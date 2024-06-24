Пекин нашел статью для тайваньцев. Отношения между материком и островом продолжают накаляться, - Н.Портякова

12:54 25.06.2024

24.06.2024,



Спустя месяц после вступления в должность нового главы Тайваня Уильяма Лая страсти между Пекином и Тайбэем не только не улеглись, а продолжили накаляться. Очередным поводом к выяснению отношений послужили новые рекомендации китайских властей по наказанию лиц, выступающих за независимость Тайваня. Словесные войны сторон проходят на фоне непрекращающейся военной активности КНР вблизи острова, подготовки Тайбэя к ежегодным учениям, которые пообещали провести в условиях, максимально приближенных к реальным, и новых предсказаний о том, как именно материк может захватить непокорный остров.



Пекин уполномочен рекомендовать

"Я хочу подчеркнуть: демократия - это не преступление, а автократия - настоящее зло. Китай не имеет абсолютно никакого права применять санкции к жителям Тайваня только из-за занимаемых ими должностей. Более того, Китай не имеет права преследовать жителей Тайваня за пределами страны" - таким образом глава тайваньской администрации Уильям Лай отреагировал в понедельник на обнародованные Китаем рекомендации о том, как материковым правоохранительным госорганам следует наказывать "сторонников независимости Тайваня за раскол страны и подстрекательство к преступлениям, связанным с отделением".



Согласно этим рекомендациям, выпущенным в пятницу, китайские суды, прокуратура, органы общественной и государственной безопасности имеют право приговаривать "главарей" движения за независимость Тайваня от КНР к смертной казни. Для других, менее "опасных" сторонников независимости можно ограничиться тюремным заключением на срок от десяти лет до пожизненного.



При этом в рекомендациях детально расписано, что именно считается преступлением, заслуживающим столь суровой кары. Это, в частности, содействие вступлению Тайваня в международные организации, где государственность является обязательным условием, осуществление "внешних официальных обменов" и "подавление" тех, кто, напротив, выступает за возвращение Тайваня в лоно родины. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за публичные попытки подорвать концепцию "одного Китая" в "сферах образования, культуры, истории, новостных СМИ и т. д.". Наконец, в рекомендациях содержится пункт о том, что преступлением могут считаться и "другие действия, направленные на отделение Тайваня от Китая", что дает возможность к весьма широкому и вольному толкованию вышедших рекомендаций.



"Острый меч судебного преследования всегда будет висеть высоко",- патетично заявила представитель Министерства общественной безопасности КНР Сунь Пин, рассказавшая журналистам о новых правилах.



Они, к слову, как пояснило агентство "Синьхуа", были приняты в полном соответствии с законом "О противодействии деятельности по расколу страны" от 2005 года, который предоставил Пекину право вернуть свою "отколовшуюся провинцию" при помощи военной силы.



Впрочем, поскольку жители Тайваня неподсудны законам КНР, о чем напомнил в своем выступлении господин Лай, а действующие должностные лица острова никогда не посещали Китай и вряд ли намерены это делать, обозначенные наказания не будут иметь большого практического значения. Однако они еще больше сузят возможности для туристических поездок тайваньцев на материк, а также усилят настороженность островного бизнеса в отношении инвестиций в КНР. А они и так упали до самого низкого за последние два десятилетия уровня: по данным Министерства экономики острова, в 2023 году вложения тайваньских компаний в Китае сократились почти на 40% за год, до $3,04 млрд.



Нагнетают все

По большому счету неослабевающая напряженность в отношениях между двумя берегами Тайваньского пролива неудивительна и была вполне предсказуема еще с тех пор, как в январе победу на выборах главы островной администрации одержал Уильям Лай - представитель Демократической прогрессивной партии, которую Пекин традиционно обвинял в стремлении к независимости.



Тайваньская оппозиция подминает главу острова под себя

Сам Уильям Лай и до, и после своего официального вступления в должность 20 мая не раз предлагал властям в КНР наладить диалог. "Если этого не сделать, отношения между Тайванем и Китаем будут становиться все более и более отчужденными",- отметил он и в нынешний понедельник, в очередной раз призвав Пекин к диалогу "с демократически избранным законным правительством Тайваня". Но на материке, окрестившем главу Тайваня "опасным сепаратистом", на такие призывы не реагируют.



Между тем в последнее время повысилась и без того немалая активность китайских военных в непосредственной близи от Тайваня. В период с 20 по 23 июня Тайбэй засек сразу 115 китайских военных самолетов, пролетевших на расстоянии около 57 км от южной оконечности острова.



Не сложил руки и сам Тайвань. В минувшее воскресенье один из высокопоставленных представителей островного оборонного ведомства сообщил, что в условиях растущей "вражеской угрозы" со стороны Китая ежегодные пятидневные военные учения "Хань Куан" (они стартуют на Тайване 22 июля) было решено провести в условиях, максимально приближенных к реальным боевым.



Тем временем американские эксперты говорят о высокой вероятности нападения КНР на Тайвань.



На прошлой неделе базирующийся в Вашингтоне Центр стратегических и международных исследований (CSIS) выпустил доклад, где указал, что полномасштабное вторжение на остров или его военная блокада не единственные опции, доступные Китаю. Пекин вполне способен "принудить, наказать или аннексировать Тайвань", не сделав ни единого выстрела.



Для этого, согласно выводам автора доклада, властям КНР будет достаточно устроить Тайваню экономическую блокаду под видом карантина, перекрыв силами своей береговой охраны доступ к островным портам и прекратив поставки туда жизненно важных товаров. При этом, в отличие от военной блокады, которую международное право интерпретирует в качестве акта войны, карантин, осуществленный береговой охраной, то есть правоохранительными, а не военными органами, не может быть приравнен к объявлению войны Тайваню.



Это поставит США, которые, в соответствии с "Законом об отношениях с Тайванем", должны предоставить острову средства самозащиты, в крайне затруднительное положение, предупредили эксперты CSIS.



Наталия Портякова

24.06.24