Назначен новый главнокомандующий военно-морскими силами вооруженных сил Казахстана - Серик Бурамбаев

12:36 25.06.2024

Назначен новый главнокомандующий военно-морскими силами вооруженных сил Казахстана

Серик Бурамбаев назначен главнокомандующим военно-морскими силами вооруженных сил Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.



"Распоряжением главы государства Бурамбаев Серик Жаксигалиевич назначен главнокомандующим военно-морскими силами вооруженных сил Республики Казахстан", - сказано в сообщении в понедельник.



С ноября 2019 года Серик Бурамбаев работал заместителем начальника генерального штаба - начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерального штаба вооруженных сил Республики Казахстан, с июня по ноябрь 2019 года был начальником департамента воспитательной и идеологической работы генерального штаба ВС РК, а с октября 2016 года по июнь 2019 года работал начальником департамента информации и коммуникаций МО РК.



"Распоряжением главы государства Бекжанов Сакен Мансурович освобожден от должности главнокомандующего военно-морскими силами вооруженных сил Республики Казахстан", - сказано в сообщении.