Племяннице президента Садыра Жапарова Лаззат сделали предложение

14:16 25.06.2024

Предыстория: Племянница Садыра Жапарова представит Кыргызстан на конкурсе красоты "Мисс Вселенная"



"Культура" (АКИpress) - Победительница конкурса "Miss Kyrgyzstan - 2020" Лаззат Нуркожоева ответила да на предложение руки и сердца своего возлюбленного.



Предложение Афтандил сделал 24 июня, на место мероприятия пара прибыла на вертолете.



Лаззат Нуркожоева - племянница президента Садыра Жапарова. Ее отец Давлетбек - младший брат главы государства.



