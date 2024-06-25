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Свобода с признанием вины: Джулиана Ассанжа выпустили из британской тюрьмы
12:22 25.06.2024

25 июня 2024,

Основатель WikiLeaks пошел на сделку с США и возвращается в Австралию
Ксения Логинова

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласился на сделку с прокуратурой США, в рамках которой он частично признает вину в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. После 12 лет заключения - семи лет в стенах посольства Эквадора и пяти лет в британской тюрьме - "король компромата", как его называют в прессе, вышел на свободу и уже направляется в родную Австралию. Американские власти считали его госизменником и требовали для него 175 лет тюремного заключения, однако для многих он стал героем. Подробности - в материале "Известий".

Вышел на свободу
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отпустили под залог из британской тюрьмы строгого режима Белмарш, в которой он провел пять лет.

Как пишут американские СМИ, он заключил сделку с США, которые обвиняют его в шпионаже. Согласно предварительным договоренностям, он признал себя виновным по одному из 18 пунктов обвинения, а суд зачтет ему срок нахождения в британской тюрьме. Это было обязательное условие представителей ФБР и минюста США, они выступали против заключения любой сделки, в которой "королю компромата" не пришлось бы признать свою вину.

Частный самолет, на борту которого, как полагают, находился основатель Wikileaks Джулиан Ассанж после того, как он покинул британскую тюрьму, приземлился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Донмыанг в Бангкоке, Таиланд, 25 июня 2024 года
Частный самолет, на борту которого, как полагают, находился основатель Wikileaks Джулиан Ассанж после того, как он покинул британскую тюрьму, приземлился в Бангкоке в Таиланде, 25 июня 2024 года

Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa
В настоящее время он уже покинул Британию и направляется на самолете в родную Австралию.

При этом в WikiLeaks подчеркивают, что сделка еще не завершена официально. Ожидается, что 26 июня на Северных Марианских островах - территории США на востоке Тихого океана, неподалеку от Филиппин, - суд вынесет решение о тюремном сроке на 62 месяца (пять лет и два месяца), именно столько Ассанж провел за решеткой в Британии.

Резкий довод: у адвокатов Ассанжа появился шанс не допустить его экстрадиции
Высокий суд Лондона перенес на 20 мая слушание о передаче основателя WikiLeaks в США
Наслаждаться обычной жизнью с семьей
В марте Высокий суд Лондона решил, что Джулиан Ассанж не будет немедленно экстрадирован в США. В результате продолжились слушания относительно того, может ли основатель WikiLeaks обжаловать решение об апелляции.

Изначально британские власти отклоняли его предыдущие апелляции по всем пунктам, однако в мае Высокий суд Лондона встал на сторону Ассанжа. Его защита настаивала, что у находящегося за решеткой Джулиана начались проблемы со здоровьем: осенью 2021 года он перенес микроинсульт.

Адвокаты "короля компромата" обещали оспорить возможное решение о выдаче Джулиана Ассанжа американцам в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, ссылаясь на то, что экстрадиция в США в данном случае станет нарушением права на свободу слова и будет означать наказание за политические убеждения. Однако делать это не пришлось, 24 июня его выпустили на свободу.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, 25 июня 2024 года
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, 25 июня 2024 года

Фото: REUTERS/X/@wikileaks
Семья Ассанжа прокомментировала сообщения о его освобождении из британской тюрьмы.

"Джулиан свободен!!! Невозможно выразить словами нашу огромную благодарность вам - да, именно вам, кто все эти годы действовал, чтобы воплотить это в жизнь", - написала в соцсети Х жена Джулиана Стелла Ассанж.

Его мать Кристиан Ассанж также высказала слова благодарности. "Испытания моего сына наконец подходят к концу. Это показывает важность и силу тихой дипломатии", - сообщила она. А его отец Джон Шиптон отметил, что теперь Джулиан наконец-то сможет вернуться в Австралию и "наслаждаться обычной жизнью со своей семьей".

Мир увидел "грязное белье" дипломатов США
О Джулиане Ассанже весь мир узнал в 2010 году, когда на сайте WikiLeaks появились скандальные публикации, которые произвели эффект разорвавшейся бомбы. Первая серия документов была посвящена Ближнему Востоку и поручениям Госдепа США о слежке за высокопоставленными сотрудниками ООН. Сообщалось о призывах саудовского короля Абдуллы к американцам ударить по Ирану. Такие же просьбы поступали от официальных лиц Иордании и Бахрейна.

После этого были опубликованы статьи об иракской войне и о конфликте в Афганистане. В них сообщалось об убийствах и обстрелах мирного населения. Но по-настоящему в бешенство американские власти пришли, когда были обнародованы подборки сообщений, которыми обменивались сотрудники Госдепартамента.

АссанжФото: Getty Images/Dan Kitwood
Так весь мир увидел "грязное белье" американских дипломатов, их презрительное отношение к странам пребывания, тягу к коллекционированию неприглядных фактов из жизни местных лидеров. В депешах в США они называли бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони "неэффективным и слабым лидером, не успевающим выспаться после вечеринок", президента Франции Николя Саркози "голым королем", экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада сравнивали с Адольфом Гитлером, а тогдашнего лидера КНДР Ким Чен Ира - с "вялым старичком".

Опубликованные на сайте утечки назвали одними из крупнейших случаев компрометации секретной информации в истории США, которые поставили под угрозу репутацию многочисленных источников Вашингтона и жизни агентов. Многие при этом уверены, что эта информация, наоборот, помогла разоблачить незаконные действия властей США.

После этого личный счет Ассанж в Швейцарии заблокировали, WikiLeaks стал подвергаться хакерским атакам, а в отношении самого основателя сайта в Швеции возбудили дело по обвинению в изнасиловании.

Когда, осознавая опасность, Джулиан перебрался в Лондон, его уже объявили в розыск по линии Интерпола. Больше всего он боялся, что Стокгольм передаст его американскому правосудию. Тогда он попросил убежища в посольстве Эквадора, учитывая непростые отношения Кито с Вашингтоном.

В здании дипмиссии он занимал небольшую квартиру-студию. За семь лет, проведенные там, он успел поработать ведущим шоу World Tomorrow на телеканале Russia Today, попытался избраться в парламент Австралии с основанной им партией "Викиликс", выступающей за "прозрачность, подотчетность и законность", стал героем сотен публикаций, двух художественных фильмов и эпизода "Симпсонов".

В апреле 2019 года МИД Эквадора отозвал решение о предоставлении ему политического убежища. Ассанжа арестовали прямо в здании посольства и направили в тюрьму строгого режима Белмарш.

По иску Стокгольма срок давности уже истек, однако Вашингтон настаивал на экстрадиции Джулиана. В США его обвинили по 18 пунктам, в случае признания виновным ему грозило 175 лет тюрьмы.

Может вернуться к работе
Политолог Федор Лукьянов в Телеграм-канале "Россия в глобальной политике" отметил, что "эпопея Джулиана Ассанжа, кажется, завершается".

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley
"Дело тянулось давно, имело большой международный резонанс. Видимо, американская сторона решила, что будет лучше уже все свернуть, тем более что Ассанж стал героем части американской общественности, а поляризации по всяким вопросам и так хватает. Ну а упрекать Ассанжа язык не повернется: он свое отборолся", - считает эксперт.

При этом специалист не исключает, что Ассанж как "человек с очень своеобразным характером" может вернуться к работе. "Немного отдохнет - может, и опять в бой. Но того эффекта, что прежде, уже не будет. Другие времена - сколько ни разоблачай, всем как с гуся вода", - подытожил аналитик.

Источник - известия
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