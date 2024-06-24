 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 24.06.2024
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    Кыргызстан   | 
Племяннице президента Садыра Жапарова Лаззат сделали предложение
14:16 25.06.2024

Предыстория: Племянница Садыра Жапарова представит Кыргызстан на конкурсе красоты "Мисс Вселенная"

"Культура" (АКИpress) - Победительница конкурса "Miss Kyrgyzstan - 2020" Лаззат Нуркожоева ответила да на предложение руки и сердца своего возлюбленного.

Предложение Афтандил сделал 24 июня, на место мероприятия пара прибыла на вертолете.

Лаззат Нуркожоева - племянница президента Садыра Жапарова. Ее отец Давлетбек - младший брат главы государства.

Источник - АКИpress
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