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Террористы "Исламского государства" открывают против России новый фронт, - А.Серенко
12:18 25.06.2024

Атака в Дагестане подтверждает, что угроза со стороны "Вилаята Кавказ" очень серьезна

Об авторе: Андрей Николаевич Серенко – политолог.

24.06.24

"Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) открыло южный фронт "джихада" против России. Кровавая атака вооруженных исламистов в Дербенте и Махачкале вечером 23 июня с.г., жертвами которой стали десятки человек, в том числе полтора десятка местных силовиков, может быть не последней. Трагические события в Дагестане следует рассматривать как этап становления "Вилаята Кавказ" – нового филиала ИГ, целью которого являются террористические атаки на Северном Кавказе и Юге России в целом.

О создании "Вилаята Кавказ" медиаресурсы ИГ объявили в конце марта с.г., вскоре после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Его организаторами и исполнителями стали сторонники "Вилаята Хорасан" – афганского филиала "Исламского государства", которые впервые смогли осуществить крупномасштабную террористическую атаку вблизи столицы России, жертвами которой стали сотни гражданских лиц. Теракт в "Крокус Сити Холле", помимо всего прочего, оказался мощной рекламной акцией "Вилаята Хорасан" и ИГ в целом. После него в Афганистане в ряды ИГ начали активно переходить боевики "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ), а "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещена в РФ) подключилась к вербовочной кампании в интересах "Исламского государства", призвав исламских радикалов со всего мира к хиджре (переселению) в Афганистан.

Провозглашение "Вилаята Кавказ" в конце марта 2024 года поначалу казалось ситуативным, сугубо имиджевым жестом ИГ. Не было известно ни о том, кто станет "эмиром" (региональным руководителем) кавказского вилаята, ни насколько серьезными могут быть его террористические эксперименты, включая источники финансирования. Однако последние события на Юге РФ показали, что "Вилаяту Кавказ" понадобилось менее трех месяцев, чтобы заявить о себе как о новом участнике "джихада" в регионе.

16 июня группа сторонников ИГ захватила заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. От превращения этой террористической акции в трагедию спасли энергичные действия спецназа и то, что экстремистам не удалось добраться до оружейной комнаты и завладеть автоматами и боеприпасами. Заточки же и флаги ИГ оказались слабым оружием в противостоянии с бойцами спецподразделений.

В воскресенье 23 июня в Дербенте и Махачкале группа местных сторонников ИГ действовала уже более жестко и продуманно. Располагая современным автоматическим оружием, в том числе тем, что было захвачено в ходе нападения на сотрудников полиции, террористы атаковали синагоги и православные храмы сразу в двух дагестанских городах, убив при этом гражданских лиц (66-летнему православному священнику отцу Николаю террористы перерезали горло), а также не менее 15 силовиков.

По предварительной информации, дагестанские террористы пытались дать отпор превосходящим силам МВД и Росгвардии, превратив некоторые улицы Махачкалы в настоящий театр боевых действий. Это говорит о том, что боевики имели очень хорошую боевую, физическую и психологическую подготовку. А то, что трое из шести террористов приходились близкими родственниками главе одной из местных администраций, позволяет утверждать, что эту подготовку, как и приобретение иностранного автоматического оружия, они могли, по-видимому, осуществлять вполне безнаказанно, не опасаясь пристального внимания дагестанских правоохранительных органов.

Акции 16 и 23 июня стали первыми признаками террористической деятельности "Вилаята Кавказ" в России. Русская редакция медиаресурса "Аль-Азаим Медиа", которая принадлежит афганскому филиалу ИГ "Вилаяту Хорасан", первой опубликовала приветственную реакцию на теракты в Дагестане, похвалив своих "братьев с Кавказа" за "демонстрацию того, на что они способны". Примечательно, что "Аль-Азаим" не приписал ответственность за само нападение "Вилаяту Хорасан", но сделал ссылку на "братьев с Кавказа", тем самым зафиксировав, что теракты 23 июня являются террористическим "достижением" "Вилаята Кавказ". Как стало известно, уже ранним утром 24 июня медиаактивисты ИГ изготовили и начали распространять в соцсетях и различных мессенджерах видеоролик об атаках "Вилаята Кавказ" в Дербенте и Махачкале.

Российские силовики ожидали всплеска террористической активности со стороны "Вилаята Кавказ". Некоторое время назад Региональная антитеррористическая структура (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предупреждала об угрозе активности "Вилаята Кавказ", который с апреля с.г. усилил призывы к вербовке сторонников на Северном Кавказе. В середине июня стало известно, что русская редакция афганского пропагандистского ресурса "Аль-Азаим" с начала лета проводит активную кампанию по сбору финансовых пожертвований в криптовалюте Tether, используя различные криптоадреса. Собранные деньги (а это тысячи долларов) предполагалось направить "Вилаяту Кавказ".

Очевидно, что афганский филиал ИГ "Вилаят Хорасан" принял самое прямое и активное участие в становлении "Вилаята Кавказ" и, судя по некоторым признакам, продолжает опекать его сегодня – как в финансовом и пропагандистском, так и оперативном смысле, помогая координировать контакты между различными группами сторонников кавказского вилаята. Сейчас оба эти вилаята ИГ представляют реальную угрозу безопасности РФ, поскольку планируют и организуют террористические акции на российской территории, взаимодействуя и поддерживая друг друга.

Пока трудно сказать, насколько спецслужбы России готовы к эффективному противостоянию с террористами северокавказского и афганского филиалов ИГ. Трагические события в Дагестане 23 июня показали, что местные силовики ничего не знали о готовящейся акции сторонников ИГ и работали уже "по хвостам", что позволяет предположить слабое агентурное проникновение республиканских управлений ФСБ и МВД в группы риска. Очевидно, что такая ситуация является недопустимой и потребует радикального пересмотра всей работы силовых ведомств в Дагестане. В противном случае подобные трагедии повторятся не только в этом регионе РФ, но и в других российских городах, куда начнут смещать свою активность боевики "Вилаята Кавказ", используя дагестанскую площадку в качестве слабого звена в системе национальной безопасности страны.

Источник - НГ
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