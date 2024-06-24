В Узбекистане обсуждают закон о признании иностранных граждан нежелательными

11:43 25.06.2024

Депутаты приняли поправки о признании иностранных граждан нежелательными к пребыванию в Узбекистане. Поводом могут быть выступления и действия, угрожающие суверенитету, целостности и безопасности страны, разжигающие вражду, унижающие честь, достоинство или историю народа.



Законодательная палата Олий Мажлиса во вторник приняла поправки в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Узбекистане. Проект закона в этот день был рассмотрен сразу во втором и третьем чтениях, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.



"Газета.uz" писала, что проект закона был разработан группой депутатов на основе права законодательной инициативы.



Основаниями для признания неприемлемым пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства в Узбекистане могут стать публичные призывы или действия, противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана, провоцирующие межгосударственную, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду, дискредитирующие честь, достоинство и историю народа Узбекистана.



Закон предусматривает пятилетний запрет таким лицам на въезд в Узбекистан, открытие банковских счетов, приобретение недвижимости, участие в приватизации государственного имущества, вступление в финансовые и договорные отношения.



Документ также определяет порядок депортации лиц, которым не разрешено находиться в стране.



"Принятие законопроекта послужит укреплению государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности Узбекистана, защите межгосударственного, межэтнического, межрелигиозного согласия, обеспечению проявления уважения чести, достоинства и истории народа Узбекистана", - говорится в сообщении палаты.



Для вступления закона в силу его должны одобрить Сенат и подписать президент Узбекистана.