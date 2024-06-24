Узбекистан. За незаконное вовлечение детей в религиозное воспитание отныне родителями могут ввести штраф

15:50 25.06.2024

Депутаты обсуждают вопрос введения административной ответственности за незаконное вовлечение детей в процесс религиозного воспитания родителями или лицами, их заменяющими.



Законодательная палата Олий Мажлиса во вторник одобрила в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан по дальнейшему укреплению прав детей".



Как сообщила пресс-служба палаты, проект предусматривает дополнение статьи 47 Кодекса об административной ответственности ("Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей") нормами о санкциях за незаконное вовлечение ребенка в процесс религиозного воспитания родителями или лицами, их заменяющими.



В случае незаконного вовлечения ребенка в процесс религиозного воспитания родителями или лицами, их заменяющими, предлагается накладывать штраф в размере от 10 до 15 базовых расчетных величин.



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Если такое же нарушение повторяется в течение года после применения административного взыскания, это может повлечь наложение штрафа в размере от 15 до 25 БРВ или административный арест до 15 суток.



Предлагается также запретить привлечение ребенка родителями или лицами, их заменяющими, к процессу религиозного воспитания в нарушение закона, т. е. передачу ребенка для получения религиозного образования незарегистрированным или не имеющим лицензии организациям либо лицам, не имеющим специального религиозного образования и осуществляющим религиозное обучение без разрешения центрального органа управления религиозными организациями.



Принятие закона "послужит защите прав детей в сфере получения образования, их становлению гармонично развитыми личностями и предотвращению их становления жертвами идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фанатизма", говорится в сообщении.