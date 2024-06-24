Новый девиз ЕС: "Украдем сколько сможем - а там хоть потоп!"

11:48 25.06.2024

ИноСМИ

Россия

24 июня 2024



Новый девиз ЕС: "Украдем сколько сможем - а там хоть потоп!"



Антон Трофимов



Евросоюз, послушно идущий в кильватере американской политики, решился начать воровство замороженных российских активов. Поскольку европейские избиратели уже показали отношение к финансированию Украины за их счет, пришлось искать новые источники. Правда, никто не может гарантировать, что в конечном счете ЕС не ищет деньги для самого себя. Ведь очередной пакет якобы антироссийских санкций сильнее всего ударит именно по Европе.



"У нас есть доходы от замороженных активов России. Мы должны их использовать, избегая каких-либо преград. Мы запустили соответствующий процесс, первый трансфер состоится на следующей неделе в июле, второй еще через несколько месяцев, - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Люксембурге. - Мы имеем юридическую процедуру, которая позволит обойти преграды.. У нас есть решение, мы представим его сегодня".



Преграды, на которые прозрачно намекнул мсье Боррель - это готовность Венгрии заблокировать решение о направлении украденных у России активов на нужды Киева. Венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно предупреждал еврососедей: не стоит воровать у русских. Они, согласно расхожему представлению европейцев, всегда приходят за своими долгами.



Убедить настроенных на политическое и экономическое самоубийство функционеров Евросоюза господин Орбан не смог. Да и вряд ли рассчитывал на это, отлично понимая, откуда дует внешнеполитический ветер в Европе и кто заказывает музыку, под которую танцуют в Брюсселе. Зато он сумел почти невероятное и вынудил руководство ЕС прямо признаться в готовности не только воровать чужие активы, но и растоптать ради этого собственные законы.



Как пишет со ссылкой на заявления того же мсье Борреля британская Financial Times, "ЕС нашел юридический обходной путь, чтобы преодолеть вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет прибыли, полученной от замороженных активов России". По данным издания, глава европейской дипломатии заявил, что отказавшиеся использовать русские деньги представители Венгрии просто не должны участвовать в принятии скандального решения. "Механизм обхода является сложным, как и любое юридическое решение, но он работает", - добавил мсье Боррель.



Что прямым текстом говорит Жозеп Боорель? "Если кто-то против воровства - давайте просто проигнорируем его мнение!", вот что. Тем самым рассчитывая успокоить венгров будущей непричастностью к откровенному преступлению. Как, собственно, это было проделано в декабре 2023 года, когда Виктора Орбана на время голосования выпроводили из зала заседаний ЕС. Кстати, в тот раз тоже речь шла о том, как заставить европейцев скинуться деньгами в пользу Киева.



Судя по всему, теперь таким простым приемом, как предложение выпить кофе, Евросоюзу не обойтись. И плюнуть на собственные законы, требующие единогласного одобрения подобных решений, тоже не получится. Но европолитики не теряются. Они просто придумают новый закон, который отменит старый закон, который мешает украсть российские активы - и вуаля, денежки в кармане!



Наверняка какая-то часть первых полутора миллиардов евро дойдет до Киева. Из нее какая-то доля даже будет потрачена на оружие. Остальное по пути осядет в карманах европейских и особенно украинских чиновников, пополнив их кубышку на случай скорого фиаско. Политика политикой, а предусмотреть, на какие средства придется жить после неизбежной скандальной отставки (это касается европейцев) и бегства из Незалэжной, надо заранее.



Оставим на время в стороне вопрос, когда и как именно рухнет киевская диктатура - а она обязательно рухнет! Посмотрим, о чем так переживают в Брюсселе. А там волнуются по поводу того, чем грозит очевидный правый поворот на континенте.



Нет сомнений, что правые после прихода к власти в Европе инициируют как минимум расследования по поводу того, кто и почему привел европейскую экономику в состояние коллапса. На белый свет будут вытащены многие и многие дурнопахнущие скелеты из шкафов нынешних руководителей ЕС. В том числе и те, что связаны с введением бесконечных пакетов антироссийских санкций. Ведь именно они привели к катастрофе европейской промышленности.



"Дипломаты пришли к консенсусу, несмотря на несогласие Германии, промышленность которой долгие годы процветала за счет дешевого газа из России, и Венгрии, которая под руководством Виктора Орбана является в Евросоюзе главным противником антироссийских мер, - комментирует одобрение 14-го пакета санкций словацкая Pravda. - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен так прокомментировала решение: "Этот пакет жестких мер еще больше ограничит доступ России к ключевым технологиям. Это лишит Россию новых доходов от продажи энергоносителей. Также меры ударят по теневой флотилии Путина и сети теневых сделок за рубежом"".



К большому сожалению для европейцев, такие меры ударят в первую очередь по ним самим. Сегодня цены на газ в Европе и в США различаются в разы! И именно дешевое американское "голубое топливо" становится главной причиной, по которой многие европейские компании вынуждены переезжать за океан. Им просто дешевле наладить производство с нуля в Америке, чем платить несусветные деньги в Европе. Признать этот факт - значит, признать и то, что вся политика Евросоюза и его союзников последних десяти лет была неадекватной. И до сих пор такой остается. Но признать это значит признать свою вину, на что европейские политики не согласятся никогда.



Именно поэтому они с такой злобой накинулись на британского политика Найджела Фараджа, имевшего смелость - или неосторожность? - вслух сказать то, о чем на Западе и думать боятся. Он обвинил в провоцировании украинского кризиса не Владимира Путина и не Россию, а Америку и Европу.



"Как сторонник национального суверенитета, я считаю, что Путин был совершенно неправ, приказывая ввести войска на территорию суверенного государства Украина. Ни у кого нет весомых причин обвинять меня в соглашательстве, - написал он в колонке для The Telegraph UK. - Но это не отменяет того факта, что я предвидел этот конфликт еще десять лет назад, предупреждал о его вероятности и являюсь одним из немногих политических деятелей, которые последовательно, правильно и честно оценивали действия России на Украине. Еще в 2014 году, когда ЕС впервые предложил Украине соглашение о вступлении, я сказал, выступая в Европейском парламенте, что "на Украине будет конфликт". Почему? Потому что расширение НАТО и Европейского союза давало Путину повод, которым он не мог не воспользоваться".



Совершенно логичное утверждение! Как и его продолжение: "С тех пор я неоднократно давал понять: когда вы тыкаете русского медведя палкой, не удивляйтесь, если он ответит, - говорит мистер Фарадж. - А если у вас нет ни средств, ни политической воли, чтобы противостоять ему, то тыкать медведя - явно не лучшая внешняя политика".



Увы, к его словам, как и к словам венгра Виктора Орбана или словака Роберта Фицо, никто в Евросоюзе прислушиваться не хочет. "После нас хоть потоп!" - вот что написано сегодня на знаменах большинства европейских политиков. Слишком тесно они связали себя с американскими интересами, слишком многое поставили на карту, которая может быть бита в ближайшее время. Но каяться они начнут - если начнут, конечно! - только тогда, когда их к этому принудят. Для этого нужно, чтобы Европа сменила курс и повернулась лицом на восток. Пока же она смотрит на запад - и ждет оттуда очередной команды "Фас!", чтобы выстрелить себе в многострадальную ногу.