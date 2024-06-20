Глобальное иго рушится: финансовая независимость стран БРИКС покончит с доминированием коллективного Запада, - "Завтра"

15:41 25.06.2024 Глобальное иго рушится:

финансовая независимость стран БРИКС покончит с доминированием коллективного Запада

Редакция Завтра



Глобальные финансы были созданы и управляются американцами. Это драгоценный актив США, высокоэффективный инструмент, с помощью которого англосаксонские страны присваивают себе ресурсы развивающихся государств. Могущество доллара как мировой резервной валюты - высокоточное оружие, удерживающее в многолетней кабале всю планету. Никакое военное, научное, промышленное противостояние не может быть выиграно у США без трансформации роли доллара, без разрушения американских финансовых рынков.



На днях произошло несколько событий, которые заставили задуматься о самостоятельной финансовой стратегии стран БРИКС. Саудовская Аравия не стала продлевать 50-летнее нефтедолларовое соглашение с США, что позволит ей продавать нефть в любой валюте. В ответ на санкции российский ЦБ заявил, что юань теперь становится основной иностранной валютой в стране. Пока это лишь ответные действия, первые робкие шаги навстречу независимости от доллара.



"Завтра" предлагает вниманию читателей фрагменты интервью с финансистом, трейдером, основателем компаний Krainer Analytics и I-System Trend Following Алексом Крайнером. Он является автором нескольких практических книг по фондовым рынкам, и в беседе с Нима Алхоршид (основателем ютюб-канала Dialogue Works) Крайнер анализирует экономическую войну сверхдержав, рассуждает о перспективах стран БРИКС и шансах России сохранить финансовую устойчивость.



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- Между Россией и Китаем сейчас складываются новые, более тесные отношения, в которых задействованы вопросы безопасности, военные, экономические и многие другие аспекты. Алекс, если говорить об экономике этих двух стран и изменениях, которые мы наблюдаем сейчас, как вы оцениваете последние тенденции?



- Отношения между Россией и Китаем знаменуют почти полное прекращение существования того мира, который мы воспринимаем как сам собой разумеющийся, как данность в течение последних 500 лет. Мир явно меняет формы, определенные социальные и экономические структуры стали более эффективными и сложными. Но при этом пока остаются и старые (назовем их "банковскими картелями") структуры, находящиеся у власти. Они продолжают формировать глобальную экономическую систему и экономическую мысль, политическую и социальную системы и, по сути, осуществляют взаимодействие с остальным миром через структуру, которую мы могли бы назвать неоколониальной или даже империалистической.



Сейчас ситуация меняется, и похоже, что игра "банковских картелей" близится к концу. Хотя переход займет много времени. При этом тесное сотрудничество России и Китая не является чем-то символичным или наносным, оно абсолютно настоящее. Си Цзиньпин и Владимир Путин понимают, что Россия и Китай зависят друг от друга, что они вместе могут эскалировать глобальные изменения.



Конечно, все может случиться. Вспомним, как 10 лет назад Западу удалось настроить Украину против России и заставить вступить в войну против нее. Допустим другой сценарий: если Западу каким-то образом удалось бы осуществить переворот и смену режима в России, поставить в Кремле какого-нибудь нового Бориса Ельцина или человека типа Алексея Навального, то отношения с Китаем, конечно, могли бы радикально измениться. То есть, нельзя полностью исключать, что в ближайшие 10 лет Запад не сможет настроить Россию против Китая путем пропаганды, политических интриг и различных схем. Возможно, что в России удастся найти антикитайские настроения, а затем, если к власти в Кремле придут не те люди, которые будут эти настроения усиливать… то по примеру украинской ситуации возможно и возникновение прямой конфронтации между Россией и Китаем. И тогда никаких глобальных изменений не будет, мы останемся жить в формате "банковских картелей".



Я убежден, что Китай очень хорошо осве­домлен об этом. Поэтому им нужно идти до конца - нельзя оставлять конфликт с Западом на полпути. Им нужно покончить с этой оккультной олигархией, которая сейчас находится у власти глобально, лишить ее влияния. Я думаю, они не могут бросить этот бой незавершенным. Для меня это означает, что партнерство между Россией и Китаем будет только крепнуть, углубляться и расширяться на разных уровнях. Партнерство в стратегическом плане против западных держав необходимо будет продвигать вперед. Вероятно, что после Украины этот конфликт будет продолжаться не в военной форме, но юридическими и дипломатическими способами, а также посредством экономического давления.



- Если посмотреть на сегодняшний Китай, действительно ли он готов полностью и искренне поддержать Россию и БРИКС против США? Какую роль играет Европа для Китая в этом противостоянии БРИКС и США?



- Для Китая это вопрос выживания. Россия сегодня ведет военные действия в прокси-войне на Украине против объединенного Запада. Китай по-прежнему остается для Запада названным врагом номер один, поэтому, если бы Западу удалось победить Россию, следующим он бы пошел против Китая. Конечно, теоретически Запад в любом случае может идти на конфронтацию с Китаем, даже если Россия и не потерпит поражения на Украине.



Китай очень хорошо знает и помнит свою историю, когда уже однажды он проиграл западным державам (Опиумные вой­ны - Ред.). Затем для Китая началось столетие унижений. Ведь на протяжении большей части истории цивилизаций Китай был экономической сверхдержавой в мире, но, потерпев поражение, стал одной из беднейших стран - нет, самой бедной страной в мире, и был полностью разрушен руками британских колонизаторов.



И поэтому я хочу надеяться, что российское и китайское руководство знают своего врага и понимают, что история может повториться. По этой причине, я думаю, эта борьба носит экзистенциальный характер. С сегодняшней точки зрения, Китай снова является сверхдержавой, но может повториться и такой этап в истории - когда в XIX веке страна потеряла этот статус.



- Давайте попробуем оценить, что произошло с Украиной за время военного конфликта. Есть много людей, которые все еще говорят, что Украина побеждает, Запад победит, НАТО собирается сделать то, собирается сделать это. Если сравнить Украину сегодня с Украиной до февраля 2022 года, ее восточная часть сейчас официально является Россией, а западная часть не работает, потому что более 80% их ВВП производилось в восточной части. Возможно, Россия собирается захватить Одессу, Николаев - города, которые так важны для экономики Украины и для ее будущего. От Запада на Украину поступает много денег, и если она продолжит свое существование как государство, то окажется в огромных долгах. Как вы видите ситуацию? Что происходит с Украиной?



- Украина, по сути, разрушена. В 1991 году там проживало около 50 миллионов человек. В настоящее время численность сократилась. Сложно сказать точно, но примерно до 28 миллионов человек. Это снижение почти на 40%. Многие украинцы бежали на Запад и в Россию, а многие из них оказываются в зоне боевых действий, и, по всей видимости, около 600 000 человек - жертвы военных действий.



Экономика страны сейчас абсолютно уничтожена. Причем она была уничтожена с крайне низкой базы, потому что Украина была одной из самых худших экономик в мире в период с 1991 по 2014 год (время государственного переворота). Это была одна из пяти экономик в мире, которая фактически имела отрицательный рост ВВП в течение 20–24 лет. Страна уже находилась в очень глубоком экономическом кризисе, а война только усугубила его. Теперь для восстановления Украины потребуются триллионы долларов новых инвестиций, которые не будут просто так подарены Западом. Что бы ни осталось в итоге от Украины, она будет крайне отсталой, обедневшей страной, вероятно, на многие поколения.



В то же время мы видим, что китайская инициатива "Один пояс - один путь" и происходящие интеграции в многополярном мире полностью рассчитаны на то, что определенные украинские территории станут мостом между Востоком и Западом. Я думаю, что недавнюю поездку Си Цзиньпина в Сербию и Венгрию можно рассматривать как сигнал: Китай ожидает, что русские возьмут под свой контроль Одессу. В таком случае Россия будет полностью контролировать Черноморское побережье. А это значит, что возможен контроль над каналом Дунай - Черное море. Таким образом, страны, не имеющие выхода к морю, такие как Венгрия, Сербия и Словакия, фактически получат логистический выход через канал и смогут подключиться к морской торговле по всему миру. В результате западным державам и европейским странам будет гораздо сложнее шантажировать их и угрожать санкциями, блокадами и тому подобными вещами. Что, вероятно, и произойдет до конца года. Поэтому Си Цзиньпин, являющийся движущей силой этих интеграций многополярного мира, отправился поговорить с Виктором Орбаном и Александром Вучичем. Впрочем, я не уверен, что это будет военным прорывом на Одессу. Я думаю, что Россия, вероятно, найдет другие способы оказать давление на Украину и заставить ее пойти на определенные территориальные компромиссы в отношении Харькова и Одессы таким способом, который бы позволил русским установить политический контроль над этими городами.



- Вы говорите о визите Си Цзиньпина в Европу. Он побывал во Франции, затем в Сербии и Венгрии. Основные визиты были именно в Венгрию и в Сербию, а это две важные страны, имеющие влияние: они поддерживали идею о том, что конфликт на Украине не будет работать для Запада, что нужно подумать о том, как лучше выйти из него. Под контролем Соединенных Штатов так много стран - западная часть Европы гораздо важнее для США, чем ее восточная часть, - и визит Си в Сербию и Венгрию - это впервые, когда сверхдержава приезжает туда и разговаривает с ними. Вы не дождетесь такого же поведения со стороны Соединенных Штатов в отношении Сербии и Венгрии. Как вы видите влияние на Сербию и Венгрию альянса Россия - Китай, с одной стороны, и давление со стороны Соединенных Штатов - с другой? Считаете ли вы, что в конце концов США смогут убедить Сербию и Венгрию в том, что их будущее связано с коллективным Западом, а не с Китаем и Россией?



- Я думаю, что поезд США ушел. В Сербии есть относительно сильные прозападные организации, которые финансируются и до сих пор организуют свои ЛГБТ*-парады и прочие мероприятия. В Сербии есть много людей, которые смотрят на Запад и стремятся уехать жить именно туда. Но я думаю, что обычному человеку это становится все более противно. Прежде всего потому, что, когда китайцы, китайское руководство разговаривают с Сербией, они приходят как партнеры и говорят с ними с определенным уважением. Те чувствуют себя на равных. Западные же лидеры обычно приезжают туда, чтобы пытаться принудить, угрожать, читать лекции, и они навязывают эти культурные изменения, которые очень расходятся с Сербией. Сербия по-прежнему остается относительно патриархальным обществом. Обычным людям не нравится, когда их заставляют проводить эти ЛГБТ-парады. Там был крайне неприятный инцидент с горнодобывающей корпорацией Rio Tinto, которая хотела форсировать разработку определенных золотых и медных рудников очень токсичными способами, которые должны были отравить воду. И люди, которые занимаются сельским хозяйством, были очень обеспокоены тем, что это приведет к уничтожению их полей на долгое время. Эти столкновения между сербским народом и интересами Запада уже подрывают доверие к Западу. По крайней мере, судя по тому, что мы видим, российская и китайская стороны не оказывают давления в этом смысле, не внушают им: "Вы должны делать, как мы говорим!" Они предлагают: "Присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к евразийским профсоюзам и многополярным интеграциям, мы собираемся принести сюда большие инвестиции и будем партнерами в торговле". И в настоящее время это гораздо привлекательнее, чем западное предложение, которое, как правило, представляет собой кнут: "Делайте, как мы сказали, иначе…"



- Вы упомянули отношение простых людей в Сербии к США и к западным странам. То же самое происходит в Африке - и в Нигерии, и в Чаде. Там люди думают так же. Каким вы видите присутствие России и Китая на этом континенте?



- Несколько лет назад я посетил конференцию в Германии, посвященную Африке. Ряд делегаций сделали там презентации о китайских инвестиционных проектах в регионе. Все они очень восторженно отзывались об этих инвестициях. Разумеется, они были довольны, но, опять же, это были люди, которые получали прямую выгоду от проектов. Я подумал: да, это интересно, но очевидно, что выступающие предвзято относятся к проектам, потому что именно они работают в них и финансируют. Я был заинтригован, но настроен немного скептически. Во время конференции я поставил перед собой задачу поговорить с как можно большим количеством людей из Африки и спросить их: как вы видите все это? И буквально каждый выразил одинаковое впечатление: они были очень вдохновлены политикой Китая. Они сказали: "Мы, вероятно, первое поколение африканцев, которые думают, что наши дети будут жить лучше, чем мы".



А потом они рассказали мне о разнице: как к ним относятся китайцы и как - люди с Запада. Последние относятся к ним очень снисходительно и оказывают поддержку в довольно жесткой манере. Возможно, они продадут им технику или сдадут ее в аренду, но если что-то сломается - возьмут с них издержки. Африканцы рассказывали, что китайцы присылают поддержку, присылают механиков, людей, которые учат обслуживать технику. Если что-то ломается, сразу присылают запчасти и инструкторов. Китайцы относятся с уважением. Один из участников конференции мне сказал, что они чувствуют, что наконец-то стали богаче, стали жить намного лучше.



Были там проекты и с Ближнего Востока. Молодой человек из Йемена рассказал мне о том, как Китай строит большой порт в его стране - стоимость этого порта составила около 500 миллионов долларов. Он рассказал, в чем заключалась сделка. Китайцы предложили: "Мы вам построим порт, вам не нужно ничего нам платить в течение 20 лет. С этим портом ваша экономика будет развиваться, и через 20 лет вы станете гораздо богаче, и тогда вам не составит труда заплатить нам за строительство этого порта. Но до тех пор вы нам ничего не должны".



Очевидно, у китайцев такой подход: "Мы поможем вам развить ваш потенциал, сделаем вас более богатыми, помогая развивать вашу экономику. А потом, когда вы сможете себе это позволить, вы вернете нам долг". Думаю, долгосрочная стратегия заключается в том, что Китай позиционирует себя как глобальный производственный центр. И с этой точки зрения логично, что они хотят иметь богатых потребителей во всем мире. Точно так же, как они вытащили 800 или 850 миллионов своих китайцев из бедности, они, возможно, захотят вывести из бедности большую часть населения Юга мира, потому что хотят, чтобы богатые потребители покупали их экспорт. Так что это имеет экономический смысл и резко контрастирует с политикой Запада, которая на протяжении последних 200 лет колониа­лизма всегда заключалась в намеренном сохранении монополии на экспорт сырьевых товаров.



- Похоже, БРИКС набирает обороты, растет. Но готовы ли страны БРИКС к противостоянию с США и европейцами? У нас есть две крупные группы стран, конкурирующие друг с другом: "Группа семи" и БРИКС. Как вы думаете, будет ли это мирная конкуренция, или в будущем нас ждет гораздо более кровавая война по примеру Украины? Прямо сейчас есть угроза конфликта на Тайване, война в секторе Газа. Такая сложная ситуация…



- Я склонен быть весьма оптимистичным. И причина оптимизма в том, что руководство стран БРИКС, особенно России, Ирана и Китая, очень опытное и четко понимает, с чем и с кем им приходится бороться. Они не ведутся на дешевые провокации, не скатываются к ненужным военным конфликтам, которые можно решить другими способами. И я вижу, что пространство для маневров у Запада сужается, становится все теснее, даже возможности организовать военное вмешательство становятся очень и очень ограниченными. Произошла революционная смена парадигмы вооружения - появилось высокоточное гипер­звуковое оружие. До сих пор основной военной мощью, проецирующей силу западных держав США, были авианосные ударные группы с их F-16, F-35. И что бы они ни несли на себе, куда бы они их ни отправляли по всему миру, те играли огромную устрашающую роль, и ни одна страна не хотела становиться целью бомбардировочных кампаний США. Но российский "Кинжал" может разрезать авианосец пополам и тут же топить его. Это высокоточное гиперзвуковое оружие. Так авианосные группы в одночасье стали устаревшими. Перспектива авиаударов США уже не так устрашает, как это было в течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны. Теперь мы можем видеть прямой эффект от этого: внезапно западноафриканские страны избавляются от колониального гнета, дают отпор французским и американским войскам, выгоняют их. В Йемене есть хуситы, которые больше не боятся наносить ракетные удары по западным военным и торговым судам.



Происходит полное изменение архитектуры альянсов по всему миру. Мы видим, что даже западные партнеры пытаются этому противостоять с помощью АУКУС и расширять НАТО, включив в него и Японию, и Сингапур, и Филиппины, и других, о ком бы они ни мечтали. Это просто больше не работает.



Сейчас США попытаются делать больше смен режимов, больше переворотов, больше покушений. Я пока не знаю (и не думаю, что кто-то знает), является ли недавнее крушение вертолета, в результате которого погибли президент Ирана Раиси и министр иностранных дел Абдоллахиан, а также недавнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, частью некоторого "большого" плана. Но, в любом случае, подозрения обоснованны, потому что это специализация западных держав - смена режимов, перевороты и убийства, как они сделали это с Каддафи, и что они пытались сделать с Башаром Асадом и другими политическими лидерами. А также недавно мы стали свидетелями неудачного государственного переворота в Конго. Не сумев организовать настоящую военную интервенцию, западные державы будут пытаться применить свою специализацию - перевороты, убийства и цветные революции. В Грузии именно из-за этого развернулся местный конфликт. Я думаю, что битва не обязательно станет сценарием кровавой Третьей мировой войны, но она будет тлеть на границах, когда силы объединенного Запада продолжат пытаться влиять на другие страны, организовывая перевороты или пытаясь убить лидеров, которые им не нравятся. И это, вероятно, займет годы. Но в то же время страны БРИКС становятся мудрее в отношении этой тактики и выстраивают собственную защиту и устойчивость к такого рода схемам.



- Алекс, одно из событий, которое очень удивило Запад, по крайней мере, так мы увидели в основных СМИ, - это новая администрация Путина, в которой он назначил экономиста на пост министра обороны. Как вы оцениваете подобное назначение?



- Россия много инвестировала в военно-промышленный комплекс. Но, как мы знаем, оборонный сектор, в конечном итоге, является движущей силой научно-технического прогресса, который затем находит очень интересное применение в гражданском секторе, в потребительской экономике. И это уже происходит в российской экономике. Я думаю, что русские сейчас стремятся создать собственную версию Силиконовой долины. Изначально Силиконовая долина была инициативой американского оборонного сектора, а затем она создала инкубатор новых технологий и нового технологического прогресса. Новый министр обороны России не только экономист, но и специалист по проектному планированию. Так что, возможно, долгосрочная цель - попытаться сделать расходы на оборону полезными для всего остального общества. Сделать Россию лидером в новых технологиях и инновациях таким образом, чтобы российские потребительские технологии могли стать ведущими в мире.



- Одна из причин экономического успеха Германии в течение последних двух или трех десятилетий состоит в том, что российский газ был дешевым и доступным для промышленности. Сейчас этого больше нет. И США вынуждают их вступить в конфронтацию даже с Китаем. Когда речь идет о Европе и о ситуации там, думаете ли вы, что европейские лидеры наконец-то проснутся и скажут: "Нет, это не в наших интересах". Мы же понимаем, что у Европы не будет будущего без российского газа, российской энергетики и без общей основы безопасности вместе с Россией. Соединенным Штатам, которые стремятся воевать с Россией и Китаем, нужны могущественные союзники, но Европа уже не так сильна, как раньше. Какими вы видите европейцев сейчас?



- Среди европейцев есть много людей, которые понимают ситуацию, но мало что могут с ней поделать. Если вы хотите занять руководящую должность, вы должны идти вперед и показывать все признаки своей лояльности, потому что, если вы не лояльны, то выбываете из игры. Проблема Европы заключается в том, что у нас есть НАТО. НАТО в значительной степени контролирует европейский аппарат безопасности, тайную полицию, людей, которые делают другим людям плохие вещи, которые могут похищать ваших детей и организовывать покушения, а также СМИ, которые могут отменять невписывающихся людей.



Можем вернуться на два года назад, когда немецкий адмирал военно-морского флота, которого звали Кай-Ахим Шенбах, был на каком-то оборонном саммите в Индии в то время, когда кризис на Украине набирал обороты. Кажется, это был январь 2022 года. И он сделал там заявление, что наименее затратное решение украинской проблемы состоит в том, чтобы просто принять во внимание интересы России в области безопасности, работать с Россией и относиться к ней с уважением, что-то в этом роде. Данное заявление положило конец его карьере, он в тот же день выбыл из игры. Видите ли, проблема в том, что разумных людей, которые поддерживают конструктивные и наименее затратные решения проблем, устраняют. В то же время люди, которые бездумно лояльны к этой нео­колониальной олигархической иерархии, заслуживают продвижения по службе, и они наделены высокими полномочиями.



В конечном итоге такая система неэффективна. Потому что это иерархия командования и контроля, в которой идеология стоит на вершине пирамиды, а требование к людям, которые находятся под ней, только одно - просто быть лояльными. Но ведь вне рангов и чинов нужны люди, которые способны действовать, которые компетентны. А компетентные люди понимают ситуацию. Они осознают, что это - дорога в никуда. В результате компактная мощная сила, способная противостоять, отсутствует; нет тех, кто может быть достойным соперником. Я думаю, Западная система сейчас шатка, нерешительна, неспособна принимать решения. В стратегическом смысле они не способны совершить что-либо существенное.



- Вернемся к БРИКС. Мы знаем, что у них есть все: технологии, энергия. Даже Иран и Саудовская Аравия начали разговаривать друг с другом, и длящаяся уже очень давно враждебность между этими двумя странами исчезает. Очевидна важная роль России и Китая в сближении этих двух стран, ведь Ближний Восток очень весом для них, для будущего энергетики. Потому что Китай - это большой двигатель, которому для работы нужна энергия. И сейчас у него имеются Россия, Иран и Саудовская Аравия, считайте, буквально все, у кого есть энергия в мире. Как вы думаете, Запад продолжит заниматься самообманом и вести себя так же, как с начала конфликта на Украине, или поймет, что мир меняется? Энтони Блинкен однажды сказал: "Мир меняется, и мы должны изучить этот новый мир". Но не похоже, что Соединенные Штаты намереваются заниматься этим.



- Мы находимся на пути к гибели старого континента. Но есть люди, близкие к рычагам власти, которые по-другому не могут. Среди них существует своего рода токсичное групповое мышление, которое не дает им даже представить изменение политики. Я не знаю, чем это закончится, но есть люди, близкие к военным кругам Франции, которые верят, что наиболее вероятным выходом из нынешнего тупика станет гражданская война во Франции. Знаю, многие люди в США думают, что в Соединенных Штатах будет гражданская война. Насчет Германии я не знаю, но не удивлюсь, если об этом тоже ходят слухи. Произойдет своего рода столкновение между соперничающими политическими фракциями за контроль над нашими обществами, и многое будет зависеть от того, на чьей стороне будут вооруженные силы. Все это очень сложно, потому что у нас также есть НАТО, которая в значительной степени лояльна к Соединенным Штатам. Но даже американский политический мир очень разобщен. Что произойдет, если Дональд Трамп вернется в Белый дом? Думаю, чрезвычайно сложно предсказать, как будут развиваться события. Надеюсь, мы увидим, что такие лидеры, как Виктор Орбан, появятся в большем количестве стран и что они найдут способы защитить свои мандаты, а не станут жертвами цветных революций, покушений и убийств. Я вижу, что нас ждет десятилетие или два очень нестабильных времен, и надеюсь, что конструктивные силы восторжествуют, что дипломатическая и другие формы поддержки будут поступать из таких мест, как Россия и Китай. Будем надеяться, что мы сможем осуществить переход в изменившийся мир относительно мирным путем, без кровопролития.



- Многие аналитики считают, что российская модель сопротивления санкциям могла бы стать моделью будущего для любой страны, входящей в БРИКС. К России во время этого конфликта были применены санкции даже в отношении "Северного потока", на котором позже была совершена диверсия. Что на ваш взгляд было главным фактором того, что Россия смогла выдержать это огромное давление, оказываемое на нее со стороны Запада? Это большая, настоящая война, которой мы не видели после Второй мировой. И Россия выдерживает эту вой­ну, экономика в устойчивом состоянии. Как, по вашему мнению, она смогла это сделать?



- У меня было множество споров с бывшими коллегами по работе о перспективах российской экономики. Я изначально считал, что Россия сможет справиться с санкциями, по ряду причин. Прежде всего, у нее очень низкий долг к ВВП по сравнению с западными странами. Средний мировой показатель долга к ВВП составляет около 300%, или даже больше, может быть, 350% - это очень много. Когда я последний раз смотрел, отметил: государственный долг России к ВВП составляет всего 18%. Таким образом, у них есть много возможностей для маневра, чтобы поддерживать внутренний кредитный импульс, не нарушая при этом баланса реальной экономики и финансового сектора. Более того, Россия много работала, чтобы стать самодостаточной в производстве продовольствия, энергии и ключевых технологий, необходимых для военной промышленности. Должен сказать, что они пережили санкции гораздо лучше и легче, чем даже я ожидал. Тот факт, что Россия оказалась неуязвимой - поистине феноменальное явление.



- Как страны БРИКС помогали России во время этого конфликта? Они сыграли важную роль в отношениях между Россией и Западом или оставались в стороне от этой битвы?



- Они сыграли свою роль. Если вы помните, в 2014 году, после переворота в Киеве, американская сторона договорилась с саудовцами об обвале цен на нефть. Цены в 2013–2014 годы были выше 100 долларов за баррель, а потом их обвалили где-то на 75%, цена нефти упала ниже 40 долларов за баррель. Это произошло в 2014 году, и эта тенденция продолжилась до 2015 года. Саудовская Аравия сыграла здесь ключевую роль. И в финансовых СМИ было много разговоров о нефтедобыче в Саудовской Аравии, о том, что они планируют выйти на уровень 15 миллионов баррелей в день. Это было не так уж и много, но породило идею о массовом перенасыщении мирового рынка нефтью, что помогло снизить цены на нее. Это должно было стать ударом по российской экономике. Тогда курс рубля начал рушиться, а российский Центробанк стал укреплять курс рубля, но затем остановился. Судя по всему, Владимир Путин позвонил главе ЦБ и сказал ей отпустить рубль на волю рынка. Спустя 10 лет, сегодня, страны БРИКС не вступили в какую-либо торговую войну против России, особенно Саудовская Аравия - она не сделала того же, что в 2014 году. Китай, Индия и другие страны отказались участвовать в санкциях против России.



20.06.24



* Запрещенное в РФ экстремистское движение Источник - завтра

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