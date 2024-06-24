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Молодежь бежит из казахстанских городов: помогут ли поручения Бектенова, - С.Туник
15:43 25.06.2024

Молодежь бежит из казахстанских городов: помогут ли поручения БектеноваФото - архив "Каравана"
Кто-то из экономистов говорил, что в Казахстане есть "города-полупокойники".

За счет чего могут выжить граждане Казахстана в глубинке, разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.

Малые и моногорода Казахстана с начала независимости переживают уже четвертый (или пятый?) кризисный период. Молодое поколение покидает отчие края с завидным энтузиазмом. В начале апреля на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил реанимировать там все что можно. И даже сказал, как это сделать.

Лет 8-9 назад на одном из "круглых столов" в Алматы кто-то из независимых экономистов назвал эти города "полупокойниками". Потому что три госпрограммы по их поддержке так и не дали результата. Было 2-3 относительно удачных примера. Но сколько нервов, времени и бюджетных денег на них было затрачено – информации в открытых источниках нет.

Итак, что сказал премьер.

"Министерству промышленности совместно с акиматами Актюбинской, Атырауской и Карагандинской областей необходимо до конца текущего года создать индустриальные зоны по примеру города Сарани в моногородах Хромтау, Сатпаеве, Балхаше и Кульсары". А министерству промышленности поручил "внести предложения по созданию малых промышленных зон в моногородах в двухнедельный срок".

Почему Сарань пример для подражания?
В 2021 году там создали индустриальную зону. Удалось привлечь более 410 миллиардов тенге инвестиций. Открылись производства по выпуску автомобильных шин (повезло: в советские времена это был завод резинотехнических изделий), полиэтиленовых труб, бытовой техники и ряд других. Результат: налоговые отчисления с 2021 года выросли в 4,5 раза.

Ура? Ну, как сказать. Карагандинская промышленная агломерация заточена на производство. С энергетикой – кровеносной системой предприятий, там проблем нет. И это, видимо, оказалось решающим фактором для достижения успеха Сарани.

А теперь внимание! На том апрельском заседании правительства министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщил, что на развитие инфраструктуры моногородов в этом году запланировано выделить 62,8 миллиарда тенге. Причем из республиканского бюджета 31,2 миллиарда. То есть половину. А кто внесет вторую половину? Местные власти? Окрестные олигархи? У первых карманы дырявые. У вторых крепко застегнуты. Но намек на вариант государственно-частного партнерства таки прозвучал?

Да, обратили внимание на словосочетание "запланировано выделить"?

Так запланировали или выделят? Или есть план "Б"?

Справка "Каравана"

В стране было зарегистрировано 43 индустриальных зоны. Детальной их отчетности (за исключением пары-тройки) в открытом доступе нет. Отдельные цифры демонстрируют локальные успехи. Но, похоже, существенного влияния на экономику регионов и республики они не оказали.

Попробуем проникнуть в самую глубь предложения премьера. Какие города срочно нуждаются в индустриальных зонах?

Хромтау (Актюбинская область)
Под и возле Хромтау самые большие (после ЮАР) запасы хромитовой руды. АО "ТНК "Казхром" занимает второе место в мире по объемам производства и поставок хромовых сплавов. И первое место по качеству руды.

Я спускался в шахты Хромтау. Даже под ливень там попал на глубине почти 700 метров. Градообразующее предприятие – Донской ГОК. Есть кирпичный завод, мясокомбинат, еще несколько производств. Безработных нет. Где найти персонал для труда в "индустриалке" в шахтерском городке, где всего 30-35 тысяч населения? Вряд ли из Актобе, областного центра, кто-то сюда поедет работать. За 100 километров? А жилье? А зарплата окупит переезд?

Какую индустриальную зону там создавать? Для чего и для кого?

Сатпаев (Улытауская область) и Балхаш (Карагандинская область)
Оба города, по сути, в подчинении могущественной меднорудной корпорации "Казахмыс". А она, как сказано на первой странице ее сайта, "всесторонне заботится о своих сотрудниках, а также занимается развитием инфраструктуры регионов присутствия". Бывал в командировках и в Сатпаеве, и в Балхаше. Каких-то особых претензий к работодателям от местных работяг не услышал.

Справка "Каравана"

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"Казахмыс" входит в 20 ведущих компаний мира по выпуску меди в концентрате и на 12-м месте по производству черновой и катодной меди.

Жезказган, Сатпаев и Балхаш содержит "Казахмыс". Теперь ему надо содержать еще некую индустриальную зону? Если там открывать новые предприятия, они потребуют свою долю электроэнергии. А местные добывающие и медеплавильные производства потребляют ее в огромных объемах. Конфликт интересов с "новичками" обеспечен?

Кульсары (Атырауская область)
Один из главных нефтедобывающих центров республики. Население – менее 70 тысяч человек. И там нужна индустриальная зона? А насколько целесообразно? И какова стоимость вопроса? Кстати, я так и не нашел информации в открытых источниках, на чем именно должна специализироваться индустриальная зона в Кульсары. Да и в других городах тоже.

Проектов много – денег мало
В рамках диверсификации экономики моногородов и создания альтернативных производств в несырьевых секторах экономики акиматы, по данным министерства национальной экономики, "реализуют 41 "якорный" проект на 1,4 триллиона тенге в горно-металлургической и химической промышленности, в агропромышленный комплекс, строительную индустрию, другие отрасли с созданием более 10 тысяч рабочих мест".

От слова "реализуют" до слова "результаты" – дорога длинная. И опять нет информации – какие именно и где? И сколько этих рабочих мест уже создано?

Бектенов поручил акиматам областей с минфином и администраторами бюджетных программ увеличить лимиты финансирования инфраструктуры. "Надо в полной мере использовать потенциал местного бюджета: финансирование из госбюджета не является панацеей решения всех проблем. Необходимо полноценно использовать механизмы внебюджетного финансирования", - сказал премьер.

Справка "Каравана"
В Казахстане 20 моногородов с населением 1,4 млн человек. В них 23 градообразующих предприятия. По сравнению с 2022 годом производство там упало на 15 %. Причем хуже всего в Темиртау, Балхаше и Кульсары.

Возможно, виновато в этом руководство компаний, которое выстраивает свою политику в "своих" городах?

Опять цитирую премьера Бектенова:

"Социальные и демографические проблемы вызывают миграцию населения в крупные города. Особенно идет отток молодежи. Мы видим отрицательное сальдо практически по всем моногородам. За последние 20 лет население там снизилось более чем в два раза. Главная причина – проблемы с рабочими местами, низкий уровень зарплат, низкое качество жизни… Принимали ряд программ, однако ситуация не изменилась".

Создание индустриальных зон в моногородах создаст новые рабочие места с достойными зарплатами? Кто и когда?

Справка "Каравана"
Министерство экономики утвердило планы комплексного развития до 2027 года моногородов Алтай, Житикара, Риддер, Степногорск. Стоимость вопроса не указана.

Ситуацию комментирует "Каравану" экономист Галым Сейтжанов:

"Индустриально-промышленные зоны эффективно действуют в тех локациях, где производят продукт, который можно реализовать не только на местном рынке. В ряде стран Европы и Азии – Германия, Греция, Франция, Сингапур, Малайзия – они дают прибыль. Все эти наши институции – специальные экономические зоны, социально-предпринимательские корпорации, индустриальные зоны, технопарки – до сих пор не доказали свою эффективность. При этом в них были вложены огромные средства из госбюджета. Наверное, Высшей аудиторской палате Республики Казахстан пора исследовать работу этих организаций. Я не исключаю, что там было много коррупционных нарушений. Вы говорите, что премьер-министр дал поручение в начале апреля. А что сделано? За две недели что-то придумали?"

Уже конец июня. Ти-ши-на..aa

Автор: Сергей Туник
24/06/24

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719319380


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