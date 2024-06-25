Как же взять быка за рога? Реалии и проблемы казахстанского животноводства

15:46 25.06.2024

25 июня 24



Тогжан ГАНИ

Министр сельского хозяйства Айдарбек САПАРОВ рассказал, почему наша мясо-молочная промышленность проигрывает в "большой гонке" с соседями. Впрочем, все об этом знают...



Сказка - ложь

В понедельник на правительственном часе в мажилисе глава Минсельхоза решил поведать депутатам о положении дел в сельском хозяйства без прикрас. Он представил четыре основные проблемы отрасли. В первую очередь, это... дутые показатели.



- Хотя, согласно статистике, сырья в животноводстве достаточно, мы понимаем, что данные не соответствуют реальному положению дел. Например, ежегодно, по данным официальной статистики, производится порядка 6,5 млн тонн молока, при этом на 180 предприятиях перерабатывается всего 2,1 млн тонн. Парадокс: как при наличии такого объема молока имеется нехватка сырья для переработки? - развел руками министр.



Айдарбек САПАРОВ.

Он объяснил это искажением статистических данных в животноводстве и растениеводстве, которое было в стране многие годы. По его словам, создана спецгруппа по актуализации статданных под руководством вице-премьера Серика ЖУМАНГАРИНА.



- В результате проведенной работы комиссии будет списано 2 млн голов скота и 3 млн тонн молока! В растениеводстве работа продолжается, - поведал Сапаров.



Импорт атакует

Вторая проблема - высокая доля импорта. Со слов министра, внутреннее производство закрывает потребности по цельному молоку, питьевому йогурту, сметане и кефиру, но по сырам, сливочному маслу, сливкам и творогу - сплошной импорт.



- Помимо давления дешевого импорта мы наблюдаем высокую себестоимость готовой собственной продукции. Возьмем, например, сливочное мас­ло. Себестоимость казахстанского масла составляет порядка 3000 тенге за килограмм, при этом средняя цена импорта, по данным статистики, колеблется от 1800 до 2400 тенге, - сообщил министр.



Глава Минсельхоза посетовал, что казахстанцы не видят разницы между спредом (эмульсионный продукт, который производится на основе подсолнечного, пальмового или рапсового масла) и настоящим сливочным маслом, сыром и сырным продуктом, и обещал провести ликбез для населения.



- Здесь возникает вопрос об осведомленности потребителя о составе и качестве продукции. Для решения проблемы с низкокачественным продуктом необходима разъяснительная работа с населением и поддержка Минкультуры и информации, а также Минздрава, с которыми мы уже начали эту работу, - отметил Айдарбек Сапаров.



Устаревшие технологии

Устаревшее оборудование на перерабатывающих предприятиях не позволяет казахстанцам зарабатывать больше на мясной продукции. И это еще одна беда отрасли. В то время как наши соседи получают по 200-500 долларов за голову КРС, пус­кая в переработку кровь, внут­ренности, конечности, рога, копыта и прочие "вкусности", мы перерабатываем лишь мясо и довольствуемся 70 долларами с туши.



Шкуры не те

Низкое качество шкур - четвертая проблема. Сапаров сообщил, что ежегодно мы производим 35 млн штук шкур, но только 600 тысяч из них идут на переработку. Остальные, видимо, находят свою последнюю пристань в качестве подстилок для собак. Сдаваемые на переработку шкуры большей частью не соответствуют требованиям кожевенных предприятий, потому что имеют порезы, повреждения вредителями. В результате в 2023 году на переработку и экс­порт ушло лишь 15 процентов сданных шкур, остальное, по-видимому, отправлено на свалку.



Решение? Министр предлагает развивать производства, где качество шкур не имеет значения. Например, производство желатина или теплоизоляционных материалов. Теплоизоляция из коровьих шкур - это не шутка, это может быть нашим достойным ответом западным технологиям!



- В Актюбинской области строят завод, который будет использовать шерсть для изготовления теплоизоляционных материалов. Мощность предприятия 2,1 тысячи тонн переработки шерсти в год. А ученые Западно-Казахстанского аграрного университета исследуют эффективность использования шерсти в качестве гидропоники для теплиц. Результаты исследований будут переданы в массовое производство к концу года, - полагает Сапаров.



В Алматы, добавил он, прорабатывается проект по производству желатина мощностью 7 тысяч тонн в год. А для стимулирования отечественных перерабатывающих предприятий планируется субсидировать фермеров при сдаче шкур и шерсти на переработку и создать заготовительные центры во всех регионах.



С планом наперевес

Министр заверил, что разработан комплексный план развития перерабатывающей отрасли на ближайшие пять лет. По нему запланировано финансирование 65 молочнотоварных ферм на 100 млрд тенге, что обеспечит страну дополнительными 372 тысячами тонн молока в год. И если этот план сработает, мы, возможно, увидим тот день, когда казахстанское мас­ло будет дешевле импортного. Помимо этого площадь кормовых культур увеличится до 3,6 млн га к 2026 году, а использование минеральных удобрений возрастет до 1,5 млн тонн уже в этом году.



Планируется пригласить крупных мировых игроков и внедрить новые технологии для мясокомбинатов. Ветеринарные лаборатории получат новое оборудование для проверки продукции, в том числе импортной. Кроме того, Казахстан будет активно работать над открытием экспорт­ных рынков для своей продукции, в том числе в Китай, Европу и страны СНГ.



Молоко - наше все

Депутаты в своих выступлениях сделали особый акцент на молоке. Так, председатель комитета мажилиса по аграрным вопросам Серик ЕГИЗБАЕВ указал, что 70 процентов молочного сырья низкого качества, потому что оно поступает из частных хозяйств. А ведь с нового года молочное сырье должно соответствовать новым требованиям технического регламента Таможенного союза.



- Молоко, не охлажденное и не проверенное в лабораториях на качество и безопасность, будет запрещено к приему на экспорт! - отметил оратор. - У полномочных органов до сих пор нет четкого плана действий для решения этой проблемы. По прогнозам аналитиков, импорт молочной продукции может вырасти с текущих 40 до 89 процентов! В то же время работать с импортным сухим молоком будет экономически выгоднее для отечественных производителей из-за более низкой стоимости. Местные заводы могут обеспечить только 15 процентов потребности в сухом молоке, что делает местное молочное сырье невостребованным.



- Наши товаропроизводители становятся неконкурентоспособными даже на собственных рынках! - подхватил запал коллеги мажилисмен Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ. - Молокоперерабатывающие предприятия снизили закупочные цены на молоко с 250 до 160 тенге. В Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях в летнее время заводы вовсе приостановили закуп молока. Но, конечно, в пересчете, покупая сухое молоко по 1000 тенге, литр восстановленного молока выходит 120 тенге. Как настоящему, живому, здоровому молоку конкурировать с сухим молоком? За пять лет импорт сухого молока из России вырос в шесть раз! Только одно товарищество за месяц импортировало 190 тонн сухого молока, из которого можно получить полторы тысячи тонн восстановленного молока. Этим подходом мы уже обанкротили ряд предприятий и кормим соседние государства!



А депутат Аманжол АЛТАЙ предложил обеспечивать казахстанских военных нашим кобыльим молоком и напомнил, что оно пользуется спросом в странах Европы.



Парламентарии также попросили министра уделить внимание глубокой переработке конины, крольчатины и птиц, молока коз, лошадей и верблюдов, переработке шкур верблюдов, сайгаков, лошадей и козьего пуха.



Депутаты в один голос заявили о том, что на полках магазинов спрос на отечественную продукцию перебивается дешевыми импортными пищевыми продуктами. Причем они не всегда являются качественными. По их словам, 70 процентов несоответствующих пищевых продуктов поступает именно из стран Евразийского экономического союза.



Но разве никто об этом не знает?



Тогжан ГАНИ, Астана