А.Ситников: Украина в каменном веке, Европа в дыму от АЭС. Как Москва накажет за Севастополь

12:27 25.06.2024

Американцы, воюя с Ираком, назвали правильным уничтожение всей энергетики противника - для пользы народа

Александр Ситников

Украина в каменном веке, Европа в дыму от АЭС. Как Москва накажет за Севастополь



После террористической ракетной атаки Севастополя пятью американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, Минобороны РФ сделало заявление: "…ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим… Подобные действия не останутся безответными".



О последствиях варварского нападения на мирных людей сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства, начавшемся с минуты молчания. "153 человека обратились за медпомощью, из них 27 детей. Четыре человека погибли, в том числе два ребенка", - сказал глава города.



В свою очередь киевский режим нисколько не сожалеет о содеянном. Напротив, говорун офиса нелегитимного президента Михаил Подоляк подчеркнул, что мирной жизни в Крыму быть не должно, а живущие там русские люди - это гражданские оккупанты.



Украинская "телега" считает, что беспрецедентное давление на и без того почти парализованную энергосистему Украины усилится. ВС РФ целенаправленно выводили из строя объекты электрогенерации: тепловые электростанции, гидроэлектростанции, даже газовые хранилища. Но, похоже, скоро придет очередь атомных станций.



В конце концов, американские ракеты бьют по "исторической России", что еще год назад было немыслимо, почему бы и россиянам не сдвинуть в сторону Запада очередную красную черту.



Тем более, что бандеровцы на примере атак на ЗАЭС сами дали очередной мастер-класс, "как отключить атомные электростанции так, чтобы глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отказался назвать "грешника".



Самостийные СМИ пишут, что, по сравнению с предыдущей зимой, когда ракетные удары были менее точными, а ущерб легче было устранить, на этот раз наблюдается заметный сдвиг в тактике возвращения Украины в каменный век.



Известный в незалежной милитари-блогер пишет, что, скорее всего, ВС РФ начнут атаковать инфраструктуру АЭС, когда сильный ветер будет дуть в Европу, тем самым поднимая градус страха у Брюсселя. Дескать, если случится Чернобыль 2.0, то радиоактивное облако накроет ЕС. Это заставит еврокомиссаров оказать мощное давление на Зе-команду, чтобы станции были остановлены.



Еще один тамошний "знаток" отмечает, что лично он ожидает от российских официальных лиц ряд громких заявлений, что ГУР Украины в ближайшее время осуществит атаки под ложным флагом на Хмельницкую АЭС, чтобы обвинить в этом Россию. Для этого, мол, будут применять копии "Гераней-2". Целью этих диверсий является дискредитация Москвы в глазах "глобального Юга", преимущественно Китая и Индии.



После того, как будет уничтожено электроснабжение атомной станции, и та автоматически остановится, Кремль обвинит Банковую: "Мы же предупреждали", тем более Повітряні Сили раз за разом утверждают, что "все „Шахеды" [„Герани-2″ - „СП"] сбиты". Здесь не столь актуально, что скажет Запад, - куда важнее, как отреагирует глобальный Юг".



Впрочем, жовто-блакитные "аналитики" считают, что "русские слабы в информационных атаках и нерешительны в их проведении". Если давление на украинские АЭС усилится, то в незалежной вообще не будет возможности осуществлять хотя бы минимальную подачу электроэнергии.



Впрочем, с этим там уже сейчас совсем плохо. "Если мы не восстановим существующие поврежденные станции, если не улучшим пропускную способность межсистемных линий электропередач, если мы не построим эти распределенные генераторы, хотя бы в некоторых местах., то люди будут иметь электроэнергию менее четырех часов в сутки", - заявил Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК.



Понятное дело, украинцы тревожатся, поэтому киевские власти, с одной стороны, их пугают, а с другой - обнадеживают, правда, иногда это получается курьезно.



Так, отключение электроэнергии прервало прямой эфир главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, который говорил на камеру: "Энергосистема справляется с вызо…".



Когнитивный диссонанс усиливается в высших эшелонах власти бандерштата. По итогам последней атаки по объектам энергетической инфраструктуры Минэнерго скорректировало отчет, дескать, последствия устраняются, и все будет хорошо. Одновременно публикуются сообщения об отключениях, которые увеличатся в разы.



На сайте "Укрэнерго" в последние два дня вышло сразу несколько предупреждений:



"С 13:00 в Днепропетровской области применены аварийные отключения".



"В Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях с 13:00 до 23:00 введен увеличенный объем ограничений".



"В остальных регионах режим отключений будут применяться целый день - с 00:00 до 24:00. Причем с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Штыки "азовцев" затолкают Валерия Залужного в кресло президента Украины

Штыки "азовцев" затолкают Валерия Залужного в кресло президента Украины

Скандал в Киеве с обвинениями генерала Сырского в госизмене целью имеет куда более значительные кадровые перемены, чем в кресле главкома ВСУ

Зимой будет еще хуже - света в домах украинцев не будет 20 часов в сутки. Такое заявление сделал директор ДТЭК Сахарук, добавив, что это при условии, если за 120 дней не будут приняты меры по восстановлению энергосистемы. Он забыл уточнить, что в случае остановки АЭС электроэнергия вообще пропадет в сети.



Кстати, есть смысл вернуться к американскому опыту принуждения к миру. Госсекретарь США Джеймс Бейкер 9 января 1991 г., то есть перед началом "войны в Персидском заливе", предупредил в Женеве заместителя премьер-министра Ирака Тарика Азиза что Ирак будет возвращен к доиндустриальной эпохе, если не выполнит требования Соединенных Штатов.



Более 90% электрических мощностей Ирака были выведены из строя бомбардировками в первые часы войны. Это включало в себя 11 крупных электростанций страны и 119 подстанций. Существующая генерирующая мощность в 9000 МВт в декабре 1990 г. была сокращена до 340 МВт уже к марту 1991-го.



Американцы, к слову, утверждают, что "это насилие было во благо иракскому народу, который, оказавшись в каменном веке, сбросил наконец-то своего диктатора". В полной мере это можно сказать и про нынешнюю Украину.