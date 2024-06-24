МУС выписал ордера на арест Шойгу и Герасимова

15:34 25.06.2024

Ордеры на "арест" Шойгу и Герасимова выданы досудебной палатой МУС



Международный уголовный суд выдал ордеры на "арест" секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Информация размещена на сайте МУС.



Там уточняет, что ордеры выданы 24 июня досудебной палатой II Международного уголовного суда. Сделано это в контексте ситуации на Украине "за предполагаемые международные преступления" в период с 10 октября 2022 по 9 мая 2023 года.



В марте прошлого года досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.



Стоит напомнить, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, также как, к примеру, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция и другие.