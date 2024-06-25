Йеменские повстанцы поставили НАТО на место, - СП

12:30 25.06.2024

25 июня 24



США наказаны на миллиард долларов, а "Страж процветания" утратил боевой дух

Константин Ольшанский



Натовская военная операция "Страж процветания" против йеменских повстанцев полностью провалилась. Более того, ракетные атаки хуситов вынудили США убрать из Красного моря их прославленный авианосец "Дуайт Эйзенхауэр".



Лидер хуситов Абдул Малик аль-Хуси подтвердил, что йеменские ракеты повредили американский корабль, пишет издание Independent. У командира авианосца Кристофера Хилла очень глубокую озабоченность вызывает моральный дух экипажа. За восьмимесячный рейд к берегам Йемена "Дуайт Эйзенхауэр" совершил лишь один короткий заход в порт Греции. Срок службы авианосца продлевался дважды, но сейчас он наконец отправился домой.



Independent пишет, что операция "Страж процветания" обнажила все проблемы американского флота. "Дуайт Эйзенхауэр" в последние пять лет считался наиболее боеспособным авианосцем среди всего флота США, согласно анализу Военно-морского института США.



При этом война с неуловимыми хуситами стоила США гигантских средств. Министр ВМС США Карлос Дель Торо заявил Комитету по вооруженным силам Сената, что флот потратил уже не менее $1 млрд только на боеприпасы для обстрелов Йемена.



Американцы повторяют ту же ошибку, что и на Украине. Они обстреливают йеменскую территорию крайне дорогими боеприпасами. С кораблей и атомной подлодки "Флорида" в Красном море запускаются крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk Block IV стоимостью без малого $2 млн каждая. А взлетающие с авианосцев многоцелевые штурмовики F/A-18 Hornet несут управляемые авиабомбы с лазерным наведением.



Судя по сообщениям Пентагона, используются разные типы, от GBU-28 ("разрушителя бункеров", который активно применяли во время вторжения в Ирак) до самой мощной бетонобойной GBU-72. Каждая из таких авиабомб, снабженных модулем JDAM, стоит от $150 до $300 тысяч.



Британцы запускают со своих Eurofighter Typhoon авиабомбы Paveway IV с комбинированным (спутниковым и лазерным) наведением. Каждая такая бомба обходится налогоплательщикам Великобритании в £30 тысяч (или около $40 тыс.).



Наконец, воздушную разведку осуществляют барражирующие над акваторией Красного моря американские беспилотники MQ-9 Reaper. Каждый из них стоит $30 миллионов. При этом хуситы уже сбили три таких дрона. И это, наверняка не последние потери.



Таким образом, к стоимости потраченных боеприпасов, о которых рассказал министр Дель Торо, можно смело приплюсовать цену уничтоженной техники. Таким образом, "Страж процветания" влетел Западу в копеечку. При этом повстанцы используют концепцию асимметричной войны: они используют гораздо более дешевые боеприпасы.



Кроме того, для хуситов война в Красном море - это почти бесплатная возможность протестировать новейшее оружие в реальных боевых условиях. Например, новые виды баллистических и крылатых ракет, морских беспилотников (безэкипажных катеров).



Хуситские удары по коммерческим судам похожи на стрельбу в тире, пишет Associated Press. В агентстве подсчитали: с ноября повстанцы совершили более 60 атак, при этом потопили всего 2 судна и еще 1 захватили.



Таким образом, делает вывод Independent, с экономической точки зрения хуситы действуют намного эффективнее, чем натовская коалиция. Нечто подобное происходит и в зоне СВО. НАТО использует сверхдорогие высокоточные боеприпасы.



Например, одна американская ракета-приманка ADM-160B MALD стоит более $30 тыс., британская КР Brimstone - около $100 тыс., американский реактивный снаряд GMLRS для РСЗО HIMARS - почти $150 тыс., французская планирующая авиабомба AASM-250 Hammer - около $350 тыс., американская пресловутая ATACMS - до $2 млн, в зависимости от модификации, а Storm Shadow (SCALP-EG) - до $2,5 млн.



При этом, скажем, цена одного барражирующего боеприпаса "Ланцет", который уничтожает пусковые установки натовских ракет, - не больше $35 тысяч. А FPV-беспилотник "Герань-2", который широко используется для комбинированных ударов и благодаря малозаметности легко обходит украинскую ПВО, стоит порядка $20 тысяч.



Даже российские противоракеты для систем ПВО намного дешевле натовских. Скажем, одна ракета-перехватчик для американского Patriot стоит $3−4 млн (в зависимости от модификации, PAC-2 или PAC-3). Штатный боеприпас для С-300 вдвое дешевле.



Вооружение хуситов еще скромнее. Но даже с его помощью повстанцы, которых в Пентагоне называли едва ли не "дикарями", сумели сорвать грандиозную натовскую операцию, едва не потопили лучший авианосец США, да еще и наказали агрессора на сотни миллионов долларов. Блестящий результат! И он учит другие страны тому, что натовской агрессии вполне реально противостоять.



Для этого не нужны истребители пятого поколения, авианосцы и ядерные боеголовки. Достаточно грамотной тактики.