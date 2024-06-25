Загадочный Жордан Барделла. 28-летний политик из семьи мигрантов может стать премьер-министром Франции

15:54 25.06.2024 Владимир Малышев

25.06.2024

Загадочный Жордан Барделла

Буквально несколько месяцев назад о нем мало кто слышал. Заговорили о французе Жордане Барделле после того, как партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", которую он сейчас возглавляет, с триумфом победила партию президента Эммануэля Макрона на недавних выборах во Франции в Европарламент.



И теперь на объявленных в результате досрочных выборов в парламент Франции (30 июня и 7 июля) "Национальное объединение" может получить достаточно мест, чтобы сформировать правительство, а он сможет стать премьер-министром. Если такое произойдет, то тогда Барделла окажется самым молодым премьером в истории французской республики.



Но откуда он взялся, и как оказался на Олимпе большой европейской политики, да еще в таком молодом возрасте? Родился Жордан Барделла в семье мигрантов на окраине Парижа. Его мать – итальянка, уроженка Турина, а отец – выходец из Алжира, работавший на стройке.



"У меня там мои корни, часть меня самого и истории моей семьи, – сказал Барделла в интервью газете Monde, вспоминая наркоторговцев, которые тусовались на потрепанном диване на площадке перед его квартирой. – Я занимаюсь политикой из-за всего того, что пережил там".



Словом, для мигрантов и всех тех, кто сейчас во Франции недоволен властью нынешнего президента – бывшего служащего банка Ротшильдов Эммануэля Макрона, он, как говорится, – "свой в доску".



Сегодня у него 1,6 млн подписчиков на TikTok. "Он выглядит как хороший парень" – типичный комментарий избирателей его партии на местах, как свидетельствуют СМИ.



Родители Барделлы развелись, когда ему исполнился лишь год. Но его отец, у которого в то время уже был свой небольшой бизнес, не оставил его, сумел оплатить в дальнейшем сыну учебу. Так что, несмотря на свое скромное происхождение, юноша смог получить степень бакалавра экономических и социальных наук с отличием в частной средней школе в Сен-Дени, а потом изучал географию в университете Париж IV Сорбонна. Однако учебу бросил, отдав предпочтение политике. В 16-летнем возрасте вступил в партию "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая теперь называется "Национальное объединение".



В своих выступлениях Барделла постоянно упоминает о своей молодости в не самых благополучных предместьях Париж, заявляя, что уж он-то, в отличие от правящей элиты, знает реальную жизнь районов, где живет много бедноты и мигрантов. Ведь эта правящая элита, по словам Барделла, и довела страну до такого состояния, что "французская цивилизация может погибнуть под наплывом мигрантов, которые меняют наши обычаи, культуру и повседневную жизнь самым необратимым образом".



И то, что он сам является потомком мигрантов, его ничуть не смущает, а только помогает. Ведь сейчас во Франции по меньшей мере 25% совершеннолетних граждан, согласно статистике, имеют как минимум одного родителя-иммигранта.



А потому политическую карьеру Барделла делал стремительно. В 2014 году возглавил партийную организацию в департаменте Сен-Сен-Дени, что сделало его самым молодым региональным руководителем партии, а через год был избран в региональный совет Иль-де-Франса. В сентябре 2017 года вошел в предвыборный штаб Марин Ле Пен на президентских выборах и вскоре стал официальным представителем партии, получив общенациональную известность. В марте 2018 года возглавил молодежную организацию партии, а через год был избран депутатом Европарламента, где тоже оказался самым молодым. 5 ноября 2022 года на съезде в Париже был избран председателем партии. В то время как Марин Ле Пен осталась ее лидером и будущим кандидатом на пост президента. Однако, как отмечают СМИ, что скрывается за его внешностью всегда улыбающегося киногероя, остается загадкой.



Как считают, Барделла – креатура Ле Пен. Она его выбрала, чтобы таким, как она считает, более мощным тандемом бороться на будущих выборах президента за высший пост в государстве.



"В то время как его критики видят в Барделле марионетку Ле Пена, его поклонники указывают на его восхождение от рабочего класса до высших эшелонов французской политики как на источник вдохновения, – пишет о нем газета Washington Post. – Пьер-Стефан Форт, журналист-расследователь и автор новой книги о Барделле, ранее рассказал Washington Post, что Ле Пен, дама средних лет, увидела ценность в истории происхождения Барделлы и смоделировала его как рыночного игрока в социальных сетях – сообразительный суррогат, который сможет привлечь новых избирателей", – отмечает газета с известной долей привычного для американцев цинизма.



К тому же Барделла полностью разделяет ее взгляды, хотя кое в чем занимает более умеренную позицию. И разногласия между ними все же тоже существуют. Ранее, как утверждают французские СМИ, партия Ле Пен занимала деньги у связанного с Кремлем банка, а ее депутаты воздержались при голосовании в парламенте в начале этого года по вопросу двустороннего соглашения о безопасности Франции с Украиной. Барделла, однако, в последнее время высказывается о Владимире Путине несколько более критично, возлагая вину за эскалацию на российского лидера, тогда как Ле Пен склонна указывать пальцем на президента Эммануэля Макрона, который договорился до обещания ввести на Украину французские войска.



Во время кампании по выборам в Европарламент в 2019 году Барделла утверждал, что двумя приоритетами для поколения, к которому он принадлежит, являются миграционный и экологический кризисы.



Он – противник однополых браков и сторонник референдума по их запрету. Предлагал "прекратить социальную помощь лицам, нелегально находящимся во Франции".



А образцом современного политика Барделла считает итальянца, нынешнего вице-премьера в правительстве Джорджии Мелони Маттео Сальвини, который, кстати, ранее выражал симпатии к России, а во время поездки в Москву разгуливал по Красной площади в футболке с портретом Путина.



Как отмечают обозреватели, программа Барделлы напоминает собой смесь экономического популизма и жесткого правого национализма. Он пообещал уже "в первые недели" ужесточить правила иммиграции, чтобы было легче высылать иностранцев-исламистов, и отменить право на французское гражданство для тех, кто родился в стране. Он также обещает снизить уровень налога с 20 % до 5,5 % на счета за электричество и газ, а также на моторное топливо, и использовать налоговые льготы для повышения зарплат на 10 %. Сулит сократить пособия родителям несовершеннолетних рецидивистов и превратить существующий налог на особняки в налог на финансовое благосостояние. Однако он проявил большую осторожность, пообещав отменить скандальную пенсионную реформу Макрона, которая повысила минимальный возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Вместо этого он теперь обещает дать возможность тем, кто начал работать в 20 лет, выходить на пенсию в 60.



Как известно, на президентских выборах 2022 года Марин Ле Пен пообещала "вывести Францию из состава Объединенного командования НАТО" во имя "независимости" Франции. По словам Жордана Барделла, этот вопрос больше не актуален, по крайней мере, до тех пор, пока продолжается война на Украине. 19 июня он обратил внимание на "чрезвычайно сложный международный контекст", связанный с войной на Украине – "на пороге Европы", в то время как его партию – "Национальное объединение" уже давно обвиняют в пророссийской позиции. Чтобы это опровергнуть, он подтвердил, что продолжит линию, которой Франция придерживалась до сих пор, и поддержит военную помощь Киеву.



"Я хочу, чтобы у Украины были и боеприпасы, и оборудование, и средства для ведения войны", – сказал он. "Но моя позиция не изменится: я против отправки оборудования, которое может привести к эскалации последствий в Восточной Европе", – добавил Барделла.



"То есть я не намерен поставлять ракеты большой дальности или оружие, которые позволили бы Украине наносить удары по российской территории", – заявил возможный кандидат в премьер-министры Франции.



Учитывая его "народное" происхождение, Барделла несколько напоминает другого европейского политика – бывшего премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, который стал в молодом возрасте главой правительства партии СИРИЗА левых и радикальных сил на волне протестов против правившего в стране либерального истеблишмента. Однако история его премьерства оказалась печальной. Вашингтон и Брюссель быстро сумели приручить бывшего радикала, рассекавшего по улицам Афин на мотоцикле. А он сам покорно смирился с тем, что без подачек со стороны Евросоюза и МВФ ему никак не вывести Грецию из острейшего экономического и финансового кризиса. А потому, когда его избиратели поняли, что ждать от него обещанных радикальных перемен нечего, Ципрас быстро растерял прежний авторитет, а его правительство потеряло власть.



Однако во Франции ситуация другая: это – президентская республика и главная власть в стране не у премьера, а у президента. Так что даже если Барделла и окажется в кресле премьера, ему придется согласовывать свои действия с Макроном, который будет находиться на своем посту до 2027 года.



Не случайно, что, понимая это, Барделла на этой неделе уже заявил, что согласится стать премьером только в том случае, если партия "Национальное объединение" получит на предстоящих парламентских выборах абсолютное большинство.



"Если завтра я буду в состоянии быть назначенным в Матиньон (офис премьер-министра), и у меня не будет абсолютного большинства, потому что французы не предоставили мне абсолютного большинства, я откажусь от назначения", – сказал Барделла телеканалу France.



"Я говорю французскому народу, – объяснил свою позицию политик, – что для того, чтобы действовать, мне нужно абсолютное большинство. Премьер-министр... имея относительное большинство, я не смогу изменить ситуацию, я не смог бы влиять на повседневную жизнь французов, на политику страны". И действительно, как тут можно на что-то влиять, в то время когда не только Франция, но и вся Европа находятся под сапогом у США? Источник - stoletie.ru

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