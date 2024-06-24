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|Назначен новый главнокомандующий военно-морскими силами вооруженных сил Казахстана - Серик Бурамбаев
12:36 25.06.2024
Назначен новый главнокомандующий военно-морскими силами вооруженных сил Казахстана
Серик Бурамбаев назначен главнокомандующим военно-морскими силами вооруженных сил Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
"Распоряжением главы государства Бурамбаев Серик Жаксигалиевич назначен главнокомандующим военно-морскими силами вооруженных сил Республики Казахстан", - сказано в сообщении в понедельник.
С ноября 2019 года Серик Бурамбаев работал заместителем начальника генерального штаба - начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерального штаба вооруженных сил Республики Казахстан, с июня по ноябрь 2019 года был начальником департамента воспитательной и идеологической работы генерального штаба ВС РК, а с октября 2016 года по июнь 2019 года работал начальником департамента информации и коммуникаций МО РК.
"Распоряжением главы государства Бекжанов Сакен Мансурович освобожден от должности главнокомандующего военно-морскими силами вооруженных сил Республики Казахстан", - сказано в сообщении.