4 июля ее рейтинг будет устойчиво выше консервативного, мест в палате общин "Реформировать СК" получит совсем немного: британцы выбирают депутатов по округам, а там у фаражистов просто нет достаточного количества популярных кандидатов. Тем не менее все идет к тому, что консерваторы получат не более 100 мест, а худшие сценарии дают им даже немногим более 50 - в 650-местном парламенте. Это станет не только разгромом, но еще и приговором для партии, после чего у нее останутся два наиболее вероятных варианта будущего (если не брать третий - постепенное превращение в мелкую партию).



Первый - самый удачный для истеблишмента: партия отсидится в оппозиции, залижет раны и через несколько лет сможет увеличить свое представительство в палате общин (но не вернуться к власти). Конечно, ей придется сильно измениться, или же полностью обновить свою верхушку, или же устроить революцию сверху, вернув в качестве лидера неприемлемого для многих Бориса Джонсона. Он на это очень рассчитывает - еще и поэтому так сильно нападает на Найджела Фаража. Потому что второй сценарий будущего партии консерваторов - это ее захват Фаражем, то есть приглашение на роль спасителя тори не Бориса, а Найджела.



Поэтому неудивительно, что в ходе нынешней кампании Джонсон так резко отреагировал на заявление Фаража - вот что он назвал "кремлевской пропагандой":



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"Для меня было очевидно, что постоянное расширение НАТО и Евросоюза на восток дает этому человеку (Владимиру Путину) повод сказать российскому народу "Они снова идут за нами" и начать войну. […] Я единственный человек в британской политике, который предсказал, что произойдет, и, конечно, все говорили, что я изгой, раз осмелился предположить это".



Так в интервью ВВС Фараж сейчас прокомментировал сделанное им еще в 2014 году заявление о том, что расширение НАТО и Евросоюза на восток виновато в начале конфликта на Украине. "Мы глупым образом спровоцировали эту войну. […] Он использовал то, что мы сделали, в качестве оправдания", - сказал Фараж. И тут же вызвал на себя огонь британской элиты. Причем как консерваторов, так и лейбористов - на Фаража обрушились и премьер Сунак, и министр внутренних дел Джеймс Клеверли ("Повторяет гнусное оправдание Путиным жестокого вторжения в Украину"), и теневой министр обороны - лейборист Джон Хили, назвавший Фаража "апологетом Путина".



Но больше всех разошелся, естественно, Борис Джонсон, ведь это он был премьер-министром в 2022-м:



"Путина никто не провоцировал. Никто не "тыкал медведя палкой". В 1991 году народ Украины подавляющим большинством проголосовал за то, чтобы стать суверенной и независимой страной. Они имели полное право претендовать на членство как в НАТО, так и в ЕС. Есть только один человек, ответственный за российскую агрессию против Украины - как в 2014-м, так и в 2022 году, - и это Путин. Попытки распространить вину являются морально отвратительными и повторяют ложь Путина. Странно, что автор предлагает также сократить нашу поддержку Украины сейчас, когда решение конфликта на самом деле ясно: украинцам нужно победить и отразить вторжение Путина. Они могут это сделать и будут это делать".



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Да, Фараж ведь еще и предлагает Западу переговоры с Россией, заявляя, что "война в полном тупике", - и получает нагоняй и за это. Так почему же он продолжает говорить об этом?



Потому что чувствует, что это, как говорится, "заходит" избирателям, то есть Фараж использует украинскую тему для того, чтобы набрать очки в предвыборной борьбе. Критикуя позицию властей, он критикует консерваторов и тем самым уменьшает количество их избирателей.



Точно так же, кстати, ведет себя и его приятель - Дональд Трамп - и ровно по тем же самым, предвыборным причинам. Бывший и вполне вероятный будущий президент на днях обрушился на Байдена за политику в отношении России:



"Россия не собиралась на Украину. Как только я ушел из Белого дома, они начали выстраиваться у границ. И я подумал, что Путин […] делает это с целью переговоров. […] Байден говорил противоположное тому, что, я думаю, он должен был говорить. И одна из его ошибок - он говорил: "Украина будет в НАТО". Когда я его слушал, сказал: "Этот парень собирается начать войну". […]



Вещи, которые он говорил и до сих пор говорит, - сумасшедшие. В течение 20 лет я слышал, что, если Украина вступит в НАТО, это будет настоящей проблемой для России. […] Если бы вы руководили Россией, вы бы не обрадовались. Это никогда не было предметом переговоров, это красная линия. Всегда было понятно, что этого делать нельзя".



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Можно сомневаться в способности Трампа в случае возвращения в Белый дом резко сократить поддержку Украины и попытаться прекратить конфликт, но нельзя сомневаться в его способности хорошо чувствовать настроения избирателей. Он говорит то, что от него хотят слышать: в Америке (как и в Британии) действительно растет число тех, кто выступает за завершение опосредованной войны с Россией и начинает понимать, что Запад действительно провоцировал нашу страну расширением НАТО на восток.



Такие же настроения есть и в других ведущих западных странах, и скоро они проявятся на выборах. Практически одновременно с британскими пройдут парламентские выборы во Франции - и там очень велики шансы на победу "Национального объединения" Марин Ле Пен. В этом случае премьер-министром станет Жордан Барделла, который буквально накануне начала СВО называл справедливыми требования Путина, чтобы НАТО не приближалась к российским границам. Да, сейчас Барделла занимает более осторожную позицию и не собирается отказываться от военной помощи Украине, но все в Европе помнят, что еще совсем недавно "Национальное объединение" шельмовали как пророссийскую и пропутинскую партию.



В этом году элиты западных стран могут не просто сильно обновиться - в них может произойти вынужденная серьезная коррекция, попытка инкорпорации в их состав недавних несистемных, а то и антисистемных сил. Во Франции она может пройти относительно успешно, в Британии возможны варианты, а вот в Штатах практически наверняка будут большие проблемы, но в любом случае вопрос "Зачем наши старые элиты спровоцировали Россию?" будет звучать все громче и настойчивее. Что отразится не только на внутриполитическом, но и на внешнем курсе ключевых стран Запада.