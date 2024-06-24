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Индийские ракеты нацелены на базы КНР в Южно-Китайском море, - В.Скосырев
12:20 25.06.2024

Филиппины приобрели у Дели аналог российского "Оникса"
Владимир Скосырев

Снимки со спутников показывают, что Филиппины разместили на западной части острова Лусон первую партию противокорабельных ракет Brahmos, которые производятся в Индии по лицензии России. Манила заплатила за нее 375 млн долл. По мнению аналитиков в Австралии, это служит заметным средством отпора Китаю, который препятствует добыче Филиппинами нефти и газа в Южно-Китайском море (ЮКМ). Но Пекин, претендующий на большую часть ЮКМ, обладает военным превосходством над Манилой.
Согласно данным сайта Naval News, на базе филиппинской Академии торгового флота, где раньше проводились учения по высадке десанта, строятся сооружения для пуска ракет Brahmos. Соглашение о поставках было заключено в 2022 году.

Малколм Дэвис, старший сотрудник Австралийского института стратегической политики, говорит, что размещение Brahmos представляет собой "прыжок" для возможностей Манилы отстаивать свое право добывать ресурсы в эксклюзивной экономической зоне Филиппин и противостоять китайской экспансии. Китаю придется учитывать этот риск. А если Манила к тому же приобретет американские высокомобильные артиллерийские системы, то сможет препятствовать китайскому доминированию в ЮКМ.

Спор затрагивает и другие страны в регионе, в частности Вьетнам, который заявил Китаю, что нужно уважать права на море прибрежных государств. Дело в том, что Пекин еще в марте обозначил в Тонкинском заливе свои претензии на далеком расстоянии от китайского побережья, сообщает South China Morning Post. А 10 лет назад у флотов Китая и Вьетнама произошло что-то вроде противостояния из-за того, что Китай установил буровую установку около Парасельских островов.

А на днях произошло прямое столкновение между китайскими и филиппинскими судами. Они ударились друг о друга бортами. Китайская береговая охрана обвинила филиппинских моряков в "нелегальном вторжении" в воды около отмели Second Thomas Shoal. По словам Дэвиса, приобретение Brahmos не только "взбадривает" Филиппины, но и позволяет им теснее сотрудничать против КНР с Японией, Австралией и США.

Как далеко может зайти этот спор? Агентство Bloomberg утверждает, что в конфликт могут быть втянуты США. Ведь Филиппины – это союзник США. На расширение эксклюзивных экономических зон претендуют помимо Филиппин и Вьетнама также Малайзия, Бруней. Свободный доступ в ЮКМ имеет стратегическое значение и для США. Америка имеет обязательство, во-первых, защищать свободу судоходства на морях, а во-вторых, помогать небольшим странам отстаивать свой суверенитет. На действия Вашингтона сейчас пристально смотрят все страны Азии, особенно Тайвань. Там рассуждают так: если США не защитят Филиппины, то где гарантия, что они будут оборонять Тайвань или других своих союзников? Словом, в Юго-Восточной Азии на карту поставлен престиж Вашингтона.

Вопрос заключается в том, какое отношение это имеет к России? Напрямую Москва совершенно непричастна к событиям в ЮКМ, хотя у нее давние дружеские связи с Вьетнамом, да и с Филиппинами тоже. Но факт остается фактом: Brahmos расшифровывается как названия двух рек – индийской и российской: Брахмапутра и Москва.

В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Brahmos, по сути, это лицензионный вариант российской противокорабельной ракеты "Оникс", широко применяемой в ходе специальной военной операции в Украине. Это современная гиперзвуковая ракета дальностью до 300 км, которая позволит филиппинцам поражать надводные корабли вероятного противника. Это несколько укрепит оборону Филиппин, хотя общее военное превосходство со стороны Китая настолько колоссально, что говорить о каком-то резком изменении баланса сил нельзя".

Отвечая на вопрос, сколько уже поставлено Маниле ракет, эксперт ответил: "Речь шла в общей сложности о поставке пяти батарей. Это начальная стадия поставок. Их будут продолжать. Это позволит Филиппинам прикрыть самые важные направления своего побережья и наносить удары вглубь на несколько сот километров. Но в случае конфликта они тоже будут приоритетными целями для Китая".

Впрочем, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, обращаясь к военнослужащим своей страны, заявил, что Манила не провоцирует войны и всегда стремится улаживать споры мирно.

Источник - НГ
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