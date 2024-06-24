Вторжение неизбежно? АмерБандер-фронт, - И.Веремеев

16:01 25.06.2024 Вторжение неизбежно?

США и НАТО готовят операцию по прямому вмешательству в боевые действия на Украине

Игорь Веремеев

24.06.2024



Американский портал специализированной военной информации Defence News сообщил на днях, что правительство Румынии начало многомиллиардный проект расширения и модернизации одной из своих авиабаз недалеко от Украины, где будет храниться современная военная техника.



Министр обороны Румынии Анхель Тилвар объявил об этом шаге во время церемонии на авиабазе Михаила Когэлничану, расположенной менее чем в 200 километрах (124 милях) от украинской границы, отмечает портал.



"Причина, по которой Румыния решила расширить наши возможности здесь, связана с вторжением России в Грузию в 2008 году, а затем в 2014 году в Крым [когда Россия аннексировала полуостров]. Наши планы на этот счет утверждены с 2018 года", – заявил Defenсe News командир базы полковник ВВС Румынии Николае Крету.



Как видно, это уточнение он сделал для того, чтобы создать впечатление, будто решение о модернизации авиабазы на границе с Украиной принято давно и не имеет отношения к происходящему на ее территории вооруженному конфликту. Однако известно, что именно Румыния – одна из тех стран, через которую Киеву идут поставки оружия и боеприпасов. И расширение авиабазы – убедительное свидетельство того, что эти поставки будут активизированы.



Работа будет включать, сообщает Defence News, строительство новой взлетно-посадочной полосы, сторожевой башни и дополнительных ангаров для защиты существующих и будущих военных активов, приобретенных этой восточноевропейской страной. По оценкам чиновника, стоимость расширения составит 2,5 миллиарда евро. Румыния имеет несколько текущих программ закупок, в первую очередь ориентированных на системы ПВО малой и очень малой дальности, на которые она планирует потратить до 2,1 миллиарда долларов.



Страны НАТО наращивают свои военные возможности, объявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны в Брюсселе.



"Мы, – заявил он, – в настоящее время наращиваем готовность сил НАТО. 500 тысяч военных НАТО в разных структурах находятся в состоянии высокой готовности, это значительно больше, чем было согласовано на саммите в Мадриде. Они могут быть задействованы в течение нескольких дней на любом необходимом направлении", – сказал он. По словам генсека, страны блока планируют усилить свою коллективную оборону системами ПВО, а также истребителями новейшего поколения. Хотя, как известно, говоря об "обороне", натовские стратеги на самом деле имеют в виду совсем другое – открытую агрессию против России.



О том, что страны Североатлантического альянса действительно готовят военную миссию на Украине, подтвердил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом Будапешт отказался поддерживать в этом деле альянс, членом которого является.



Орбан подчеркнул, что его страна не поддержит эту идею ни финансово, ни технически, ни с помощью военных кадров. Как уточнил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш, Венгрия "не обязана" будет оказывать военную поддержку союзникам по НАТО, если их миссия на Украине будет атакована Россией, в соответствии с 5 статьей Североатлантического договора.



При этом премьер-министр Венгрии признал: "Венгрия была вынуждена признать, что у нее нет возможности и сил изменить ситуацию". Он и ранее говорил Столтенбергу, что Будапешт не намерен участвовать в военных операциях Североатлантического альянса за пределами территории государств-членов, в том числе на Украине. Кроме того, венгерский лидер отметил, что другие страны НАТО настаивают на иных решениях касательно ситуации, связанной с конфликтом на Украине, и посоветовал западным странам "не дергать русских за усы". Со стороны России, по его мнению, на каждый шаг Запада последует ответ. По его словам, Россия не страна третьего мира, а по праву самое крупное государство с мощной военной промышленностью.



Однако в альянсе, охваченном русофобской истерией, как видно, закусили удила. Страны-участницы НАТО могут направить на Украину группировку численностью до 300 тысяч человек, считает военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что в первую очередь официально, как только начнут заканчиваться украинцы, вступят войска Польши, хотя польские наемники уже там воюют, а потом вокруг польской армии будут комплектоваться другие страны. "Я думаю, это может быть единая группировка войск НАТО минимум в 150 тысяч, а там до 300 тысяч дойдет. Большую часть составит польская армия", – считает политолог.



Перенджиев предположил, что после Польши к конфликту могут присоединиться Чехия, Франция, Швеция, Британия, Германия и даже США. Кроме того, он не исключил участия в боевых действиях войск Южной Кореи. По словам эксперта, они и так давно воюют на стороне ВСУ.



Именно Южная Корея поставляет боеприпасы на Украину и свои танки Польше. Южная Корея вовсю увязла в украинском конфликте, но просто пытается быть "белой и пушистой". "Наш договор с КНДР – ответ на враждебные действия Южной Кореи. Могут быть еще экзотические страны, например, австралийцы", и свои танки добавил Перенджиев.



Перед масштабной отправкой сухопутных войск на территорию "незалежной" НАТО попытается обеспечить для себя господство в воздухе путем проведения воздушно-наступательной операции, рассказал "Абзацу" военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.



"В военной истории хорошо известно, что НАТО никогда не начинает боевых действий без господства в воздухе. Поэтому, прежде чем эта миссия на Украину будет введена, будет проведение воздушно-наступательной операции. На первом этапе, скорее всего, они введут ограниченные силы войск НАТО на территорию Украины, а затем, когда они понесут большие потери, альянс может начать уже крупномасштабные боевые действия. Начало этой операции возможно в тот момент, когда станет понятно, что разгром ВСУ неизбежен", – предположил Сивков.



Он добавил, что в настоящее время Запад руками ВСУ стремится ослабить российские системы противовоздушной обороны, в первую очередь зенитно-ракетные комплексы, совершая массированные удары беспилотниками по территории РФ.



Одновременно США и НАТО подталкивают Киев, который терпит одно поражение за другим, к активизации своих действий, несмотря на огромные потери. Как заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, главком ВСУ Александр Сырский получил приказ начать в течение 45 дней контрнаступление в Харьковской области.



"Это именно то, чего русские и ждут", – добавил Риттер, напомнив о провальном "контрнаступе" ВСУ летом 2023 года в Запорожье. Тогда Украина потеряла огромное число солдат и техники, но добиться успеха не смогла.



Ранее сообщалось, что действительно Сырский готовит ударные группировки, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области. В этом главкому ВСУ помогают офицеры НАТО. Как отмечали российские бойцы, ВСУ начали стягивать технику ко второму и третьему эшелону обороны на харьковском направлении.



При помощи беспилотников "Баба-Яга" украинские военные минируют прифронтовые дороги, что может указывать на подготовку к наступлению, написал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Телеграм-канале. "Украинские "Бабы-Яги" теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением", – подчеркнул он.



А от военкоров поступают сообщения, что ВСУ хотят бросить в атаку под Харьковом около 100 тысяч бойцов. Будет установлен временный воздушный мост между США и Польшей. По нему украинцы станут получать бронетехнику. Румыния и Болгария доставят танки, которые ранее принадлежали Германии, Швеции и Италии. Также ВСУ "откладывают" на этот случай ракеты Storm Shadow и ATACMS. Подготовительные процессы наблюдаются и в тылу. Украинские регионы заполонили военные медики из Дании и Великобритании. Они были замечены в Одессе, Днепропетровске, Харькове и Николаеве.



ВСУ, конечно, ослабло, кадровый потенциал армии после двух лет войны разгромлен, но такой смертельно раненый зверь может быть особенно опасен. А главарю киевского режима Зеленскому вообще уже нечего терять и он способен на любую авантюру.



Тем более, что потери ВСУ пока восполняются путем лихорадочной насильственной мобилизации, а Запад стал последнее время действительно буквально заваливать Киев оружием и другой военной техникой. Поэтому Россия внимательно следит за беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ, где альянс наращивает свой потенциал под фальшивым предлогом "сдерживания российской агрессии". В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия НАТО, опасные для России.



Специально для "Столетия" Источник - столетие

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719320460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Законы о противодействии торговле людьми и финансированию терроризма рассмотрят сенаторы на заседании Палаты

- Мажилис заслушает информацию Правительства по результатам рассмотрения наказов избирателей

- Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров фонда "Самрук-Қазына"

- Реализацию проекта строительства новых ветровых электростанций обсудил Роман Скляр с вице-президентом компании CPIH

- Кадровые перестановки

- Цены на социальные продукты питания снижаются четвертую неделю подряд в РК

- Развитие глубокой переработки продукции животноводства обсудили на Правительственном часе в Мажилисе

- Демпартия "Ак жол" в очередной раз предложила создать Агробанк для развития сельхозпереработки

- В Казахстане впервые пройдет международная олимпиада "IBO-2024"

